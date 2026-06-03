Мода для дома

В апреле в Италии по традиции проходила главная мебельная выставка года Salone del Mobile. Milano и параллельно — фестиваль дизайна Fuorisalone 2026, собравший мировых трендсеттеров в области интерьерной моды. На разных площадках, от шоурумов и галерей до городских террас, крыш и парков, дизайнеры демонстрировали свои новые работы. Зрелищные инсталляции, световые шоу, экспозиции в исторических местах и старинных палаццо — каждый автор выбирал формат себе под стать. О нескольких ярких премьерах рассказывает Елена Кананыкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люстра Mille Fleurs, дизайн Бетан Лоры Вуд, Baccarat

Фото: Baccarat Люстра Mille Fleurs, дизайн Бетан Лоры Вуд, Baccarat

Фото: Baccarat

Многие презентации проходили в центральном районе Брера, где по соседству с Академией изящных искусств расположены шоурумы многих дизайнерских брендов. Французский хрустальный дом Baccarat представил здесь свою инсталляцию Crystal Crypt («Хрустальный склеп»). Куратором выступила искусствовед и хореограф Эммануэль Лучани. Название она позаимствовала у научно-фантастического детективного рассказа американского писателя Филипа К. Дика, опубликованного в 1954 году. «Я воспринимаю мануфактуру Baccarat как некий временной пузырь, своего рода ковчег, где мастера хранят старинное ремесло,— говорит она.— Концепция "Хрустального склепа" нам подошла как образ, описывающий это таинство. Хрусталь здесь соединяет эпохи, прошлое и будущее». Лучани спроектировала футуристичные декорации с эффектным аудио- и видеорядом.

Внутри внимание зрителей привлекала люстра Mille Fleurs, разработанная британским дизайнером Бетан Лорой Вуд. Известная своей страстью к цвету и экспериментам с материалами и эпатажными арт-проектами, она представила интерпретацию легендарной модели Baccarat XIX века — Zenith. Обратившись к архивам, Вуд пересобрала люстру на свой лад: к знаковым элементам — восьмигранникам и призмам добавила цветочные мотивы. Прозрачный хрусталь вступает в диалог с цветными элементами оттенков бирюзы, янтаря, нежно-фиалкового. Модель существует и в многоярусной конфигурации с эффектом каскада. В новой линии есть также бра Mille Fleures.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Подсвечник Mille Fleurs, Baccarat Фото: Baccarat Бокал из коллекции Harcourt Color, Baccarat Фото: Baccarat Следующая фотография 1 / 2 Подсвечник Mille Fleurs, Baccarat Фото: Baccarat Бокал из коллекции Harcourt Color, Baccarat Фото: Baccarat

Среди других экспонатов присутствовала и обновленная серия 1841 года Harcourt. Знаменитый шестигранный бокал Baccarat заиграл новыми красками в линии Harcourt Color, представ в огненно-красном цвете с добавлением 24-каратного золота, глубоком синем, ярко-зеленом с изумрудным отливом. В качестве эксперимента дизайнеры предложили облегченную версию outdoor Harcourt Nomade из биоразлагаемого полимера — эти бокалы подойдут для пикника и отдыха у воды. Варианты оттенков: пудрово-розовый, сиреневый, небесно-голубой, ванильный, фисташковый, кремовый.

В специальном сете были выставлены предметы коллекции Haute Cristallerie, демонстрирующие сложнейшие техники огранки, гравировки. Например, графин Parure, воспринимающийся благодаря ювелирной проработке деталей как роскошное украшение в любой сервировке, и бокал Trocadero с утонченной ножкой и выразительными гранями, которые, преломляя свет, создают неповторимую игру бликов на солнце или при свечах.

Другим оживленным местом в центре города стала на Неделе дизайна виа Дурини. На этой улице находится, в частности, новый шоурум итальянского бренда венецианского стекла Venini. Пространство площадью более 500 кв. м было разделено на две зоны: Art Glass (художественное стекло) и Art Light (дизайнерский свет).

Первой большой премьерой Venini стала лимитированная серия Рона Арада. Дизайнер работает с фабрикой с 2018 года, когда он дебютировал с забавной коллекцией ваз Where are my glasses?, в которых расплавленное стекло выдувалось сквозь металлические оправы очков. Его новая работа — продолжение темы деформации стекла и экспериментов с оптическими иллюзиями. На этот раз Арад изобразил в стекле профиль итальянской певицы Мины (Анны Марии Мадзини), той самой, которая исполняла с Адриано Челентано хит «Acqua e sale». Первая такая ваза была изготовлена в 2025 году в честь 85-летия Мины и подарена певице. В версии 2026 года ваза выпущена в розовом цвете Alba.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фрагмент экспозиции Venini на Salone del Mobile.Milano Фото: Venini Ваза Mina, дизайн Рона Арада, Venini Фото: Venini Следующая фотография 1 / 2 Фрагмент экспозиции Venini на Salone del Mobile.Milano Фото: Venini Ваза Mina, дизайн Рона Арада, Venini Фото: Venini

В секции Art Light демонстрировалась линия светильников от Питера Марино. Это минималистские лампы на скульптурном основании из мрамора. Плафоны изготовлены вручную в традиционной технике pulegoso, когда в расплавленном стекле живописно застывают пузырьки воздуха. Архитектор выпустил коллекции разной формы: On the Rocks, Cactus, Cabbage. Наряду с коллекциями Art Light Питер Марино разрабатывает для Venini серию цилиндрических ваз Cilindro con Piatto Incalmato, увенчанных скульптурной пластиной, которые соединяются в печи в технике incalmo — это сложнейший метод, практикуемый в Мурано. Представлена была и эксклюзивная коллекция аромасвечей Circle of Light, совместная работа с ювелирным домом Cadar. Свечи состоят из двух или трех модулей, заключенных в стеклянные сосуды-сферы, которые можно зажигать по отдельности или одновременно. Фирменные ароматы выпущены к ювелирным коллекциям Light, Water, Bloom, Endless, Reflections, Psyche, Feathers, Python и Fur.

Новинки Venini показывали не только в шоуруме, но и на стенде в павильоне Rho Fiera Milano — главной площадке Salone del Mobile, где бренд представил инсталляцию «Слои света», демонстрирующую взаимосвязь света, стекла и архитектуры. Любители муранского стекла смогли ознакомиться с изделиями Venini и на выставке Insieme в помещениях общественного бассейна Piscina Cozzi.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Светильник Cactus, дизайн Питера Марино, Venini Фото: Venini Аромасвечи, Fornasetti Фото: Fornasetti Барный шкаф Palladiana e Arlecchini, Fornasetti Фото: Fornasetti Консоль Civette, Fornasetti Фото: Fornasetti Предметы сервировки из коллекции Or d’Abeille, Daum Фото: Daum Предметы сервировки из коллекции Or d’Abeille, Daum Фото: Daum Графин Pierreries, линия Haute Cristallerie, Baccarat Фото: Baccarat Следующая фотография 1 / 7 Светильник Cactus, дизайн Питера Марино, Venini Фото: Venini Аромасвечи, Fornasetti Фото: Fornasetti Барный шкаф Palladiana e Arlecchini, Fornasetti Фото: Fornasetti Консоль Civette, Fornasetti Фото: Fornasetti Предметы сервировки из коллекции Or d’Abeille, Daum Фото: Daum Предметы сервировки из коллекции Or d’Abeille, Daum Фото: Daum Графин Pierreries, линия Haute Cristallerie, Baccarat Фото: Baccarat

Французский бренд Daum в этом году подготовил на Rho Fiera инсталляцию в сотрудничестве со студией Marianne Guely. Дизайнеры Daum часто обращаются к темам природы, флоры и фауны, и этот год не стал исключением. В центре внимания зрителей была коллекция Or d’Abeille («пчелиное золото»): вазы, флаконы духов и предметы сервировки в виде распустившихся цветов с притаившимися в бутонах пчелами. Изделия выполнены из фирменной хрустальной пасты Daum в медовых оттенках.

Непременный участник Миланской недели дизайна —ателье Fornasetti, основанное в 1940-е годы художником и скульптором Пьеро Форназетти. Его музой была оперная певица Лина Кавальери, больше 400 вариаций ее портрета присутствует на фарфоровых тарелках и других предметах интерьера. Сегодня ателье руководит сын Пьеро Форназетти, Барнаба. К Миланскому салону он полностью обновил интерьеры флагмана на Via Senato. Автор проекта — дизайн-студия Tutto Bene, которая создала в помещении ателье импровизированную миланскую квартиру, интегрировав в обстановку основные мотивы бренда. Первый этаж был превращен в цветочный поп-ап Fornasetti Fiori в сотрудничестве с австралийским дизайнером Симоной Гуч (студия Fjura). Что касается новинок, бренд пополнил серию ваз, а также интерьерных ароматических свечей. Ателье представило новый шкаф-бар Palladiana e Arlecchini, комоды и консоли с фирменными рисунками Форназетти. Но, пожалуй, самой ожидаемой стала коллаборация с брендом cc-tapis: архивные графические мотивы Форназетти воспроизвели на коврах и гобеленах линейки (META)FISICA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экспозиция Stefano Ricci Home на Неделе дизайна в Милане Фото: Stefano Ricci Предметы сервировки для завтрака, Stefano Ricci Home Фото: Stefano Ricci Следующая фотография 1 / 2 Экспозиция Stefano Ricci Home на Неделе дизайна в Милане Фото: Stefano Ricci Предметы сервировки для завтрака, Stefano Ricci Home Фото: Stefano Ricci

Заметная тенденция последних лет — активное участие в Неделе дизайна фешен-брендов, которые, пользуясь случаем и наплывом гостей, демонстрируют свои новинки линий home. Не остался в стороне и флорентийский модный дом Stefano Ricci. У бренда было две ключевые площадки в Милане. Одна из них — флагманский бутик на Via Gesu, двухуровневое пространство площадью более 400 кв. м, отделанное флорентийским травертином и корнем каштана. В этом году здесь можно было рассмотреть в деталях, например, фирменные кресла Stefano Ricci и предметы декора из серебра, коллекцию хьюмидоров из бриар-рута и кожи с декоративными серебряными вставками, хрустальную скульптуру «Голова орла», изготовленную в исторической мастерской Moleria Locchi. Впервые была показана и линия декоративных тканей ручной работы, произведенных компанией Antico Setificio Fiorentino.

Вторая точка — бутик в отеле Principe di Savoia на Piazza della Repubblica. Здесь была представлена офисная коллекция SR Office — эталонный кабинет руководителя, выполненный с использованием редких пород дерева и эксклюзивной кожи, а также сигарно-барный сейф Cigar & Bar Vault. Вместительный шкаф, позволяющий хранить до 200 сигар одновременно, оснащен хьюмидором с гигрометром, обеспечивающим оптимальный контроль влажности.

Новые коллекции, анонсированные на Миланском салоне, в ближайшее время ожидаются в Москве. Представитель брендов в России — компания Mercury, ТД ЦУМ.