Техники Возрождения

По всему миру — от Галереи академии и Музея Барджелло во Флоренции до Эрмитажа и Музея Тейлора в голландском Харлеме — к 550-летию со дня рождения Микеланджело Буонарроти прошли мероприятия, прославляющие его наследие. Современный мир, восхищаясь гением мастера Возрождения, по-своему интерпретирует его шедевры.

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Итальянская компания Montegrappa, производитель письменных принадлежностей, выпустила в честь Микеланджело лимитированную коллекцию из серии Genio Creativo, которая существует с 2007 года и включает также посвящения Антонио Канове (2017), Леонардо да Винчи (2019), Рафаэлю (2020). Оммаж великим мастерам — это не только переосмысление их мотивов, но и применение технологий той или иной исторической эпохи: литья по выплавляемым моделям, ручной росписи, эмали.

88 перьевых ручек Michelangelo получили перья из 18-каратного золота, 88 роллеров изготовлены из чистого серебра, причем серебряная «рубашка» выполнена в технике потерянного воска (Буонарроти использовал его при работе с бронзой). Фирменная смола Montegrappa на корпусе ручек по фактуре и цвету напоминает любимый скульптором каррарский мрамор.

В дизайне письменных принадлежностей можно найти аллюзии на главные шедевры Микеланджело. Тут и Сикстинская капелла с тонко выточенными архитектурными деталями, изготовленными в старинной ювелирной технике литья по выплавляемым моделям, и световое окно Трибуны академии во Флоренции (на торце колпачка), и, конечно, статуя Давида — миниатюрная копия скульптуры помещена на клип ручки.

Подобно тому, как Микеланджело расписывал потолок Сикстинской капеллы, художники ателье Montegrappa вручную расписали каждый экземпляр письменного инструмента (такая техника широко используется для частных заказов). На колпачок и корпус ручки нанесена миниатюра «Прикосновение Бога», фрагмент полотна «Сотворение Адама». Две руки, человеческая и божественная, стремятся друг к другу — когда колпачок надет на ручку — и все же не соприкасаются: дизайнеры Montegrappa сохранили замысел Микеланджело о невозможности полного соединения Бога и человека.

«Микеланджело увидел фигуру, заключенную в мраморе, и освободил ее, вырезав из камня. Мы стремились сделать то же самое: раскрыть душу гения через язык, который мы знаем лучше всего,— говорит Джузеппе Аквила, президент и креативный директор Montegrappa.— Это больше, чем просто пишущий инструмент. Это дань уважения итальянскому Возрождению».

Нина Спиридонова