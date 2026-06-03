Погружение в Тоскану

Дайверские часы коллекции Sommerso компании U-Boat появились в магазинах AllTime.

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История компании восходит к эпохе Второй мировой войны. В 1942 году инженер Ильво Фонтана разработал функциональные водонепроницаемые часы для офицеров итальянского военно-морского флота. Они были в массивном корпусе и с циферблатом, хорошо читаемым даже при низкой освещенности.

Спустя более полувека внук Ильво, дизайнер Итало Фонтана, обнаружил эскизы деда в семейном архиве. Находка положила начало бренду U-Boat. Этот логотип украшает часы, в которых инновационные технологии и милитаристский стиль соединяются с итальянским подходом к дизайну, недаром штаб-квартира бренда расположена в Тоскане, неподалеку от Лукки, родного города семьи Фонтана. «Мне в U-Boat очень важны тосканские ценности и ремесленный подход»,— признается совладелец компании и часовой дизайнер. Все модели Итало Фонтана проектирует сам, поэтому его имя значится рядом с логотипом на циферблатах часов U-Boat.

Коллекция Sommerso — прямой наследник часов Ильво Фонтаны. Она полностью оправдывает свое название (Sommerso в переводе с итальянского значит «погруженный»), поскольку часы обладают герметичностью до 300 м, соответствующей профессиональному дайверскому уровню. 46-миллиметровый корпус изготовлен из нержавеющей стали с сатинированием ручной работы, дамасской стали или бронзы. У Sommerso Bronzo корпус и однонаправленный безель со временем покрываются благородной патиной, а у Sommerso Damasco переливаются, как клинок наградного кинжала. На задней крышке с антикоррозийной обработкой под старину выгравировано изображение морской мины. Завинчивающаяся рифленая заводная головка с запатентованной системой блокировки расположена слева, под ней находится табличка с серийным номером.

Швейцарский автоматический механизм Sellita SW 200 со скелетонированным ротором управляет индикацией текущего времени (часы, минуты, секунды), указателями даты в позиции «9 часов» и 24-часовой стрелкой в круглом окне. Все показатели отлично читаются на фирменном трехслойном циферблате. Стрелки, крупные арабские цифры, чередующиеся с метками, и логотип покрыты люминесцентным составом Superluminova. Материал ремешка — телячья кожа особой выделки.

Часы U-Boat Sommerso станут прекрасным дополнением к мужскому дайверскому ассортименту мультибренда AllTime.

Анна Круглова