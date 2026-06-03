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Техническая составляющая

Екатерина Зиборова об элементах мужского ювелирного комплекта

В мужском деловом гардеробе аксессуары давно перестали быть исключительно декоративной деталью. Они часть профессионального образа: подчеркивают характер и личный стиль. Главный элемент мужского ювелирного комплекта — часы. Для классического делового стиля оптимальным выбором остаются ультратонкие модели на кожаном ремешке. Они легко помещаются под манжетой сорочки и рукавом пиджака, не утяжеляя силуэт и сохраняя строгость образа. Лаконичный циферблат, тонкий корпус и качественные материалы делают такие часы универсальным решением для ежедневной работы, переговоров и официальных встреч. Тем, кто ценит часовое искусство и сложные механизмы, подойдут модели с индикацией лунных фаз.

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Часы DB25 Starry Varius, De Bethune, титан

Часы DB25 Starry Varius, De Bethune, титан

Фото: De Bethune

Часы L.U.C XPS, Chopard, белое золото

Часы L.U.C XPS, Chopard, белое золото

Фото: Chopard

Часы Freedom 60 GMT, Norqain, Ice Blue, сталь

Часы Freedom 60 GMT, Norqain, Ice Blue, сталь

Фото: Norqain

Часы WW1, Bell &amp; Ross, сталь

Часы WW1, Bell & Ross, сталь

Фото: Bell & Ross

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Часы DB25 Starry Varius, De Bethune, титан

Фото: De Bethune

Часы L.U.C XPS, Chopard, белое золото

Фото: Chopard

Часы Freedom 60 GMT, Norqain, Ice Blue, сталь

Фото: Norqain

Часы WW1, Bell & Ross, сталь

Фото: Bell & Ross

А более динамичные люди предпочтут часы с функцией хронографа. Счетчики позволяют фиксировать временные интервалы и контролировать процессы буквально по секундам. Такие модели органично вписываются в современный офисный гардероб, где классика все чаще сочетается с функциональностью и спортивными элементами.

Дополнить образ помогут запонки — один из немногих ювелирных аксессуаров, остающихся частью мужского дресс-кода. Стальные модели выглядят сдержанно и универсально, варианты с цветной эмалью позволяют добавить аккуратный акцент, а запонки с бриллиантами подходят для вечерних выходов, официальных приемов и мероприятий с дресс-кодом black tie.

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Запонки из коллекции Cufflinks, Mercury, белое золото, перламутр

Запонки из коллекции Cufflinks, Mercury, белое золото, перламутр

Фото: Mercury

Запонки из коллекции Cufflinks, Mercury, розовое золото, перламутр

Запонки из коллекции Cufflinks, Mercury, розовое золото, перламутр

Фото: Mercury

Запонки Monogram 1872, S.T. Dupont, позолота

Запонки Monogram 1872, S.T. Dupont, позолота

Фото: S.T. Dupont

Запонки из коллекции Cufflinks, Mercury, белое золото, бриллианты

Запонки из коллекции Cufflinks, Mercury, белое золото, бриллианты

Фото: Mercury

Запонки Montecristo, S.T. Dupont, позолота, натуральный лак

Запонки Montecristo, S.T. Dupont, позолота, натуральный лак

Фото: S.T. Dupont

Запонки Classico, Montegrappa, сталь с IP-покрытием

Запонки Classico, Montegrappa, сталь с IP-покрытием

Фото: Montegrappa

Запонки Tourbillon, Montegrappa, розовая позолота, кубический цирконий

Запонки Tourbillon, Montegrappa, розовая позолота, кубический цирконий

Фото: Montegrappa

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Запонки из коллекции Cufflinks, Mercury, белое золото, перламутр

Фото: Mercury

Запонки из коллекции Cufflinks, Mercury, розовое золото, перламутр

Фото: Mercury

Запонки Monogram 1872, S.T. Dupont, позолота

Фото: S.T. Dupont

Запонки из коллекции Cufflinks, Mercury, белое золото, бриллианты

Фото: Mercury

Запонки Montecristo, S.T. Dupont, позолота, натуральный лак

Фото: S.T. Dupont

Запонки Classico, Montegrappa, сталь с IP-покрытием

Фото: Montegrappa

Запонки Tourbillon, Montegrappa, розовая позолота, кубический цирконий

Фото: Montegrappa

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