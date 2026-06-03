Техническая составляющая

В мужском деловом гардеробе аксессуары давно перестали быть исключительно декоративной деталью. Они часть профессионального образа: подчеркивают характер и личный стиль. Главный элемент мужского ювелирного комплекта — часы. Для классического делового стиля оптимальным выбором остаются ультратонкие модели на кожаном ремешке. Они легко помещаются под манжетой сорочки и рукавом пиджака, не утяжеляя силуэт и сохраняя строгость образа. Лаконичный циферблат, тонкий корпус и качественные материалы делают такие часы универсальным решением для ежедневной работы, переговоров и официальных встреч. Тем, кто ценит часовое искусство и сложные механизмы, подойдут модели с индикацией лунных фаз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы DB25 Starry Varius, De Bethune, титан Фото: De Bethune Часы L.U.C XPS, Chopard, белое золото Фото: Chopard Часы Freedom 60 GMT, Norqain, Ice Blue, сталь Фото: Norqain Часы WW1, Bell & Ross, сталь Фото: Bell & Ross Следующая фотография 1 / 4 Часы DB25 Starry Varius, De Bethune, титан Фото: De Bethune Часы L.U.C XPS, Chopard, белое золото Фото: Chopard Часы Freedom 60 GMT, Norqain, Ice Blue, сталь Фото: Norqain Часы WW1, Bell & Ross, сталь Фото: Bell & Ross

А более динамичные люди предпочтут часы с функцией хронографа. Счетчики позволяют фиксировать временные интервалы и контролировать процессы буквально по секундам. Такие модели органично вписываются в современный офисный гардероб, где классика все чаще сочетается с функциональностью и спортивными элементами.

Дополнить образ помогут запонки — один из немногих ювелирных аксессуаров, остающихся частью мужского дресс-кода. Стальные модели выглядят сдержанно и универсально, варианты с цветной эмалью позволяют добавить аккуратный акцент, а запонки с бриллиантами подходят для вечерних выходов, официальных приемов и мероприятий с дресс-кодом black tie.