Череп на лацкан

Коллекция «Тату» (Get Inked) — важнейший элемент ювелирного мира Liza Borzaya. И один из первых. В нем соединились дерзость, романтика и детские воспоминания — все, что составляет смысловую и эстетическую суть бренда Елизаветы Борзуновой. «Это незакрытый с детства гештальт,— говорит ювелир.— Мой папа-байкер был весь в татуировках, а мне набивать не разрешал, пугал тем, что это на всю жизнь и надо придумать что-то вечное, от чего не сможешь отказаться и в 60 лет». Настоящее тату Елизавета так и не сделала, компромиссом стала ювелирная татуировка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Брошь-пин «Игра», титан, бриар, малахит, агат, жемчуг, бриллианты, горячая эмаль Фото: Liza Borzaya Брошь-пин «Что ты творишь?», титан, золото, бриллианты, горячая эмаль Фото: Liza Borzaya Эскиз броши-пина «Что ты творишь?» Фото: Liza Borzaya Брошь-пин «Что ты творишь?», титан, золото, бриллианты, горячая эмаль Фото: Liza Borzaya Брошь-пин «Что ты творишь?», титан, золото, бриллианты, горячая эмаль Фото: Liza Borzaya Брошь-пин «Пират», титан, бриар, янтарь, бриллианты, горячая эмаль Фото: Liza Borzaya Следующая фотография 1 / 6 Брошь-пин «Игра», титан, бриар, малахит, агат, жемчуг, бриллианты, горячая эмаль Фото: Liza Borzaya Брошь-пин «Что ты творишь?», титан, золото, бриллианты, горячая эмаль Фото: Liza Borzaya Эскиз броши-пина «Что ты творишь?» Фото: Liza Borzaya Брошь-пин «Что ты творишь?», титан, золото, бриллианты, горячая эмаль Фото: Liza Borzaya Брошь-пин «Что ты творишь?», титан, золото, бриллианты, горячая эмаль Фото: Liza Borzaya Брошь-пин «Пират», титан, бриар, янтарь, бриллианты, горячая эмаль Фото: Liza Borzaya

В 2017 году для выставки Couture Las Vegas она придумала колье с бриллиантами, рубинами и сапфирами, на котором горячей эмалью была «набита» надпись «Too cool for a Tattoo» — не пафосная игра слов, а трогательное послание. В дизайне этих украшений Борзунова искала свой авторский почерк. Ее кольца, серьги и подвески в подчеркнуто олдскульной стилистике выглядят как калейдоскоп символов. Тут можно рассмотреть крошечные черепа и четырехлистный клевер, игральные карты и кости, миниатюрные цепи и якоря — в общем, все те расхожие сюжеты, что так часто становятся нательным рисунком. Плюс слова вроде «любовь», «мечта», «удача», выведенные горячей эмалью на ярких лентах, которые транслируют идеи о хитросплетениях судьбы. Москвичкам особенно понравилась «любовная» серия — рокерские сердечки из нанокерамики и кольца Love, усыпанные драгоценными камнями, перехваченные лентой из яркой гильошированной эмали.

Коллекцию, насчитывающую около полусотни предметов, только что пополнили несколько брошей-булавок. Их титановая игла обеспечивает высокую прочность при минимальном весе, позволяя надежно фиксировать украшение на любой ткани. Три черепа предстают в разных ипостасях. Пират, символ свободы, независимости и бунтарства, носит шляпу-треуголку из бриара (древесины вереска), а съемный защитный наконечник иглы изготовлен из бриара и натурального янтаря. На черепе «Игра» цилиндр с ручным гильоше под прозрачной эмалью. Для воротника использованы бриар и бриллианты, а наконечник представляет собой композицию из малахита, агата и жемчуга. Главная техническая сложность заключалась в микроскопической детализации росписи и совмещении камней разной фактуры.

Третий череп, философ с золотыми зубами и бриллиантовой слезой, в цилиндре из ярко-голубой эмали. На полях шляпы вручную, с использованием микроскопа, выгравирован вопрос «Что ты творишь?». Иглу защищает съемный наконечник в форме мухи с титановыми крыльями.

Каждый из трех пинов потребовал десятков часов кропотливой работы ювелиров и мастеров-эмальеров. В разработке находятся еще около 20 эскизов булавок-татуировок, каждая из которых сохранит фирменные технические приемы Liza Borzaya и статус предмета, существующего в единственном экземпляре.

Нина Спиридонова