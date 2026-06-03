Точная посадка

В бутиках No One представлена новая коллекция обуви Renzo Mercuri. Девиз итальянского обувного бренда — La quiete nel movimento («Покой в движении»). Основатель марки прошел путь от подмастерья до владельца производства, которое появилось в 1998 году в Порто-Сант-Эльпидио, приморской коммуне региона Марке, известного обилием обувных фабрик. Вначале Renzo Mercuri специализировался на производстве женских сандалий на пробковой подошве. Они покорили курортную публику не только Италии, но и всей Европы, своим удобством. Доходы от их производства были вложены в расширение фабрики и запуск мужской коллекции обуви.

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У Ренцо Меркури свой подход к изготовлению обуви. Он сторонник сохранения ручных ремесленных техник, а не имитации их на конвейере. Одна из сложнейших техник «медленного производства» — sacchetto («мешочек»): верх обуви и подкладка сшиваются в единую конструкцию, создавая своего рода кожаный «чулок». Отсутствие жесткой стельки и лишних каркасов обеспечивает ноге удобство и легкость в движении, что отражено в девизе бренда.

В обуви Renzo Mercuri нет лишнего декора и кричащих расцветок, только чистые линии, архитектурные формы и природная палитра. Замшевые балетки тона коричневой охры, акварельно-голубые туфельки из рафии, почти невидимые, плетенные из карамельной кожи туфли, облегающие ногу, черничные лаковые туфли с ловко сплетенными ремешками — этой обуви не нужен случай или повод, чтобы быть надетой куда-либо.

В мужской коллекции бренда — парад хитов. Пенни-лоферы из мягкой пластичной кожи Nappa сразу принимают форму стопы. Бархатистая замша Camoscio, из которой сшиты кеды, напоминает ткань, на ней практически не образуются заломы в местах сгиба. Отдельное внимание на фабрике уделяют ручному окрашиванию, которое создает эффект состаренной кожи, придавая лоферам с кисточками благородный, неповторимый вид. И это не фигура речи: даже если мастер красит две пары в один цвет, они будут отличаться одна от другой, оставаясь уникальными.

Владимир Гридин