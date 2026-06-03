Больше личного

Уверенность в себе — залог успеха в любом деле. И главный союзник делового человека — правильный образ, в котором комфортно и который позволит будущим партнерам определить его статус и серьезность намерений. О том, как изменился деловой стиль, рассказывает Лидия Агеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева: жакет и брюки, Chloe; рубашка, Burberry; сумка, Jil Sander; галстук, Brioni; серьги, Chloe; оправа, Saint Laurent. Справа: костюм и галстук, Zilli; рубашка, MVST; портфель и ремень, Kiton; платок, Brioni; ремень, Kiton; оправа, Stefano Ricci Фото: Пресс-служба ЦУМа Жакет и брюки, Brunello Cucinelli; рубашка и ремень, Bottega Veneta; сумка и серьги-клипсы, Dolce & Gabbana; платок, Jil Sander; оправа, Saint Laurent Фото: Пресс-служба ЦУМа Костюм, Kiton; рубашка и ремень, Stefano Ricci; платок, Giorgio Armani; оправа, Balenciaga Фото: Пресс-служба ЦУМа Жакет и клатч, Saint Laurent; брюки, Dolce & Gabbana; туфли, MVST; серьги и колье, Pasquale Bruni Фото: Пресс-служба ЦУМа Жакет, Brunello Cucinelli; топ, MVST; брюки, Dolce & Gabbana; туфли, Kiton; платок, Brioni; серьги, Jil Sander Фото: Пресс-служба ЦУМа Бомбер, Zilli; рубашка, MVST; брюки, Dolce & Gabbana; пенни-лоферы и ремень, Kiton Фото: Пресс-служба ЦУМа Жакет, Dolce & Gabbana; блузка и брюки, Elie Saab; туфли, MVST; сумка, Valentino; ремень, Bottega Veneta; серьги, Jil Sander Фото: Пресс-служба ЦУМа Пиджак, рубашка, брюки, все — Giorgio Armani; футляр для документов, Saint Laurent; оправа, Tom Ford Фото: Пресс-служба ЦУМа Сумка, Jil Sander Фото: Пресс-служба ЦУМа Туфли, Valentino Фото: Пресс-служба ЦУМа Оксфорды, Zilli Фото: Zilli Сумка, Dolce & Gabbana Фото: Courtesy of Dolce & Gabbana Галстук, Dolce & Gabbana Фото: Courtesy of Dolce & Gabbana Следующая фотография 1 / 13 Слева: жакет и брюки, Chloe; рубашка, Burberry; сумка, Jil Sander; галстук, Brioni; серьги, Chloe; оправа, Saint Laurent. Справа: костюм и галстук, Zilli; рубашка, MVST; портфель и ремень, Kiton; платок, Brioni; ремень, Kiton; оправа, Stefano Ricci Фото: Пресс-служба ЦУМа Жакет и брюки, Brunello Cucinelli; рубашка и ремень, Bottega Veneta; сумка и серьги-клипсы, Dolce & Gabbana; платок, Jil Sander; оправа, Saint Laurent Фото: Пресс-служба ЦУМа Костюм, Kiton; рубашка и ремень, Stefano Ricci; платок, Giorgio Armani; оправа, Balenciaga Фото: Пресс-служба ЦУМа Жакет и клатч, Saint Laurent; брюки, Dolce & Gabbana; туфли, MVST; серьги и колье, Pasquale Bruni Фото: Пресс-служба ЦУМа Жакет, Brunello Cucinelli; топ, MVST; брюки, Dolce & Gabbana; туфли, Kiton; платок, Brioni; серьги, Jil Sander Фото: Пресс-служба ЦУМа Бомбер, Zilli; рубашка, MVST; брюки, Dolce & Gabbana; пенни-лоферы и ремень, Kiton Фото: Пресс-служба ЦУМа Жакет, Dolce & Gabbana; блузка и брюки, Elie Saab; туфли, MVST; сумка, Valentino; ремень, Bottega Veneta; серьги, Jil Sander Фото: Пресс-служба ЦУМа Пиджак, рубашка, брюки, все — Giorgio Armani; футляр для документов, Saint Laurent; оправа, Tom Ford Фото: Пресс-служба ЦУМа Сумка, Jil Sander Фото: Пресс-служба ЦУМа Туфли, Valentino Фото: Пресс-служба ЦУМа Оксфорды, Zilli Фото: Zilli Сумка, Dolce & Gabbana Фото: Courtesy of Dolce & Gabbana Галстук, Dolce & Gabbana Фото: Courtesy of Dolce & Gabbana

Как выбрать одежду и аксессуары для бизнес-поездки? Прежде всего отказаться от лишнего, ориентироваться на компактные чемоданы cabin-size Globe-Trotter или Rimowa, куда легко сложить базовые вещи: белые футболки, поло, сорочки и брюки свободного кроя. Одну пару обуви — в багаж, вторую надеть. Это могут быть удобные кожаные кроссовки или замшевые модели. Блейзер из кашемира (например Kiton), можно аккуратно сложить по шву на спине и убрать в чемодан, а вот пиджаки из костюмных тканей (Jil Sander, Armani), лучше перевозить в чехле или на себе. В отелях обычно есть отпариватель, но стоит уточнить это заранее или взять мини-модель с собой.

«Деловой гардероб стал заметно свободнее и спокойнее,— утверждает Юка Вижгородская, креативный директор ЦУМа.— Костюм перестал быть просто униформой, сегодня важнее выглядеть уместно, профессионально и чувствовать себя при этом комфортно. Современный ритм жизни требует большей гибкости в течение дня, отсюда тренд на функциональность». А это значит, что вместо классической сорочки можно надеть футболку из хлопка или микса кашемира и шелка или поло из джерси приглушенных оттенков, сочетающихся по цвету с костюмом. Например, светло-голубого — к синему, лавандового — к баклажановому, оливкового — к темно-коричневому. А классические дерби и ришелье заменить на лоферы или мокасины в сдержанной цветовой гамме, как в новой весенне-летней коллекции Santoni. «Правила никуда не исчезли: по-прежнему важны актуальность, качество тканей, уместность и правильный баланс между раскованностью и сдержанностью. Просто подход стал более личным. Силуэты смягчились: брюки стали шире, ткани — легче и пластичнее, а образ в целом — менее жестким и формальным»,— продолжает Юка Вижгородская.

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Фото: Пресс-служба ДЛТ Внутренний атриум ДЛТ

Фото: Пресс-служба ДЛТ

Базовые вещи должны быть безупречного качества. Стив Джобс годами носил одну и ту же модель черной водолазки Issey Miyake, Марк Цукерберг любит футболки с кашемировыми нитями Brunello Cucinelli (говорят, они у него есть любого цвета). И если раньше казалось, что свободная манера одеваться, свойственная обитателям Кремниевой долины, не повлияет на классический деловой гардероб, то во время и после пандемии, когда многие предприниматели перешли на удаленную работу, а важные встречи заменили звонки в Zoom, комфорт окончательно стал частью делового гардероба. Отсюда интерес к шелку и льну, мягкому тейлорингу, трикотажу с кашемировыми нитями. Впервые стало уместно одеваться в то, что удобно, и этот гардероб стал новой нормой, базой на каждый день. Классические сорочки теперь можно не застегивать на все пуговицы, о галстуке можно забыть или, наоборот, сделать его своей стилистической фишкой — например, добавить к белой или черной рубашке Dolce & Gabbana галстук в горошек и завязать его чуть более свободным виндзорским узлом.

Единственное, что остается неизменным,— это хороший пиджак, который подчеркивает достоинства и скрывает недостатки фигуры. Ткани становятся более сложного состава. Например, на флорентийской выставке Pitti Uomo особый интерес у экспертов тейлоринга из Италии вызвали новые люксовые миксы с нитями кашемира и шелка — костюм из такой ткани не мнется даже в плотном ритме постоянных перемещений и встреч.

Юка Вижгородская рекомендует обратить внимание на коллекции бренда MVST, где есть и брюки свободной посадки, в которых удобно двигаться, и жакеты, не сковывающие движений, и костюмы из мягкой шерсти и шелка: «благородные оттенки и комфортные силуэты, которые выглядят собранно и профессионально». Есть в коллекции и вещи, которые никак не отнесешь к формальным, например костюмы небесно-голубого оттенка или аксессуары вроде шелкового платочка с леопардовым принтом. Потому что в современном деловом гардеробе именно аксессуары часто становятся главным маркером статуса: часы на тонком ремешке, мягкий кожаный портфель, очки в тонкой оправе или аккуратный шелковый платок. И финальный штрих — ухоженность. Идеально сидящий пиджак произведет впечатление только в комплекте со свежей стрижкой, начищенной до блеска обувью и едва уловимым элегантным ароматом.

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