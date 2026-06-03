Лаконичные дополнения

В деловом дресс-коде ювелирные украшения становятся не столько акцентом, сколько частью визуального языка — сдержанного и продуманного до деталей. Бизнес-стиль все чаще допускает драгоценности, способные подчеркнуть индивидуальность, не нарушая профессиональных требований к внешнему виду. Одним из универсальных решений остаются лаконичные сотуары с некрупными цветными драгоценными камнями. Они визуально удлиняют силуэт и добавляют образу цветовой акцент, сохраняя необходимую для офиса элегантность. Особенно актуальны модели с дымчатым кварцем, топазами, цитринами или турмалинами спокойных оттенков. Колье-ривьера с бриллиантами — современная интерпретация классики, которая сочетается не только с вечерними образами, но и со строгими жакетами, шелковыми рубашками и минималистичными платьями. Главное правило — умеренность и чистота линий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Серьги из коллекции Dream Flower, Mercury, розовое золото, лунный камень, бриллианты Фото: Mercury Серьги, Sutra Jewels, белое золото, опал, керамика, бриллианты (Mercury.ru) Фото: Sutra Jewels Серьги Trisolina, Marina B, желтое золото, хризопраз, бриллианты (ЦУМ) Фото: Marina B Серьги Petit Joli-Lunaire, Pasquale Bruni, розовое золото, лунный камень, оникс, бриллианты (Mercury.ru) Фото: Pasquale Bruni Серьги из коллекции Classic, Mercury, белое золото, бриллианты Фото: Mercury Колье Timeless, Serendipity, желтое золото, бриллианты (Mercury.ru) Фото: Serendipity Сотуар Happy Hearts, Chopard, розовое золото, перламутр, бриллианты (Mercury.ru) Фото: Chopard Сотуар Figlia dei Fiori, Pasquale Bruni, розовое золото, агат, карнелиан, оникс, лунный камень, халцедон, цитрин, аметист, топазы, дымчатый кварц, лазурит, хризопраз, гранат, бирюза (Mercury.ru) Фото: Pasquale Bruni Колье из коллекции Classic, Mercury, белое золото, бриллианты Фото: Mercury Колье Zodiac, Serendipity, желтое золото, керамика, бриллианты (Mercury.ru) Фото: Serendipity Браслет Lucky Flower, Lucky Znaky, розовое золото, кварц, бриллианты (ЦУМ) Фото: Lucky Znaky Браслет Bubble, Serendipity, желтое золото, бриллианты (Mercury.ru) Фото: Serendipity Браслет из коллекции Art Deco, Mercury, розовое золото, бриллианты Фото: Mercury Браслет Onda, Marina B, желтое золото, бриллианты (ЦУМ) Фото: Marina B Браслет Maureen Medine, Casato, розовое золото, бриллианты (Mercury.ru) Фото: Casato Следующая фотография 1 / 15 Серьги из коллекции Dream Flower, Mercury, розовое золото, лунный камень, бриллианты Фото: Mercury Серьги, Sutra Jewels, белое золото, опал, керамика, бриллианты (Mercury.ru) Фото: Sutra Jewels Серьги Trisolina, Marina B, желтое золото, хризопраз, бриллианты (ЦУМ) Фото: Marina B Серьги Petit Joli-Lunaire, Pasquale Bruni, розовое золото, лунный камень, оникс, бриллианты (Mercury.ru) Фото: Pasquale Bruni Серьги из коллекции Classic, Mercury, белое золото, бриллианты Фото: Mercury Колье Timeless, Serendipity, желтое золото, бриллианты (Mercury.ru) Фото: Serendipity Сотуар Happy Hearts, Chopard, розовое золото, перламутр, бриллианты (Mercury.ru) Фото: Chopard Сотуар Figlia dei Fiori, Pasquale Bruni, розовое золото, агат, карнелиан, оникс, лунный камень, халцедон, цитрин, аметист, топазы, дымчатый кварц, лазурит, хризопраз, гранат, бирюза (Mercury.ru) Фото: Pasquale Bruni Колье из коллекции Classic, Mercury, белое золото, бриллианты Фото: Mercury Колье Zodiac, Serendipity, желтое золото, керамика, бриллианты (Mercury.ru) Фото: Serendipity Браслет Lucky Flower, Lucky Znaky, розовое золото, кварц, бриллианты (ЦУМ) Фото: Lucky Znaky Браслет Bubble, Serendipity, желтое золото, бриллианты (Mercury.ru) Фото: Serendipity Браслет из коллекции Art Deco, Mercury, розовое золото, бриллианты Фото: Mercury Браслет Onda, Marina B, желтое золото, бриллианты (ЦУМ) Фото: Marina B Браслет Maureen Medine, Casato, розовое золото, бриллианты (Mercury.ru) Фото: Casato

Персонализированные украшения также остаются частью актуального делового гардероба. Подвеска со знаком зодиака добавляет образу индивидуальности, не выходя за рамки офисного стиля. Еще одно универсальное дополнение — пусеты с бриллиантами или цветными драгоценными камнями. Они создают ощущение завершенности образа и уместны практически в любой профессиональной ситуации. Особое внимание уделяется браслетам с бриллиантами. Такие украшения акцентируют жесты рук, усиливая впечатление от общения.

Екатерина Зиборова