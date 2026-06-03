Лаконичные дополнения
Екатерина Зиборова о деловом дресс-коде
В деловом дресс-коде ювелирные украшения становятся не столько акцентом, сколько частью визуального языка — сдержанного и продуманного до деталей. Бизнес-стиль все чаще допускает драгоценности, способные подчеркнуть индивидуальность, не нарушая профессиональных требований к внешнему виду. Одним из универсальных решений остаются лаконичные сотуары с некрупными цветными драгоценными камнями. Они визуально удлиняют силуэт и добавляют образу цветовой акцент, сохраняя необходимую для офиса элегантность. Особенно актуальны модели с дымчатым кварцем, топазами, цитринами или турмалинами спокойных оттенков. Колье-ривьера с бриллиантами — современная интерпретация классики, которая сочетается не только с вечерними образами, но и со строгими жакетами, шелковыми рубашками и минималистичными платьями. Главное правило — умеренность и чистота линий.
Персонализированные украшения также остаются частью актуального делового гардероба. Подвеска со знаком зодиака добавляет образу индивидуальности, не выходя за рамки офисного стиля. Еще одно универсальное дополнение — пусеты с бриллиантами или цветными драгоценными камнями. Они создают ощущение завершенности образа и уместны практически в любой профессиональной ситуации. Особое внимание уделяется браслетам с бриллиантами. Такие украшения акцентируют жесты рук, усиливая впечатление от общения.