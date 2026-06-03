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Лаконичные дополнения

Екатерина Зиборова о деловом дресс-коде

В деловом дресс-коде ювелирные украшения становятся не столько акцентом, сколько частью визуального языка — сдержанного и продуманного до деталей. Бизнес-стиль все чаще допускает драгоценности, способные подчеркнуть индивидуальность, не нарушая профессиональных требований к внешнему виду. Одним из универсальных решений остаются лаконичные сотуары с некрупными цветными драгоценными камнями. Они визуально удлиняют силуэт и добавляют образу цветовой акцент, сохраняя необходимую для офиса элегантность. Особенно актуальны модели с дымчатым кварцем, топазами, цитринами или турмалинами спокойных оттенков. Колье-ривьера с бриллиантами — современная интерпретация классики, которая сочетается не только с вечерними образами, но и со строгими жакетами, шелковыми рубашками и минималистичными платьями. Главное правило — умеренность и чистота линий.

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Серьги из коллекции Dream Flower, Mercury, розовое золото, лунный камень, бриллианты

Серьги из коллекции Dream Flower, Mercury, розовое золото, лунный камень, бриллианты

Фото: Mercury

Серьги, Sutra Jewels, белое золото, опал, керамика, бриллианты (Mercury.ru)

Серьги, Sutra Jewels, белое золото, опал, керамика, бриллианты (Mercury.ru)

Фото: Sutra Jewels

Серьги Trisolina, Marina B, желтое золото, хризопраз, бриллианты (ЦУМ)

Серьги Trisolina, Marina B, желтое золото, хризопраз, бриллианты (ЦУМ)

Фото: Marina B

Серьги Petit Joli-Lunaire, Pasquale Bruni, розовое золото, лунный камень, оникс, бриллианты (Mercury.ru)

Серьги Petit Joli-Lunaire, Pasquale Bruni, розовое золото, лунный камень, оникс, бриллианты (Mercury.ru)

Фото: Pasquale Bruni

Серьги из коллекции Classic, Mercury, белое золото, бриллианты

Серьги из коллекции Classic, Mercury, белое золото, бриллианты

Фото: Mercury

Колье Timeless, Serendipity, желтое золото, бриллианты (Mercury.ru)

Колье Timeless, Serendipity, желтое золото, бриллианты (Mercury.ru)

Фото: Serendipity

Сотуар Happy Hearts, Chopard, розовое золото, перламутр, бриллианты (Mercury.ru)

Сотуар Happy Hearts, Chopard, розовое золото, перламутр, бриллианты (Mercury.ru)

Фото: Chopard

Сотуар Figlia dei Fiori, Pasquale Bruni, розовое золото, агат, карнелиан, оникс, лунный камень, халцедон, цитрин, аметист, топазы, дымчатый кварц, лазурит, хризопраз, гранат, бирюза (Mercury.ru)

Сотуар Figlia dei Fiori, Pasquale Bruni, розовое золото, агат, карнелиан, оникс, лунный камень, халцедон, цитрин, аметист, топазы, дымчатый кварц, лазурит, хризопраз, гранат, бирюза (Mercury.ru)

Фото: Pasquale Bruni

Колье из коллекции Classic, Mercury, белое золото, бриллианты

Колье из коллекции Classic, Mercury, белое золото, бриллианты

Фото: Mercury

Колье Zodiac, Serendipity, желтое золото, керамика, бриллианты (Mercury.ru)

Колье Zodiac, Serendipity, желтое золото, керамика, бриллианты (Mercury.ru)

Фото: Serendipity

Браслет Lucky Flower, Lucky Znaky, розовое золото, кварц, бриллианты (ЦУМ)

Браслет Lucky Flower, Lucky Znaky, розовое золото, кварц, бриллианты (ЦУМ)

Фото: Lucky Znaky

Браслет Bubble, Serendipity, желтое золото, бриллианты (Mercury.ru)

Браслет Bubble, Serendipity, желтое золото, бриллианты (Mercury.ru)

Фото: Serendipity

Браслет из коллекции Art Deco, Mercury, розовое золото, бриллианты

Браслет из коллекции Art Deco, Mercury, розовое золото, бриллианты

Фото: Mercury

Браслет Onda, Marina B, желтое золото, бриллианты (ЦУМ)

Браслет Onda, Marina B, желтое золото, бриллианты (ЦУМ)

Фото: Marina B

Браслет Maureen Medine, Casato, розовое золото, бриллианты (Mercury.ru)

Браслет Maureen Medine, Casato, розовое золото, бриллианты (Mercury.ru)

Фото: Casato

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Серьги из коллекции Dream Flower, Mercury, розовое золото, лунный камень, бриллианты

Фото: Mercury

Серьги, Sutra Jewels, белое золото, опал, керамика, бриллианты (Mercury.ru)

Фото: Sutra Jewels

Серьги Trisolina, Marina B, желтое золото, хризопраз, бриллианты (ЦУМ)

Фото: Marina B

Серьги Petit Joli-Lunaire, Pasquale Bruni, розовое золото, лунный камень, оникс, бриллианты (Mercury.ru)

Фото: Pasquale Bruni

Серьги из коллекции Classic, Mercury, белое золото, бриллианты

Фото: Mercury

Колье Timeless, Serendipity, желтое золото, бриллианты (Mercury.ru)

Фото: Serendipity

Сотуар Happy Hearts, Chopard, розовое золото, перламутр, бриллианты (Mercury.ru)

Фото: Chopard

Сотуар Figlia dei Fiori, Pasquale Bruni, розовое золото, агат, карнелиан, оникс, лунный камень, халцедон, цитрин, аметист, топазы, дымчатый кварц, лазурит, хризопраз, гранат, бирюза (Mercury.ru)

Фото: Pasquale Bruni

Колье из коллекции Classic, Mercury, белое золото, бриллианты

Фото: Mercury

Колье Zodiac, Serendipity, желтое золото, керамика, бриллианты (Mercury.ru)

Фото: Serendipity

Браслет Lucky Flower, Lucky Znaky, розовое золото, кварц, бриллианты (ЦУМ)

Фото: Lucky Znaky

Браслет Bubble, Serendipity, желтое золото, бриллианты (Mercury.ru)

Фото: Serendipity

Браслет из коллекции Art Deco, Mercury, розовое золото, бриллианты

Фото: Mercury

Браслет Onda, Marina B, желтое золото, бриллианты (ЦУМ)

Фото: Marina B

Браслет Maureen Medine, Casato, розовое золото, бриллианты (Mercury.ru)

Фото: Casato

Персонализированные украшения также остаются частью актуального делового гардероба. Подвеска со знаком зодиака добавляет образу индивидуальности, не выходя за рамки офисного стиля. Еще одно универсальное дополнение — пусеты с бриллиантами или цветными драгоценными камнями. Они создают ощущение завершенности образа и уместны практически в любой профессиональной ситуации. Особое внимание уделяется браслетам с бриллиантами. Такие украшения акцентируют жесты рук, усиливая впечатление от общения.

Екатерина Зиборова

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