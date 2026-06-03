Спектакли и концерты в Санкт-Петербурге

Новая театральная версия «Синей птицы» Метерлинка и «На дне» Горького, музыка от Брамса и Чайковского до Таривердиева, много современной хореографии от Дианы Вишнёвой. О самом интересном из июньской афиши Петербурга — Денис Мережковский.

Спектакли

«Счастье»

БДТ им. Г. А. Товстоногова

5–7 июня

Великий и могучий Андрей Анатольевич Могучий доверил своей ученице, режиссеру Лизе Дороничевой, восстановить спектакль «Счастье», поставленный им в 2011-м в Александринском театре. В основе действия лежит (или летит) «Синяя птица» Метерлинка. Однако весь сюжет сведен к экзистенциальным рассуждениям о силе добра и страхе потери близких. До их круга авторы и предлагают сузить границы, в которых можно найти опору: «Счастье не нужно искать далеко, оно рождается внутри семьи — в заботе и взаимной поддержке, которые оказываются прочнее любых испытаний».

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«Двое в городе»

Хлебозавод «Левашовский»

10 июня

«Вот так улетают птицы», «Не отнимайте у женщины сигареты», «У тебя такие глаза» — это лишь малая часть пронзительных вокально-музыкальных миниатюр авторства композитора Микаэла Таривердиева на стихи Григория Поженяна, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Леонида Ашкенази и других. Силами пианиста Алексея Гориболя все эти музыкальные темы из культовых советских кинолент объединились в одну программу-спектакль «Двое в городе». Вокальную часть исполнит давняя соратница Гориболя певица Ольга Дзусова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пианист Алексей Гориболь

Фото: Алексей Костромин Пианист Алексей Гориболь

Фото: Алексей Костромин

«Диана Вишнёва. Без слов»

Мариинский театр

19 июня

Свой 30-й сезон прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва встретит на родной исторической сцене в компании собственной труппы Context. Программа чрезвычайно разнообразна: вечер откроется новой работой хореографа Павла Глухова «Диана Вишнёва. Без слов», поставленной по мотивам биографии главной героини вечера. Далее — хореографические миниатюры в исполнении танцовщиков Context, включая такие цельные работы, как «Lacrimae» Кирилла Радева и «Красные тени» Ольга Лабовкиной. В финале обещают мрачный дуэт «Темная река», поставленный Глуховым для Дианы и Романа Осипова по мотивам «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова.

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«На дне»

Малый драматический театр — Театр Европы

20, 21 июня

«Сочинение для сцены Льва Додина» — именно так, лапидарно и безапелляционно, описан полуторачасовой спектакль «На дне» на сайте МДТ. В своей новой работе режиссер снова задействовал собственную кузницу юных кадров, «Молодую студию», а потому все герои пьесы Горького заметно помолодели и внешне, и внутренне. Пожалуй, только Додин умеет с такой хирургической точностью пересобирать смыслы даже в самом хрестоматийном материале, делая их актуальными, трогающими, понятными современным зрителям — даже если речь о дне жизни.

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«Хора»

Александринский театр

21, 22 июня

Наконец после премьеры в Москве и гастролей на Дягилевском фестивале в Перми труппа фестиваля Context. Diana Vishneva привезет в Петербург «Хору» Охада Наарина — спектакль, ставший гвоздем всего танцевального сезона. Увидеть, как современный танец живого классика Наарина, основоположника пластического языка гага и визионера, инкрустируется в императорские интерьеры исторической сцены Александринского театра, бесценно.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сцена из спектакля «Хора»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Концерт

Закрытие сезона

Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича

30 июня

Уже в шесть лет пианист Юрий Фаворин играл все симфонии Чайковского наизусть. Именно он, сегодня известный как музыкант, обладающий образцовой культурой звука и вполне филигранной фразировкой, присоединится к заслуженному коллективу, чтобы закрыть филармонический сезон. Но не симфонией Чайковского, а эпичным Первым концертом. Под занавес прозвучит не менее эпичная и духоподъемная Первая симфония Брамса — до-минорный финал, который постоянные филармонические слушатели заслужили.