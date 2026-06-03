Главные экспозиции Санкт-Петербурга

Артефакты времен Екатерины I и современное искусство Индии — в Эрмитаже. Романтические портреты Василия Тропинина — в Русском музее. Экспозиции, посвященные Иосифу Бродскому. О летних выставках Петербурга рассказывают Ксения Пушницкая и Денис Мережковский.

Эрмитаж

Екатерина I

Николаевский зал Зимнего дворца

до конца сентября

Самая важная выставка сезона по традиции проходит в Эрмитаже. Это масштабный проект, посвященный 300-летию интронизации Екатерины I, которая от служанки проделала путь до престола Российской империи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большая коронационная карета, Франсуа Буше

Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Большая коронационная карета, Франсуа Буше

Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем

Долгое время фигура Екатерины I скрывалась за делами ее супруга, царя-реформатора Петра I. Но XXI век предложил изменить фокус внимания: за каждым великим мужчиной стоит яркая и интересная женщина. Она должна уметь не только распорядиться выпавшим ей шансом, но, что гораздо важнее, удержать свое положение и не оказаться в тени. Внимание к женщинам на русском престоле подогрел еще историк Евгений Анисимов, опубликовавший четверть века назад одноименную монографию. Современные реалии, однако, заставляют нас еще раз переоценить судьбу и роль Марты-Екатерины.

Для проекта собраны около 500 экспонатов. В Главный музейный комплекс вернулась парадная коронационная карета. Ранее она стояла в Фельдмаршальском зале, теперь ее постоянное место — в Реставрационно-хранительском центре в Старой деревне. Для выставки карету на руках внесли в Эрмитаж.

Личные вещи, картины, планы дворцов, подарки и чучело любимой собачки, мебель, костюмы и аксессуары, фарфор и живопись, камеи, драгоценности — долгая совместная жизнь Петра и Екатерины раскрыта и изучена полностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Портрет императрицы Екатерины I, Жан-Марк Натье Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Портрет императора Петра I, Андрей Матвеев Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Парадный костюм императора Петра I: кафтан и камзол, Берлин, 1724 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Медаль «На коронацию Екатерины I», Россия, 1724 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Следующая фотография 1 / 4 Портрет императрицы Екатерины I, Жан-Марк Натье Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Портрет императора Петра I, Андрей Матвеев Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Парадный костюм императора Петра I: кафтан и камзол, Берлин, 1724 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Медаль «На коронацию Екатерины I», Россия, 1724 Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем

Выставка ведет зрителя хронологически по 15 темам: от знакомства с Петром до последних двух лет в роли государыни-матушки. Отдельно отмечается история о неудачном Прутском походе, когда Петру грозил плен и Екатерина спасла ситуацию, передав туркам все свои драгоценности. Это говорит о великодушии и о понимании Екатериной стратегических целей — когда личное и государственное нельзя смешивать. После этого Петр еще больше укрепился в желании жениться и даже учредил орден Святой великомученицы Екатерины (первоначально называвшийся орденом Освобождения), которым наградил ее 24 ноября 1714 года.

Эта выставка — профессиональный взгляд на жизнь и деятельность императрицы Екатерины I и на важную роль женщины в государственных делах.

Веера императрицы Марии Федоровны. 1860–1910-е годы

Малая церковь Зимнего дворца

до весны 2027 года

Тема счастливой семьи поднимается в Эрмитаже и на выставке вееров супруги императора Александра III Марии Федоровны. Веер — тот аксессуар, мановением которого назначались свидания, определялись симпатии, передавались тайные послания, в том числе дипломатические. Дизайн, сюжет и изящество исполнения говорили о вкусе, статусе и манерах хозяйки. Мария Федоровна задавала модные тренды, собирала веера и даже позировала с ними на фотографиях — новая технология только входила в повседневный обиход. Эта камерная выставка переносит публику во вторую половину XIX века, когда Россия была одной из блистательных держав Европы, а ее император носил негласный титул миротворца, обожал и баловал свою жену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Складной веер с золотым вензелем «МФ» Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Складной веер с портретом императрицы Марии Федоровны Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Следующая фотография 1 / 2 Складной веер с золотым вензелем «МФ» Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем Складной веер с портретом императрицы Марии Федоровны Фото: Предоставлено Государственным Эрмитажем

О сладости мира. Современное искусство Индии

Белый зал Главного штаба

до октября

Впервые за 15 лет в музее проходит выставка современного искусства такого масштаба: вместе собраны вещи из фондов, частных собраний и индийских коммерческих галерей. Среди участников как всемирно известные художники, так и молодые авторы; ряд произведений созданы специально для выставки в Эрмитаже: одни — по мотивам предложенной темы, другие — в рамках резиденции, организованной при поддержке Екатерины и Андрея Теребениных в сентябре 2025 года. Также на выставке представлена видеоигровая инсталляция — ничего подобного ранее не показывали.

Название проекта отсылает к истории царевича Сиддхартхи, ставшего Буддой — центральной фигурой буддизма, Просветленным. Средневековая Русь знала это житие через «Сказание о царевиче Иоасафе», а в 1884 году историю кризиса и обретения философии переработал Лев Толстой в «Исповеди». Возрождение традиции обменных и сложносоставных выставок направления «Эрмитаж 20/21» поддержано скульптурой работы Равиндера Редди в Большом дворе Зимнего дворца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Сага о Нанданаре», В. Рамеш, 2026 Фото: Threshold Gallery / предоставлено Государственным Эрмитажем «Сквозь узкий проход», Манджунатх Камат, 2024 Фото: Espace Gallery / предоставлено Государственным Эрмитажем Следующая фотография 1 / 2 «Сага о Нанданаре», В. Рамеш, 2026 Фото: Threshold Gallery / предоставлено Государственным Эрмитажем «Сквозь узкий проход», Манджунатх Камат, 2024 Фото: Espace Gallery / предоставлено Государственным Эрмитажем

Музеи

Василий Тропинин

Русский музей

до 19 октября

Прежде чем открыть ретроспективу одного из главных романтиков николаевской эпохи, Русский музей выступил с научным открытием. Долгое время (на самом деле всегда) считалось, что Тропинин родился в 1776 году. Однако, изучая документы и артефакты для выставки, научные работники музея выяснили, что художник действительно родился в семье крепостных в селе Карповка Новгородской губернии, но на четыре года позже — в 1780-м. Впрочем, на масштабность наследия мастера это никак не влияет, больше 100 его работ в экспозиции Русского музея — яркое тому доказательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Портрет художника Н. А. Майкова, Василий Тропинин, 1821 Фото: Государственный Русский музей «Женщина в окне (Казначейша)», Василий Тропинин, 1841 Фото: Государственный Русский музей Следующая фотография 1 / 2 Портрет художника Н. А. Майкова, Василий Тропинин, 1821 Фото: Государственный Русский музей «Женщина в окне (Казначейша)», Василий Тропинин, 1841 Фото: Государственный Русский музей

Пространство тишины. Живопись Пола Флегеля

Музей-квартира Исаака Бродского

до 21 июня (постоянная экспозиция открыта каждый день, кроме понедельника)

Это одна из временных выставок музея. Показывают Пола Флегеля и мастеров Парижской школы, включая Шагала, Сутина и Цадкина — знакомых и известных художников. Просто вещи на стенах, но первоклассные вещи. Живопись Флегеля, пустоватая, какая-то необязательная, но в ней есть противопоставление скрученности реальности, как у Сутина или Шагала, он лепит свое пространство из понятных псевдоимпрессионистических мазков. Его живопись современна, но без модернистских крайностей. Это сближает его с Исааком Бродским, который был наследником передвижников, хотя и вывел этот стиль в главный стиль ХХ века — соцреализм.

В постоянной экспозиции Музея-квартиры Исаака Бродского, любимого ученика Ильи Репина, представлена коллекция, собранная им самим: будучи главным «кремлевским живописцем», Бродский тратил огромные деньги на покупку произведений искусства. Сохранились и личные вещи: мебель, книги, фотографии с автографами многих известных людей — все это воссоздает атмосферу 1920–1930-х годов.

«Неполное собрание»

Музей ОБЭРИУ

без анонсированной даты окончания

История о том, как квартира на Петроградской стороне, в которой жил поэт, драматург и член авангардного объединения ОБЭРИУ Александр Введенский, превратилась в один из самых интересных петербургских музеев, пронеслась по лентам культурных новостей этой весной. «Неполное собрание» — вторая временная экспозиция. Идти стоит даже не за артефактами, а за историческим пространством, помнящим то время, о котором мы можем узнать только из книжек про Введенского и Хармса.

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«Бродский — Новиков. Эскиз перспективы»

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

до 2 августа

Два жителя Литейного проспекта, поэт Иосиф Бродский и художник Тимур Новиков, встречались редко, но метко. Чего стоит одна их знаменитая беседа о понятиях горизонта и перспективы, записанная в 1993-м в Амстердаме. Специально для этой выставки семья Новикова предоставила Фонтанному дому пейзажи-коллажи на ткани, которые кураторы выставки соединили с предметами Бродского. Вышло на удивление созвучно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тимур Новиков Фото: предоставлено музеем Анны Ахматовой «Пингвины», Тимур Новиков, 1992 Фото: предоставлено музеем Анны Ахматовой Следующая фотография 1 / 2 Тимур Новиков Фото: предоставлено музеем Анны Ахматовой «Пингвины», Тимур Новиков, 1992 Фото: предоставлено музеем Анны Ахматовой

Не только Бродский. Из архива Михаила Мильчика

Музей «Полторы комнаты»

до конца июля

В «полутора комнатах» ничего не сохранилось от их знаменитого жильца Иосифа Бродского. Музей создан по проекту архитектора Александра Бродского. В основном пространстве показывают фотографии из архива Михаила Мильчика — в день отъезда поэта в 1972 году он сделал снимки интерьера. Обычно эти отпечатки лежат на подоконнике, напоминая о том, как выглядело пространство раньше. Но нынешний проект фокусируется не на этом — речь идет о памяти, которая выборочно проявляет для нас мгновения прошлого. Человек с фотоаппаратом может стать ее хранителем. Его личное через десятилетия превращается в историческое — не потому, что он к этому стремился, а потому, что больше ничего не осталось. Щемящее ощущение утраты — вот главный экспонат музея.

Галерея Марины Гисич

Защита девелоперского проекта. Максим Има

до середины июля

Одна из первых галерей современного искусства в Санкт-Петербурге разделена на две части: «Проджектс», где показывают смелые кураторские высказывания и манифесты, и основное пространство, где Марина представляет публике своих хедлайнеров и молодых резидентов. В «Проджектс» уже открыт блиц-макет-отчет Максима Имы о феномене тесноты как культурного кода мегаполиса. От античной полисной простоты до средневекового контроля, от коммуналок Петербурга до «панельных частот» окраин — теснота предстает одновременно драйвером городской жизни и инструментом власти. История глазами Максима проста: социальное жилье ХХ века спровоцировало выход человека в общественные пространства, затем человек с удовольствием погрузился в собственный микрокосмос. А современный ЖК опять выталкивает из личного метража в публичные зоны. Обыгрывая форму «защиты девелоперского проекта», художник строит город будущего, который зрителю предстоит выбрать, то есть принять или отвергнуть. И зрители, и художник в роли приемщиков этого псевдоориентированного на людей вывернутого пространства решают, что берут в будущее, а что нет, какому городу жить, какому умереть.

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Земля. Виталий Пушницкий

до конца лета

В основном пространстве галереи один из мэтров совриска (современного искусства) Виталий Пушницкий открыл завершающую серию своей тетралогии — «Земля». И если первые проекты серии («Сад», «Лес» и «Орфей в Аиде») были посвящены жизни после жизни, то эпилог посвящен смерти после жизни: «прах к праху возвратится». Впервые художник обращается к керамике, но формы у него как у палеонтолога: везде черепа, а сквозь глазницы пробивается трава. Черепа сплошь гигантские, каких-то мифических существ, которые создали примерно всё и ушли в землю. Пушницкий чужд элегических настроений, он не стоит с лицом проповедника, а больше похож на астронавта, смотрящего на Солярис. Огромное видео имитирует это автонаблюдение, напоминает глаз художника, который скользит по теории и истории искусства как по Земле тех времен, когда она была «безвидна и пуста». И все это очень красиво, как всегда у Пушницкого: много живописи и графики.

К выставке издательство «Попов арт» выпустило новую книгу Виталия Пушницкого «Воскресенье» (в 2026 году его книга «Пятница» номинирована на премию «Ясная Поляна»).