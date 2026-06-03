Ресурсное меню в Inspiro Neurobistro

Рестораны с концепцией растительной кухни обычно представляют собой заведения с фалафелем и салатными боулами — стереотип, растиражированный по всему миру. Найти разнообразное, сбалансированное и самостоятельное меню — задача трудновыполнимая. Открывшийся в Хамовниках Inspiro Neurobistro — первый в России ресторан растительной гастрономии формата fine casual, где научный подход, культура и опыт соединяются в уникальном меню, призванном восстанавливать силы, ясность ума и снижать стресс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Интерьер Inspiro Neurobistro Фото: INSPIRO Neurobistro Концепт-стор с продуктами собственного производства Inspiro Gourmet Фото: INSPIRO Neurobistro Основатель проекта Артем Спиро, импакт-предприниматель, эксперт в области здорового образа жизни и устойчивого развития Фото: INSPIRO Neurobistro Следующая фотография 1 / 3 Интерьер Inspiro Neurobistro Фото: INSPIRO Neurobistro Концепт-стор с продуктами собственного производства Inspiro Gourmet Фото: INSPIRO Neurobistro Основатель проекта Артем Спиро, импакт-предприниматель, эксперт в области здорового образа жизни и устойчивого развития Фото: INSPIRO Neurobistro

Основатель Inspiro Neurobistro — импакт-предприниматель Артем Спиро. За функциональность и эстетику подач отвечают бренд-шеф Кирилл Губин, работавший в мишленовских ресторанах. Команда руководствуется идеей осознанного потребления и функционального питания, здесь нет промышленных заготовок и иного гастрономического масс-маркета, только натуральная еда без синтетических пищевых добавок.

Меню ресторана построено на принципе «от семени до тарелки», каждое блюдо здесь результат исследований в области нейрогастрономии и микробиома, много ферментированных продуктов и необычных текстур. Лабне из конопли, хумус из темпе, риет из нута с натто, перец рамиро с кодзи-дайконом, а также более сложные горячие блюда вроде ризотто из брокколи с темпе и пиццы с майтаке, ежовиком и кедровым бешамелем. В этом наборе блюд важна не только функциональность, но и композиция: в ней одновременно присутствуют свежесть, кислотность и сливочность, при этом обед сытный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Растительная нейрогастрономия Фото: INSPIRO Neurobistro Каша из зеленой гречки с кедровым орехом, гороховым мисо и лакто-брусникой Фото: INSPIRO Neurobistro Шашлык из темпе с кокосовым салом, листьями романо, соусом «Цезарь» Фото: INSPIRO Neurobistro Безалкогольный коктейль Elixir Фото: INSPIRO Neurobistro Тарт с черненым лимоном и меренгой Фото: INSPIRO Neurobistro Следующая фотография 1 / 5 Растительная нейрогастрономия Фото: INSPIRO Neurobistro Каша из зеленой гречки с кедровым орехом, гороховым мисо и лакто-брусникой Фото: INSPIRO Neurobistro Шашлык из темпе с кокосовым салом, листьями романо, соусом «Цезарь» Фото: INSPIRO Neurobistro Безалкогольный коктейль Elixir Фото: INSPIRO Neurobistro Тарт с черненым лимоном и меренгой Фото: INSPIRO Neurobistro

Обеденное меню особенно важно для формирования концепции. Дневная карта составлена в расчете на поддержание устойчивой энергии и легкого пищеварения: мезе из ферментированных закусок, зеленый салат с конопляной тхиной, консоме с ежовиком гребенчатым, гратен из корня сельдерея.

Есть в ресторане и меню завтраков, cоставленное по рекомендациям специалистов в области питания с учетом циркадных ритмов и потребностей жителя мегаполиса. В Inspiro Neurobistro это не просто первый прием пищи, а инструмент управления своим состоянием на весь день. Каша из зеленой гречки с кедровым орехом, гороховым мисо и лакто-брусникой, крок-месье из ежовика на солодовой бриоши с кедровым бешамелем, тост с конопляным паниром, шакшука из конопли с томатами, рамиро, кориандром и зирой, а также пудинг из амазаке с кодзи и ежевикой — ферментированный десерт без сахара для здоровья микробиома и легкого пищеварения.

Та же концепция реализуется и в баре. Дмитрий Яцикман — приверженец безалкогольной миксологии. В Inspiro безалкогольная карта — полноправная часть ресторанной модели. В дневной версии это шоты и смузи со спирулиной, растительным протеином и травами; в вечерней — более сложные гастрономические коктейли и собственные бленды.

В интерьере ресторана преобладают натуральные оттенки и природные фактуры. Местоположение Inspiro Neurobistro тоже неслучайно — он находится рядом с усадьбой Льва Толстого, писателя, чье эссе «Первая ступень» этически обосновывало вегетарианство. Толстой назвал еду растительного происхождения первым шагом к нравственному развитию человека.

Inspiro Neurobistro рискнул сделать растительную гастрономию частью повседневной городской жизни: не специальным сценарием «для тех, кто в теме», а рабочим ресторанным форматом. И в этом его потенциал: не спорить с привычками посетителей, а предложить им более здоровую версию ежедневного питания.

Марина Родионова