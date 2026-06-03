Город и бизнес

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) давно перестал быть исключительно деловой площадкой. Сегодня это особая городская среда, в которой пересекаются бизнес, культура, мода, гастрономия и светская жизнь. Несколько июньских дней Петербург живет в режиме высокой концентрации встреч, переговоров, премьер и новых знакомств, а сам форум становится не только пространством для обсуждения экономики, но и отражением современного делового стиля. Деловой гардероб здесь давно вышел за рамки строгого протокола. Классические костюмы все чаще сочетаются с менее формальными силуэтами, сложными фактурами и деталями. Мужчины выбирают легкие ткани, тонкие часы и лаконичные аксессуары, женщины — архитектурные жакеты, оригинальные украшения и ювелирные акценты, способные одинаково органично выглядеть и на дневной сессии, и на вечернем приеме.

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Фото: Из личного архива Екатерина Зиборова

Фото: Из личного архива

В этом номере мы собрали материалы о ключевых тенденциях делового стиля сезона, актуальных украшениях и аксессуарах, которые помогают сохранить баланс между статусом, комфортом и индивидуальностью. Сегодня дресс-код — это не столько набор правил, сколько инструмент коммуникации, работающий наравне с речью и профессиональной репутацией.

Но ПМЭФ — это еще и город. Петербург в дни форума предлагает большую культурную программу. Мы рассказываем о премьерах, выставках, концертах, которые стоит включить в свой график, а также о новых отелях и адресах, где можно провести переговоры или просто отдохнуть.

Современный бизнес все больше строится не только на цифрах и стратегиях, но и на качестве среды, впечатлений и человеческих связей. И ПМЭФ — одно из тех мероприятий, где это особенно заметно.

Екатерина Зиборова