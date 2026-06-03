В дорогу

Среди главных предметов весенне-летней коллекции бренда MVST — сумка уикендер из кожи австралийского крокодила. Полуматовая обработка Ultra Soft подчеркивает естественный рисунок кожи и мягкость материала. Сумка с двумя внутренними карманами застегивается на молнию, у нее классические ручки, съемный регулируемый плечевой ремень и фурнитура оттенка gun metal. Уикендер рассчитан на короткие поездки, его можно брать в качестве ручной клади в самолет. Подходит он и для использования в городе. Модель выпускается ограниченным тиражом. При индивидуальном заказе доступны выбор цвета и покрытия, а также персонализация на внутреннем кармане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Багажная сумка, MVST

Фото: MVST Багажная сумка, MVST

Фото: MVST

Насыщенное лето

Московская жизнь полна событий. 30 мая стартовал фестиваль «Лето в Москве». На протяжении трех месяцев во всех районах города будут проходить благотворительные акции, а также культурные мероприятия, спортивные состязания, вход на которые чаще всего бесплатный.

Летом московские бульвары превратятся в импровизированные сценические площадки, на которых артисты со всего мира будут показывать горожанам театральные постановки. Масштабный фестиваль «Времена и эпохи» привлечет внимание любителей истории: их ждут реконструкции эпических сражений, знакомство с ремеслами, костюмами, оружием и блюдами прошлых эпох. Проект «Усадьбы Москвы» расскажет об истории старинных особняков в живописных уголках города. В усадьбах и парках будут проходить экскурсии, творческие встречи и лекции. Московские НКО проведут благотворительную ярмарку «Город неравнодушных» — у гостей будет возможность присоединиться к мастер-классам и городским инициативам. В летней афише значится несколько фестивалей: международный джазовый фестиваль, фестиваль искусств «Горький + Москва», музыкальный фестиваль «Зарядье». На одной из основных площадок проекта, ВДНХ, пройдет около двух десятков интересных мероприятий: арт-перформансов, гастрономических праздников, спортивных стартов. Москвичам и гостям столицы гарантирован огромный выбор досуга и развлечений.

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День в отеле

У хорошего городского отеля есть особое качество: он не просто предлагает гостю номер на ночь, а помогает выстроить день. В Stella di Mosca этот сценарий складывается почти сам собой. Утром — тренировка или йога, потом бассейн и термальные зоны, днем — спа-процедуры, вечером — ужин в IL Ristorante.

Спа-пространство отеля занимает 1,4 тыс. кв. м. Его центр — 25-метровый бассейн, отделанный зеленой и золотой мозаикой. Это место для плавания, отдыха после тренировки или паузы между деловыми встречами. Термальные зоны включают русскую баню, финскую сауну, турецкий хаммам и римскую парную. Фитнес-зал оборудован тренажерами Technogym, есть зал для йоги и пилатеса. К услугам гостей также восемь спа-кабинетов, включая люкс для пар с собственным джакузи. Но главное здесь не обширный набор опций, а возможность быстро восстановиться после утомительного перелета или долгого рабочего дня.

Завершить вечер логично в IL Ristorante. Обновленное меню ресторана итальянской кухни создано под руководством нового шеф-повара Алексея Беседина и шеф-повара отеля Мануэля Пизу. В нем артишоки на гриле с оливковым маслом и сушеными томатами, куриный паштет с фуа-гра. Среди основных блюд — орзотто с телячьими щечками, гребешки с соусом из сморчков и каре ягненка с соусом порто. На десерт — фирменный медовик Stella и «Яблоко Рене» с бергамотовым ганашем. Stella di Mosca предлагает удобный сценарий: тренировка, бассейн, уход за собой и ужин — все в одном месте.

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Полноценный гардероб

Московский бренд одежды The Religion открыл на Тверской первый флагманский магазин, где эстетика бренда стала частью реального пространства. В интерьерах — деревянные панели на стенах, много натуральных материалов и природных оттенков. К открытию приурочена рекламная кампания бренда Spring/Summer 2026, в съемке приняли участие известные спортсмены, мастера парусного спорта и синхронного плавания, теннисисты и исполнители бальных танцев. В коллекции бренда 43 модели: мужские, женские и унисекс, которые позволяют собрать полноценный гардероб. Образы можно менять в течение дня. Коллекцию легко узнать по силуэтам, не стесняющим движений, спокойной палитре и комфортным материалам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран The Religion Spring/Summer 2026

Фото: The Religion The Religion Spring/Summer 2026

Фото: The Religion

Комплексное воздействие

Швейцарский косметический бренд Valmont представляет коллекцию инновационных средств для ежедневного увлажнения Hydra3, созданных на основе 40-летних исследований в области клеточной косметики и последних достижений в сфере биотехнологий. В то время как большинство средств лишь поверхностно увлажняют кожу, Hydra3 благодаря синергии высокоэффективных ингредиентов одновременно воздействует на три барьера кожи: микробиологический, химический и физический, регулирующие водный баланс. В коллекцию входят легкий мист, выравнивающая сыворотка, высокоэффективный крем, гель для контура глаз и маска глубокого действия. Каждое из них обеспечивает мгновенное интенсивное увлажнение на срок до 72 часов. Часть средств от продажи продуктов Hydra3 перечисляется на поддержку сохранения швейцарских ледников и постледниковых экосистем.

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Фото: Valmont Valmont

Фото: Valmont

Лето по-итальянски

В бутике Pinko в ГУМе новые поступления. Летняя коллекция итальянской марки посвящена ностальгии по восьмидесятым и девяностым годам. Она сочетает структурированные блейзеры, юбки из прозрачных тканей, расшитые стразами, и широкий выбор платьев. Стилист летней кампании бренда Лоренцо Посокко предлагает надевать их по любому случаю: на пляж, вечеринку в клубе, домашние посиделки с подругами или прогулки по городу.

Дополняют коллекцию сумки Love Bags из соломы, замши и атласа с новыми минималистичными логотипами.

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Фото: Pinko Pinko

Фото: Pinko

Шесть в одном

Греческий бренд натуральной косметики «Апивита» представляет универсальное средство для лица, тела и волос «Мое любимое масло». Оно обеспечивает интенсивное питание, увлажнение, восстановление и защиту. Масло мгновенно преображает кожу, придавая ей естественное сияние, смягчает даже обезвоженные участки, а также делает послушными пушистые и вьющиеся волосы, добавляя им блеска. Такое действие производит коктейль из шести масел: растительных (подсолнечника, оливок и сливы) и эфирных (розы, зеленого мандарина и грейпфрута). Сухое масло медового цвета сразу впитывается и не оставляет ощущения жирности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Универсальное средство для лица, тела и волос «Мое любимое масло» от бренда «Апивита»

Фото: Apivita Универсальное средство для лица, тела и волос «Мое любимое масло» от бренда «Апивита»

Фото: Apivita

Отдых на море

Крымский курорт «Мрия» этим летом предложит большую программу: концерты, много музыки и вкусной еды, семейные развлечения. «Мрия» объединит шеф-поваров курорта и команды московских ресторанов Александра Раппопорта: «Восход», «Китайская грамота» и «Воронеж». Они проведут три гастрономических шоу на крыше Винного парка и в яхтенной марине. Главным гастрособытием традиционно станет фестиваль еды «Гастролис», который пройдет 4 июля. На этот день пляж курорта превратится в двухэтажный фудкорт. Акцент — на крымской кухне. В этом году у «Гастролиса» появится профессиональное направление: запускается отраслевая сессия для представителей ресторанного бизнеса и производителей Крыма. Яхтсменов ждет праздник с регатой, а любителей музыки и танцев — вечеринки в Винном парке.14–16 августа «Мрия» будет отмечать 12-й день рождения, по этому случаю на курорте выступит группа «Комната культуры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель Mriya Resort & Spa

Фото: Mriya Resort & Spa Отель Mriya Resort & Spa

Фото: Mriya Resort & Spa

Сказочный шелк

Бренд Yaka, выпускающий одежду и аксессуары в стиле этно-шик, представляет весенне-летнюю коллекцию платков из плотного стопроцентного шелка и смеси кашемира с шелком. «Ода ар-нуво», «Сны природы» и «Сказки» — три линии принтов по рисункам профессиональных художников. Автор «Сказок» — Петр Фролов, иллюстратор петербургской художественной школы, известный уникальной манерой передачи сюжета и цветовых нюансов. Платки с двусторонней печатью «Сказки. Моцарт», «Сказки. Клад на чердаке» и «Сказки. Салтан» выполнены из высококачественного шелка (18 мм twill). Размер 88 х 88 см делает их универсальным аксессуаром. Каждый платок создан в двух цветовых вариантах: с акцентом на красные элементы и на бирюзовые, синие или сине-зеленые.

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Вечные ценности

Основательница марки Wisdom Марина Долидзе и телеведущая Юлия Бордовских создали коллекцию одежды, объединяющую их любимые фешен-коды. За основу взяли узнаваемую эстетику Wisdom: чистые линии и богемный шик в современном прочтении. К этому Юлия добавила важные для нее детали: приятные на ощупь материалы спокойных природных оттенков и объемные силуэты. Коллекция «Вечные ценности» от Bordo for Wisdom не сковывает движений, сохраняет баланс между подчеркнутой женственностью и функциональностью и останется актуальной надолго. Эти вещи подойдут женщинам любого возраста. Блузы с бантом, бомберы, юбки и брюки, сшитые в Москве, представлены в интернет-магазине Wisdom.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основательница марки Wisdom Марина Долидзе и телеведущая Юлия Бордовских

Фото: Николай Зверьков Основательница марки Wisdom Марина Долидзе и телеведущая Юлия Бордовских

Фото: Николай Зверьков

Клубный гардероб

Бренд Falconeri представляет коллекцию The Club, одежду для динамичной жизни. Универсальные элегантные вещи из натуральных дышащих материалов формируют изысканный и функциональный гардероб: классические поло с декоративной строчкой или рельефной вязкой, шелковые костюмы и свитеры из кашемира Silkfine, платья-рубашки и перфорированные брюки в тонкую полоску, мужские модели изо льна. Цветовая палитра классических оттенков: для женщин — белый и аквамарин, для мужчин — песочный, темно-красный и темно-синий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Falconeri

Фото: Falconeri Falconeri

Фото: Falconeri

Бестселлеры сезона

Обувной бренд Age of Innocence представил красочную летнюю коллекцию. Мюли Sybil 2.0 с мехом и на каблуках 6 см выпущены небесно-голубого и песочного оттенков. Атласные Odin с квадратными носами и на каблуках 9 см — пыльно-розового и апельсинового цветов. Мюли Layla на каблуках сшиты из мягкой замши шоколадного и бежевого оттенков. Sybil Satin в красно-белую полоску и черно-белый горох с крупной жемчужиной — безусловный бестселлер сезона. Балетки Lisette из желтого бархата и молочного цвета кожи — минималистичные, с квадратными носами и элегантными ремешками. Классические замшевые лоферы Farley 2.0 шоколадного цвета в этом сезоне без задников. Босоножки Dalia на высокой платформе из мягчайшей натуральной кожи оттенков camel и white — глубоко вырезанные и с открытыми носами. Минималистичные велюровые мюли Tory на плоской подошве с фигурными вырезами есть черного, шоколадного и бежевого цветов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Age of Innocence

Фото: Age of Innocence Age of Innocence

Фото: Age of Innocence

Актуальная лаконичность

Элегантная и практичная верхняя одежда бренда Duno — от курток, ветровок и плащей до пиджаков и худи — адресована жителям большого города. Цвета сдержанные и монохромные, ткани технологичные, дизайн минималистичный, без лишних деталей и броских логотипов. Вещи Duno лаконичны, функциональны и удобны. Предлагаемый брендом образ, подчеркивая индивидуальность, сохраняет актуальность и не зависит от сезонов и трендов.

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Фото: Duno Duno

Фото: Duno

Оазис с видом на Кремль

Отель Four Seasons Hotel Moscow открыл летнюю террасу бара «Московский» с видом на Кремль, Исторический музей и Манежную площадь. Бежевое плетение, натуральные текстуры и акценты в коралловых оттенках создают атмосферу курортного лаунжа в центре мегаполиса. В основе меню — морепродукты и свежая рыба: от устриц и сахалинских гребешков до камчатского краба и сицилийских креветок. Главные хиты — карпаччо из сибаса с соусом путтанеска и салат «Каталана». А в разгар лета в меню появятся блюда с цветами цуккини и другими сезонными новинками. Гостям предложат 11 фирменных коктейлей. В коллекции вин представлены зарубежные марки и 23 российские. Терраса работает ежедневно с 12:00 до 2:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Терраса бара «Московский» в отеле Four Seasons Moscow

Фото: Four Seasons Терраса бара «Московский» в отеле Four Seasons Moscow

Фото: Four Seasons

Программы здоровья

В северной Керале, Индия, на территории более 12 га, среди садов с лекарственными растениями на восстановленных природных ландшафтах открылся центр клинического велнеса tulah Clinical Wellness. В его концепции — объединение восточных практик (аюрведы, йоги, веданты, тибетской и китайской медицины) с современной диагностикой, регенеративными технологиями и клинической экспертизой. Программы формируются на основе предварительной оценки здоровья и Индекса tulah Life™. Междисциплинарная команда, комплексная диагностика и интегративные практики делают tulah уникальным направлением клинического велнеса в Индии и в мире. Проект будет развиваться и вне оздоровительного комплекса — через городские центры Urban tulah и программы сопровождения здоровья на дому tulah at Home.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран tulah Clinical Wellness

Фото: Tulah Clinical Wellness tulah Clinical Wellness

Фото: Tulah Clinical Wellness

Деловой центр в Приморском районе

В Санкт-Петербурге открылся четырехзвездный отель «Лахта Тауэрс» by Zont Hotel Group, ориентированный на бизнесменов. Отель расположен на Приморском проспекте, в непосредственной близости от «Лахта-Центра». Номера — от стандартных до двухкомнатных люксов. К услугам гостей четыре конференц-зала общей вместимостью до 500 человек, тренажерный зал и оздоровительный центр с сауной и хаммамом. Из панорамных окон ресторана «Скай» открывается вид на набережную и Финский залив, а пешеходный Прозрачный мост соединяет комплекс с главным деловым кластером Петербурга. Бронирование на период ПМЭФ открыто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Лахта Тауэрс»

Фото: Lakhta Tower «Лахта Тауэрс»

Фото: Lakhta Tower

Новые резиденции

Многофункциональный исторический квартал и отель Hideout, расположенный между проспектом Римского-Корсакова и набережной канала Грибоедова, рядом с Мариинским театром и Никольским морским собором в Петербурге, открывает свой третий сезон новыми резиденциями. Двор-сад с авторским ландшафтом и паблик-артом, летние террасы кафе, концерты, выставки — все это формирует пространство Hideout Residence. Гостей ждут просторные апартаменты, укомплектованные всем необходимым как для краткого визита, так и для долгого проживания. Оформляли интерьеры архитектурные бюро DA Bureau, Delo, Form, Paum, Saga, Yaratam, а также Choice и Neymand studio, подготовившие к новому сезону корпус одноэтажных и двухуровневых резиденций, в том числе мансарды с балконами. Среди ожидаемых открытий года — пространство Appartamento от создателей сети Cosmotheca и фестиваля Pianissimo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Hideout

Фото: Hideout Hideout

Фото: Hideout

Отель с апартаментами

В десяти минутах езды от «Москва-Сити» открылся пятизвездный отель Enzo Hotel Moscow. Он расположился на первых семи этажах жилого комплекса «Поклонная 9». 68 номеров из 130 подходят для длительного проживания. Завтрак подается в ресторане отеля, после обеда можно заказать блюда из меню, летом открыта терраса. В отеле также есть рестораны современной итальянской и китайской кухни под управлением AgalarovRest, спа-центр, салон красоты, крытый панорамный бассейн с балконом и многофункциональное трансформируемое ивент-пространство. Фитнес-центр уровня Signature Lux от Crocus Fitness площадью 2,5 тыс. кв. м обслуживает не только резидентов ЖК, но и постояльцев отеля. Enzo Hotel Moscow — первый отель пятизвездного бренда управляющей компании Zont и 21-й отель в портфеле группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель Enzo Hotel Moscow

Фото: Enzo Отель Enzo Hotel Moscow

Фото: Enzo

Контраст и баланс

Компания Forma, возводящая жилые и коммерческие здания бизнес- и премиум-класса, представила концепцию лобби 23-этажного бизнес-центра «Дженга» общей площадью 60 368 кв. м на северо-западе Москвы, интерьер которого разработало бюро Parsec. Двусветное пространство лобби разделено на несколько функциональных блоков: отдельные маршруты движения для сотрудников и сервисных служб, сервисный лифт, скрытые зоны для курьеров, зоны для вендингов, постаматов и банкоматов, три зоны для отдыха и встреч, а также эспрессо-бар. Такое решение позволит минимизировать пересечения потоков и повысить удобство использования входной группы, а зоны для встреч и эспрессо-бар будут отделены ограждениями из стеклоблоков, что сохранит визуальную целостность пространства и обеспечит приватность. Ключевым элементом интерьера станет потолок с адаптивной системой освещения, которое будет меняться от холодного и яркого до мягкого и теплого в зависимости от времени суток. Концепция интерьера построена на контрасте и балансе между натуральными материалами и современными инженерными решениями: природные поверхности сочетаются с технологичными, подчеркнуто искусственными элементами. Бизнес-центр в Полесском проезде станет частью Forma workplace. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2028 года.

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Динамичная классика

Итальянский обувной бренд Barracuda выпустил кроссовки Impact Plus. У них массивная, но легкая многослойная подошва, обеспечивающая превосходную амортизацию при ходьбе, комбинированный верх из кожи, замши и дышащего текстиля, а также графичные вставки, которые подчеркивают динамичный дизайн. Анатомическая стелька и мягкая подкладка гарантируют комфорт в течение всего дня.

Бренд Barracuda, основанный в 1896 году в «обувном» регионе Марке, хранит верность традициям ручной работы, но объединяет классические каноны обувного производства со спортивной эстетикой и современными материалами. Знаком баланса традиций и инноваций с 2021 года является двухцветный шнурок, который вставляется в петельки на задниках каждой модели бренда. Контраст оранжевого и синего символичен: синий воплощает стабильность, наследие и мастерство, оранжевый — драйв, смелость и готовность к экспериментам. Кроссовки Barracuda Impact Plus представлены как в мужской, так и в женской коллекциях. Приобрести новинку можно в сети бутиков и на сайте No One.