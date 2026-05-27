В Иркутске осудили группу «черных риелторов»

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью в отношении организатора преступной группы и семи жителей региона. Они признаны виновными в покушении на мошенничество и мошенничестве. Лидера преступной группы приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. На него также наложен штраф в размере 400 тыс. руб. Осужденному запрещено заниматься риелторской деятельностью в течение двух с половиной лет, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Как сообщает региональная прокуратура, еще одного участника преступной схемы приговорили к трем с половиной годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Остальные соучастники осуждены к лишению свободы на срок от двух с половиной до трех с половиной лет условно с испытательным сроком от двух до трех лет. С осужденных по искам потерпевших взыскано 17 млн руб. в счет возмещения причиненного ущерба. В отношении оставшихся организаторов и участников преступлений уголовные дела выделены в отдельные производства.

Суд установил, что в период с ноября 2019 года по апрель 2024 года в Иркутске действовала организованная группа, которая неправомерно завладевала объектами недвижимости. Организатор группы и трое его знакомых подыскивали земельные участки и квартиры, которые являлись выморочным или бесхозяйным имуществом, подлежащим передаче в муниципальную собственность.

К роли мнимых покупателей и продавцов было привлечено еще девять человек. Используя фиктивные договоры купли-продажи и дарения от имени умерших и подставных лиц, злоумышленники переоформляли объекты недвижимости друг на друга. В дальнейшем имущество продавалось третьим лицам. По этой схеме были проданы четыре квартиры, два дома, земельный участок и недостроенный двухэтажный дом.

Незаконная деятельность «черных риелторов» была пресечена полицией в 2024 году при попытке переоформить земельный участок в Иркутске стоимостью свыше 4,7 млн руб. Общий ущерб, нанесенный администрации Иркутска, а также двум частным лицам, составил более 19 млн руб.

Влад Никифоров, Иркутск