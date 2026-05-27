Сбербанк добивается банкротства попавшей под уголовное дело липецкой стройфирмы

Арбитражный суд Липецкой области накануне ввел наблюдение в местном ООО «Экотерм», следует из картотеки арбитражных дел. Рассмотрение отчета временного управляющего запланировано на 18 августа. Мотивировочная часть решения еще не опубликована. В середине мая единственного владельца и главу этой компании Кирилла Филонова отправили в СИЗО по подозрению в мошенническом хищении более 100 млн руб. при исполнении контрактов (ч. 4, 6, 7 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Банкротства компании потребовал Сбербанк в феврале 2026 года. В середине апреля ходатайство о вступлении в дело подало воронежское ООО «Мурена» Виктора Воробья (занимается разработкой строительных проектов). Его оставили без движения до 26 мая, однако в карточке спора компания значится как один из истцов.

Расследованием уголовного дела господина Филонова занимается УМВД по Липецкой области. По версии следствия, в 2021–2025 годах предприниматель вместе с неустановленными сообщниками заключал контракты на строительно-монтажные работы с муниципальными учреждениями, образовательными и коммерческими организациями в Липецкой области, Подмосковье и Нижнем Новгороде. Обязательства по ним исполнялись не в полном объеме, при этом заказчикам предоставляли фиктивные акты. Вырученные средства фигурант, в частности, переводил на счета подконтрольных организаций.

По ходатайству следователя на личный автомобиль 43-летнего бизнесмена, его жилые и нежилые помещения, транспортные средства стройфирмы наложен арест.

Алина Морозова