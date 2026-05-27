Умер совладелец холдинга Conde Nast Дональд Ньюхаус
Медиамагнат, совладелец Advance Publications Дональд Ньюхаус умер в возрасте 96 лет. О его смерти сообщила The New York Times. Корпорации Advance Publications принадлежит издательский дом Conde Nast, который владеет The New Yorker, Vanity Fair, Vogue и другими изданиями.
Дональд Ньюхаус (2020 год)
Фото: Danny Moloshok / Reuters
Смерть миллиардера NYT подтвердил его сын Стивен. По его словам, Дональд Ньюхаус умер от лимфомы 26 мая в своем доме в Нью-Джерси.
Дональд Ньюхаус родился в 1929 году в Нью-Йорке. Он и его старший брат Сэмюэл Ньюхаус-младший (более известный как Си) унаследовали медиаимперию Advance Publications от своего отца Сэмюэла Ньюхауса. Дональд Ньюхаус отвечал за газеты и кабельные активы холдинга, а Си — курировал Cond Nast, The New Yorker, Vanity Fair, Vogue, Architectural Digest, Wired и другие журналы. Сэмюэл Ньюхаус умер в 2017 году.
Рыночная капитализация Advance Publications оценивается примерно в $8,1 млрд, однако компания не публикует финансовую отчетность. По подсчетам СМИ, состояние семьи Ньюхаус составляет приблизительно $24 млрд, пишет NYT.