Рэнкинг крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учетных функций по итогам 2025 года

Выйти из полноэкранного режима Место по итогам 2025 года Группа компаний / компания Местоположение центрального офиса Выручка от услуг аутсорсинга учетных функций за 2025 год (тыс. руб.)* Темпы роста (%) Число специалистов в области аутсорсинга учетных функций (чел.) Тип участника рэнкинга Число компаний в группе 1 «Мое Дело» Москва 2 266 386 25,1 494 Группа 3 2 «ИАС Аутсорсинг» Москва 1 929 685 40,9 71* Группа 2 3 1C-WiseAdvice Москва 1 575 545 6,2 463 Группа 7 4 СберРешения Москва 1 565 859 8,7 395 Группа 2 5 UCMS Group Москва 1 235 502 15,7 310 Группа 4 6 «Северсталь - Центр Единого Сервиса» Ярославль 1 229 748 11,8 995 Компания 1 7 Bellerage Москва 1 204 840 13 215 Группа 8 8 Unicon Outsourcing Москва 782 881 –15,2 275 Группа 2 9 «Юнистафф Пейрол Компани» Москва 743 289 1,3 219 Группа 4 10 «БРИДЖ ГРУПП» Москва 653 586 17,2 186 Группа 3 11 SCHNEIDER GROUP Москва 542 217 –18,9 132 Группа 4 12 «ИАС Диджитал» Москва 503 181 49,1 11 Группа 4 13 «Мариллион» Москва 380 867 16,7 98 Группа 5 14 «ГЛАВБУХ АССИСТЕНТ» Москва 354 099 28,5 78 Компания 1 15 «ПЕРВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ» Пермь 309 024 18,4 96 Группа 3 16 «АБУ бухгалтерские услуги» Москва 305 149 –17,1 31 Группа 2 17 «Консу» Санкт-Петербург 278 805 –5,0 102 Группа 2 18 «Центр Обслуживания Эксперт» Тольятти 278 542 9,8 170 Компания 1 19 «Яшин и партнеры» Москва 239 393 11,6 105 Группа 3 20 «Бетерра» Москва 237 057 5,3 73 Группа 2 21 «Аудиторская группа «Капитал» Екатеринбург 225 281 н.д. 68 Группа 2 22 «Альфа Интерим Менеджмент» Москва 221 945 22,3 15 Компания 1 23 Acsour Санкт-Петербург 219 768 2,6 87 Компания 1 24 «Априори» Москва 202 580 6,6 39 Группа 2 25 «АВУАР» Челябинск 201 544 –43,0 85 Группа 3 26 Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК Москва 196 639 4,9 76 Группа 2 27 «Созидание и Развитие» Москва 179 378 7,6 50 Группа 3 28 ADE Professional Solutions Москва 171 466 10,6 45 Группа 3 29 Emerging Markets Group Санкт-Петербург 165 853 6,0 26 Группа 3 30 «Премьер-Партнер» Москва 160 861 23,1 46 Группа 4 31 «НОРД АУТСОРСИНГ» Москва 157 926 –9,6 51 Группа 3 32 «АЛЬТХАУС Консалтинг» Москва 151 085 –3,8 44 Группа 5 33 «1С:БО ФОРУС» Иркутск 150 314 22,3 55 Компания 1 34 «1С:Бухобслуживание.Региональный центр» Санкт-Петербург 148 005 46,3 50 Компания 1 35 «СБК «ПРОФИТ» Рязань 127 823 24,5 49 Группа 2 36 «МЦОБ. Онлайн-сервисы» Курск 126 879 8,6 56 Компания 1 37 «Родина и Партнеры» Раменское (МО) 122 249 45,0 27 Группа 2 38 «Счетовод» Екатеринбург 118 830 23,7 33 Группа 3 39 «АСБ Консалтинг Групп» Москва 112 826 –17,1 33 Группа 2 40 Учет и Консалтинг Ростов-на-Дону 105 310 2,8 29 Компания 1 41 «Международная юридическая компания «ЭКСПЕРТ» Симферополь 101 478 –7,3 48 Компания 1 42 «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Москва 94 388 7,3 52 Группа 3 43 «Эфикс-Груп» Москва 87 470 11,4 38 Компания 1 44 «Бухгалтерский центр «БИЗНЕС-ГАРАНТ» Самара 87 209 2,7 33 Компания 1 45 «1+1» Барнаул 82 981 34,0 20 Группа 2 46 «ЮРКОМ» Москва 81 740 19,1 39 Группа 2 47 «БАЛИОТ» Москва 80 837 30,4 18 Группа 2 48 «Контакт» Тюмень 79 481 28,9 24 Группа 2 49 «Авангард Бюро» Москва 79 313 96,6 9 Группа 3 50 «Налоговая Консультация» Казань 76 812 10,0 32 Компания 1 51 «Правовые и Бухгалтерские Услуги» Москва 75 864 9,7 16 Компания 1 52 CBS group Москва 66 524 22,3 29 Группа 2 53 «КАБ-ЮСТ» Москва 66 373 5,9 18 Компания 1 54 «АК «АЖИО» Москва 65 847 –16,8 13 Компания 1 55 «Аутсорсинговые Решения» Москва 60 961 30,8 20 Компания 1 56 «Аудиторские услуги» Москва 60 342 –43,8 21 Группа 2 57 «Блиц Консультант» Чебоксары 59 858 –9,3 20 Группа 2 58 «ИНФИНАНС» Санкт-Петербург 58 635 4,1 35 Группа 2 59 DV Consulting Москва 56 434 20,2 11 Компания 1 60 «Тонкий и партнеры» Москва 55 142 37,9 7 Группа 2 61 АСБ Санкт-Петербург 50 624 16,0 36 Группа 2 62 «Русаудит» Москва 47 373 22,6 20 Группа 3 63 «КУБ2Б» Казань 45 081 10,9 9 Компания 1 64 «Совершенный Учет» Пенза 42 033 — 5 Компания 1 65 «Объединенная Консалтинговая Группа» Санкт-Петербург 38 520 12,0 15 Группа 3 66 НВК Санкт-Петербург 36 506 25,0 63 Группа 3 67 «Аудэкс» Казань 33 160 –2,5 13 Компания 1 68 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» Москва 31 380 52,7 16 Группа 3 69 «Технологии Инвестиции Строительство» Санкт-Петербург 30 517 22,1 7 Компания 1 70 «Консультационная группа «ТИМ» Санкт-Петербург 30 195 –0,3 13 Компания 1 71 Legal Bridge Москва 23 512 16,7 12 Группа 2 72 «Компания «ГРОССБУХ» Волгоград 23 204 44,7 11 Компания 1 73 «ВнешЭкономАудит» Челябинск 22 764 –66,9 10 Группа 8 74 «Саппорт Про» Москва 22 033 1,9 6 Компания 1 75 «ЮСТИКОМ» Москва 16 882 16,2 н.д. Компания 1 76 «Консалтинговая фирма «Эталон» Чебоксары 14 716 12,5 3 Компания 1 77 «ПРАУД баланс» Санкт-Петербург 14 640 –13,8 6 Компания 1 78 «Листик и Партнеры» Челябинск 9139 23,4 7 Группа 5 79 «Аллент-Аудит» Москва 8496 0,1 н.д. Компания 1 80 «Эм энд Пи Менеджмент» Москва 8244 39,8 21 Группа 2 81 «ПБК Главный бухгалтер» Москва 7819 –39,3 3 Компания 1 82 СРК ГРУПП Москва 5020 0,4 3 Группа 2 83 «АК «Бизнес Навигатор» Москва 4380 9,7 4 Компания 1 84 «Датастата СНГ» Королев (МО) 1400 –49,2 5 Компания 1 85 «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» Москва 1133 14,3 2 Группа 3 86 «Ваш СоветникЪ» Краснодар 885 — 2 Компания 1 Открыть в новом окне

*Участники ранжированы по показателю выручки, полученной от услуг аутсорсинга учетных функций: услуги регулярного обеспечения внешнему клиенту его бизнес-процессов, связанных с бухгалтерским и налоговым учетом, расчетом заработной платы и кадровым учетом, подготовкой бухгалтерской и налоговой отчетности по национальным и международным стандартам, юридическим сопровождением бизнеса, ИТ-обслуживанием учетных функций, а также работами, сопутствующими аутсорсингу учета.

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Методика и полная версия таблицы доступна на сайте www.raex-rr.com.