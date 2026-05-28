Рэнкинг крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учетных функций по итогам 2025 года

|
|Место по итогам 2025 года
|Группа компаний / компания
|Местоположение центрального офиса
|Выручка от услуг аутсорсинга учетных функций за 2025 год (тыс. руб.)*
|Темпы роста (%)
|Число специалистов в области аутсорсинга учетных функций (чел.)
|Тип участника рэнкинга
|Число компаний в группе
|1
|«Мое Дело»
|Москва
|2 266 386
|25,1
|494
|Группа
|3
|2
|«ИАС Аутсорсинг»
|Москва
|1 929 685
|40,9
|71*
|Группа
|2
|3
|1C-WiseAdvice
|Москва
|1 575 545
|6,2
|463
|Группа
|7
|4
|СберРешения
|Москва
|1 565 859
|8,7
|395
|Группа
|2
|5
|UCMS Group
|Москва
|1 235 502
|15,7
|310
|Группа
|4
|6
|«Северсталь - Центр Единого Сервиса»
|Ярославль
|1 229 748
|11,8
|995
|Компания
|1
|7
|Bellerage
|Москва
|1 204 840
|13
|215
|Группа
|8
|8
|Unicon Outsourcing
|Москва
|782 881
|–15,2
|275
|Группа
|2
|9
|«Юнистафф Пейрол Компани»
|Москва
|743 289
|1,3
|219
|Группа
|4
|10
|«БРИДЖ ГРУПП»
|Москва
|653 586
|17,2
|186
|Группа
|3
|11
|SCHNEIDER GROUP
|Москва
|542 217
|–18,9
|132
|Группа
|4
|12
|«ИАС Диджитал»
|Москва
|503 181
|49,1
|11
|Группа
|4
|13
|«Мариллион»
|Москва
|380 867
|16,7
|98
|Группа
|5
|14
|«ГЛАВБУХ АССИСТЕНТ»
|Москва
|354 099
|28,5
|78
|Компания
|1
|15
|«ПЕРВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
|Пермь
|309 024
|18,4
|96
|Группа
|3
|16
|«АБУ бухгалтерские услуги»
|Москва
|305 149
|–17,1
|31
|Группа
|2
|17
|«Консу»
|Санкт-Петербург
|278 805
|–5,0
|102
|Группа
|2
|18
|«Центр Обслуживания Эксперт»
|Тольятти
|278 542
|9,8
|170
|Компания
|1
|19
|«Яшин и партнеры»
|Москва
|239 393
|11,6
|105
|Группа
|3
|20
|«Бетерра»
|Москва
|237 057
|5,3
|73
|Группа
|2
|21
|«Аудиторская группа «Капитал»
|Екатеринбург
|225 281
|н.д.
|68
|Группа
|2
|22
|«Альфа Интерим Менеджмент»
|Москва
|221 945
|22,3
|15
|Компания
|1
|23
|Acsour
|Санкт-Петербург
|219 768
|2,6
|87
|Компания
|1
|24
|«Априори»
|Москва
|202 580
|6,6
|39
|Группа
|2
|25
|«АВУАР»
|Челябинск
|201 544
|–43,0
|85
|Группа
|3
|26
|Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК
|Москва
|196 639
|4,9
|76
|Группа
|2
|27
|«Созидание и Развитие»
|Москва
|179 378
|7,6
|50
|Группа
|3
|28
|ADE Professional Solutions
|Москва
|171 466
|10,6
|45
|Группа
|3
|29
|Emerging Markets Group
|Санкт-Петербург
|165 853
|6,0
|26
|Группа
|3
|30
|«Премьер-Партнер»
|Москва
|160 861
|23,1
|46
|Группа
|4
|31
|«НОРД АУТСОРСИНГ»
|Москва
|157 926
|–9,6
|51
|Группа
|3
|32
|«АЛЬТХАУС Консалтинг»
|Москва
|151 085
|–3,8
|44
|Группа
|5
|33
|«1С:БО ФОРУС»
|Иркутск
|150 314
|22,3
|55
|Компания
|1
|34
|«1С:Бухобслуживание.Региональный центр»
|Санкт-Петербург
|148 005
|46,3
|50
|Компания
|1
|35
|«СБК «ПРОФИТ»
|Рязань
|127 823
|24,5
|49
|Группа
|2
|36
|«МЦОБ. Онлайн-сервисы»
|Курск
|126 879
|8,6
|56
|Компания
|1
|37
|«Родина и Партнеры»
|Раменское (МО)
|122 249
|45,0
|27
|Группа
|2
|38
|«Счетовод»
|Екатеринбург
|118 830
|23,7
|33
|Группа
|3
|39
|«АСБ Консалтинг Групп»
|Москва
|112 826
|–17,1
|33
|Группа
|2
|40
|Учет и Консалтинг
|Ростов-на-Дону
|105 310
|2,8
|29
|Компания
|1
|41
|«Международная юридическая компания «ЭКСПЕРТ»
|Симферополь
|101 478
|–7,3
|48
|Компания
|1
|42
|«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
|Москва
|94 388
|7,3
|52
|Группа
|3
|43
|«Эфикс-Груп»
|Москва
|87 470
|11,4
|38
|Компания
|1
|44
|«Бухгалтерский центр «БИЗНЕС-ГАРАНТ»
|Самара
|87 209
|2,7
|33
|Компания
|1
|45
|«1+1»
|Барнаул
|82 981
|34,0
|20
|Группа
|2
|46
|«ЮРКОМ»
|Москва
|81 740
|19,1
|39
|Группа
|2
|47
|«БАЛИОТ»
|Москва
|80 837
|30,4
|18
|Группа
|2
|48
|«Контакт»
|Тюмень
|79 481
|28,9
|24
|Группа
|2
|49
|«Авангард Бюро»
|Москва
|79 313
|96,6
|9
|Группа
|3
|50
|«Налоговая Консультация»
|Казань
|76 812
|10,0
|32
|Компания
|1
|51
|«Правовые и Бухгалтерские Услуги»
|Москва
|75 864
|9,7
|16
|Компания
|1
|52
|CBS group
|Москва
|66 524
|22,3
|29
|Группа
|2
|53
|«КАБ-ЮСТ»
|Москва
|66 373
|5,9
|18
|Компания
|1
|54
|«АК «АЖИО»
|Москва
|65 847
|–16,8
|13
|Компания
|1
|55
|«Аутсорсинговые Решения»
|Москва
|60 961
|30,8
|20
|Компания
|1
|56
|«Аудиторские услуги»
|Москва
|60 342
|–43,8
|21
|Группа
|2
|57
|«Блиц Консультант»
|Чебоксары
|59 858
|–9,3
|20
|Группа
|2
|58
|«ИНФИНАНС»
|Санкт-Петербург
|58 635
|4,1
|35
|Группа
|2
|59
|DV Consulting
|Москва
|56 434
|20,2
|11
|Компания
|1
|60
|«Тонкий и партнеры»
|Москва
|55 142
|37,9
|7
|Группа
|2
|61
|АСБ
|Санкт-Петербург
|50 624
|16,0
|36
|Группа
|2
|62
|«Русаудит»
|Москва
|47 373
|22,6
|20
|Группа
|3
|63
|«КУБ2Б»
|Казань
|45 081
|10,9
|9
|Компания
|1
|64
|«Совершенный Учет»
|Пенза
|42 033
|—
|5
|Компания
|1
|65
|«Объединенная Консалтинговая Группа»
|Санкт-Петербург
|38 520
|12,0
|15
|Группа
|3
|66
|НВК
|Санкт-Петербург
|36 506
|25,0
|63
|Группа
|3
|67
|«Аудэкс»
|Казань
|33 160
|–2,5
|13
|Компания
|1
|68
|«ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»
|Москва
|31 380
|52,7
|16
|Группа
|3
|69
|«Технологии Инвестиции Строительство»
|Санкт-Петербург
|30 517
|22,1
|7
|Компания
|1
|70
|«Консультационная группа «ТИМ»
|Санкт-Петербург
|30 195
|–0,3
|13
|Компания
|1
|71
|Legal Bridge
|Москва
|23 512
|16,7
|12
|Группа
|2
|72
|«Компания «ГРОССБУХ»
|Волгоград
|23 204
|44,7
|11
|Компания
|1
|73
|«ВнешЭкономАудит»
|Челябинск
|22 764
|–66,9
|10
|Группа
|8
|74
|«Саппорт Про»
|Москва
|22 033
|1,9
|6
|Компания
|1
|75
|«ЮСТИКОМ»
|Москва
|16 882
|16,2
|н.д.
|Компания
|1
|76
|«Консалтинговая фирма «Эталон»
|Чебоксары
|14 716
|12,5
|3
|Компания
|1
|77
|«ПРАУД баланс»
|Санкт-Петербург
|14 640
|–13,8
|6
|Компания
|1
|78
|«Листик и Партнеры»
|Челябинск
|9139
|23,4
|7
|Группа
|5
|79
|«Аллент-Аудит»
|Москва
|8496
|0,1
|н.д.
|Компания
|1
|80
|«Эм энд Пи Менеджмент»
|Москва
|8244
|39,8
|21
|Группа
|2
|81
|«ПБК Главный бухгалтер»
|Москва
|7819
|–39,3
|3
|Компания
|1
|82
|СРК ГРУПП
|Москва
|5020
|0,4
|3
|Группа
|2
|83
|«АК «Бизнес Навигатор»
|Москва
|4380
|9,7
|4
|Компания
|1
|84
|«Датастата СНГ»
|Королев (МО)
|1400
|–49,2
|5
|Компания
|1
|85
|«ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ»
|Москва
|1133
|14,3
|2
|Группа
|3
|86
|«Ваш СоветникЪ»
|Краснодар
|885
|—
|2
|Компания
|1