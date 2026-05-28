«Решения, обеспечивающие прозрачность и контроль, становятся опорой бизнеса»

Рынок профессиональных услуг меняется под влиянием регулирования, технологической трансформации и кадрового дефицита. В этих условиях бизнес все чаще ищет не отдельные сервисы, а опору для поддержки управленческих решений, качества отчетности и адаптации к изменениям. О том, как меняется спрос на услуги, рассказали партнеры «Мариллион» — одной из ведущих аудиторско-консалтинговых групп России, по данным RAEX, которая помогает бизнесу в вопросах аудита, бухгалтерского учета, 1С, финансового, налогового и юридического консультирования.

Полина Виксне, управляющий партнер «Мариллион»:

Полина Виксне

— Какие события за последние полтора года сильнее всего повлияли на сферу аудита?

— Рынок аудита заметно изменился под влиянием усиления его регулирования, повышения требований к качеству аудита, а также изменения в бухгалтерском учете, подхода к оценочным значениям и раскрытию информации.

Одним из ключевых событий стало дальнейшее внимание регулятора к качеству аудита общественно значимых организаций и компаний финансового сектора. Сегодня все большее значение имеет глубина понимания аудитором бизнеса клиента, отраслевой специфики и учетных процессов.

Существенное влияние оказало развитие федеральных стандартов бухгалтерского учета. Применение новых и обновленных ФСБУ повысило требования к качеству профессиональных суждений. В результате аудит становится более сложным и все больше опирается на анализ данных, ИТ-контроли и оценку автоматизированных процессов формирования отчетности, помогая бизнесу лучше понимать риски, влияющие на финансовые показатели.

— Как регуляторная нагрузка и внешняя неопределенность влияют на устойчивость сегмента аудиторских услуг?

— Усиление требований требует от аудиторских организаций инвестиций в методологию, систему контроля качества, обучение специалистов и технологическую базу. Именно это формирует устойчивость профессионального сегмента и повышает доверие пользователей к результатам аудита.

Бизнесу особенно важно иметь достоверные данные для принятия решений, привлечения финансирования и взаимодействия с регуляторами. Это актуально в вопросах оценки непрерывности деятельности, резервов и раскрытия существенных рисков. Поэтому все большее значение приобретает содержательный аудит, основанный на профессиональном суждении и понимании специфики бизнеса клиента.

— Что обеспечивает спрос на аудиторские проверки, в частности на инициативный аудит?

— Спрос на обязательный аудит определяется законодательными критериями, однако наиболее заметная динамика сегодня связана с инициативным аудитом. Основными драйверами остаются запрос собственников на прозрачность бизнеса, сделки M&A, привлечение финансирования, а также стремление компаний заранее выявлять риски в условиях меняющегося законодательства.

Увеличивается число обращений компаний, выходящих на рынок капитала, включая размещение облигаций и подготовку к биржевым размещениям. Отдельно также можно отметить рост интереса собственников и советов директоров к практическим рекомендациям аудитора, существенным рискам и недостаткам контрольной среды. Все чаще аудит рассматривается не только как обязательная процедура, но и как инструмент повышения прозрачности и устойчивости бизнеса.

Даниил Берлизов, старший партнер «Мариллион»:

Даниил Берлизов

— Поменялись ли предпочтения заказчиков в аутсорсинге учетных функций?

— Да, предпочтения клиентов изменились. Компании работают в условиях регулярной трансформации деловой среды, и клиенты прагматичнее подходят к выбору провайдера: оценивают состав услуг, экспертизу команды, технологическую зрелость и устойчивость учетной функции. Решения, обеспечивающие прозрачность, контроль над рисками и процессами, становятся опорой бизнеса и определяют его устойчивость.

Базовые направления — бухгалтерский и налоговый учет, расчет заработной платы — остаются ключевыми. Сегодня их значение выходит за рамки операционной поддержки: для бизнеса это вопрос непрерывности процессов, прозрачности данных и снижения регуляторных рисков.

Растет интерес к услугам, которые повышают управляемость финансовой функции: анализу бизнес-процессов, автоматизации документооборота, управленческому учету и бюджетированию.

— Какое программное обеспечение и решения применяются сейчас в аутсорсинге учета?

— Рынок аутсорсинга учета сегодня в значительной степени держится на экосистеме 1С. Для многих крупных компаний активная фаза перехода с иностранного учетного ПО на отечественные решения в целом завершается: остаются точечные миграции, а фокус смещается на развитие и поддержку уже внедренных систем. В практике «Мариллион» это выражается в росте спроса на автоматизацию отдельных участков учета, ЭДО, интеграции и сопровождение решений 1С.

Наталья Цой, управляющий партнер «Мариллион»:

Наталья Цой

— Актуален ли дефицит специалистов и какие компетенции будут востребованы?

— Дефицит квалифицированных специалистов остается актуальным для всего рынка. Мы в «Мариллион» решаем эту задачу системно: за счет внутреннего обучения, наставничества, развития методологии и центров экспертизы. Важно, чтобы качество сервиса обеспечивалось командой, регламентами и контрольными процедурами.

В ближайшие годы наиболее востребованными будут гибридные компетенции: учет и налоги в сочетании с ИТ-навыками, знанием 1С, ЭДО, аналитики данных, управленческой отчетности и внутреннего контроля.

— Какие учетные функции сейчас в большей степени подвержены автоматизации?

— В первую очередь автоматизируются массовые и повторяющиеся процессы: обработка первичных документов, авансовые отчеты, сверки, расчет заработной платы, кадровый документооборот, согласование операций и контроль сроков.

Постепенно цифровизация затрагивает бюджетный контроль, управление платежами, мониторинг контрольных процедур, управленческую отчетность и анализ отклонений. Отдельное направление — использование ИИ для распознавания документов, проверки данных и выявления нетипичных операций. При этом ИИ не заменяет профессиональных специалистов, а выступает инструментом повышения качества и производительности.

В «Мариллион» для задач по автоматизации мы используем собственные решения — HR-платформу Connect и Marillion Control. Они помогают организовать цифровое взаимодействие с клиентом, кадровый документооборот, контроль и отслеживание статусов задач и повышать прозрачность регулярных процессов. При этом мы сочетаем автоматизацию там, где это необходимо, с персональной поддержкой и живым общением не через тикет-системы, чтобы помочь клиенту быстро решить тот или иной вопрос.

Алексей Швынденков, старший партнер «Мариллион»:

Алексей Швынденков

— Какие события за последние полтора года наиболее существенно повлияли на рынок консалтинговых услуг?

— За последние полтора года на рынок консалтинга сильнее всего повлияли налоговая реформа, высокая стоимость капитала и сохраняющаяся внешняя неопределенность. Увеличение налоговой нагрузки, сложности при ведении ВЭД, международные расчеты и высокая стоимость долгового финансирования заставили компании пересматривать структуру бизнеса, инвестиционные программы и способы привлечения капитала.

На этом фоне бизнес все чаще обращается не за точечной консультацией, а за комплексной оценкой рисков и возможных последствий управленческих решений — на стыке налогов, права и финансов. Нам очевиден тренд на запросы, связанные со снижением издержек и решением прикладных вопросов, зачастую связанных с проверками контролирующих органов.

На текущем рынке задача консультанта — предложить прикладное решение, соразмерное масштабу задачи клиента и направленное на снижение рисков, издержек или операционной нагрузки. Поэтому востребованы услуги, связанные со взаимодействием с органами государственной власти, сопровождением проверок и оспариванием решений, корпоративными реструктуризациями, финансовым моделированием и повышением операционной эффективности.

— Какие услуги финансового, налогового и юридического консалтинга востребованы со стороны ваших клиентов?

— Сохраняется спрос на проекты в области M&A и due diligence, хотя сам рынок сделок стал более осторожным. При этом глубина анализа выросла: клиентов интересует практическая оценка налоговых, юридических и финансовых рисков, влияющих на стоимость сделки и дальнейшую интеграцию актива.

Также усилился интерес к проектам по повышению эффективности: в условиях дорогого финансирования компании концентрируются на управлении затратами, устойчивости денежных потоков и поиске внутренних резервов роста. В налоговом и юридическом консалтинге заметную роль играют комплексные проекты, обеспечивающие решение для клиента «под ключ».

Подготовила Кира Васильева