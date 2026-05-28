«Без права на ошибку»

Насколько объективна существующая в России система оценки качества работы аудиторов, рассказала генеральный директор аудиторско-консалтинговой группы «Уральский союз» Марина Ризванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор аудиторско-консалтинговой группы «Уральский союз» Марина Ризванова

Фото: Предоставлено «Уральский союз» Директор аудиторско-консалтинговой группы «Уральский союз» Марина Ризванова

Фото: Предоставлено «Уральский союз»

— Считаете ли вы имеющуюся систему контроля за деятельностью аудиторов оптимальной?

— На мой взгляд, существующая сегодня система критериев оценки качества работы аудиторов субъективна. Она привела к формированию ситуации, которая ликвидирует у аудиторов желание думать о правильности показателей в бухгалтерской отчетности, потому что их мысли заняты не тем, чтобы результат работы адекватно представил картину деятельности аудируемого лица, а тем, как составить рабочие документы чтобы с минимальными претензиями пройти внешний контроль деятельности.

Аудиторы сегодня обеспокоены вопросами, как доказать проверяющим, что они действительно провели аудит, или почему существенность именно такая, какую они заложили при проверке, и как не забыть проконтролировать, написана ли в пояснениях информация, которая не имеет никакого значения для пользователя этой отчетности, но обязательно нужна контролирующим органам. Например, о том, что долгосрочная задолженность управленческому персоналу не выплачивалась, или что отчетность составлена в соответствии с правилами, действующими в России (хотя это и так понятно).

Система оценки качества работы аудитора сегодня выстроена таким образом, что любую аудиторскую организацию можно в любой момент признать недостойной статуса. Аудитор допустил опечатку или пропустил три буквы в рабочих документах — и проверяющий может смело утверждать, что это не позволяет другому аудитору понять объем проведенных процедур. Практически любое найденное в документах нарушение может быть признано как незначительным, так и грубым — все зависит от субъективной оценки проверяющего. Например, если не установить правило внутреннего контроля качества работы сотрудника на удаленной работе, при проверке нарушение может считаться одновременно грубым и существенным, но устранимым (согласно п. 1.22 и 6.8 Классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, аудиторов СРО ААС).

Фактически вся система контроля на аудиторском рынке основана сегодня на неопределенности и субъективизме, из-за чего оспаривание претензий после проверок тоже превращается в проблему.

— А какие именно проблемы возникают при оспаривании претензий к аудитору?

— Главная проблема — подход в арбитражных судах к спорам аудиторов. Складывается ощущение, что для судей споры по аудиту специфичны и не вполне понятны. Даже под официальную аудиозапись в суде можно услышать: «…вы нас втягиваете в поверку вашей профессиональной деятельности. Но мы не обладаем познаниями по составлению бухгалтерской отчетности. Мы же не специалисты». А потом в судебном акте читаем: «Суд не может подменить собой функции СРО». А кто может, если саморегулируемая организация (СРО) — сторона спора? Экспертизу тоже не проведешь, так как почти все разбирающиеся в аудите люди тоже аудиторы, а значит, проверяемые (только чуть позже, после их экспертизы) и тоже так или иначе зависимы от проверяющих. Результат — статистика судебных дел с понятным счетом.

— Расскажите, как получилось, что одна из ваших аудиторских организаций, проработавшая на рынке более 30 лет и прошедшая предыдущую проверку казначейства без замечаний, была исключена из СРО?

— Как выяснилось, аудиторы в России сегодня без права на ошибку! Имеющаяся система контроля качества в нашей организации сработала на неделю позже, чем было необходимо. Мы выдали аудиторское заключение общественно значимой организации на финансовом рынке, но не имели на это права.

Ошибка вскрылась через пять дней после выдачи. Аудиторское заключение мы отозвали, адресатов уведомили, оплату вернули, договор расторгли, но, по мнению контролеров, которые пришли через два месяца, заключение отозвать нельзя, за исключением случая, если клиент переделал отчетность. А нормативный критерий для исключения аудиторской компании из СРО — «если менее строгий вид мер воздействия не сможет обеспечить достижение цели воздействия и/или указанные нарушения несовместимы с ведением аудиторской деятельности». То есть на усмотрение проверяющего. Вот и усмотрели.

— Как вы считаете, возможна ли поддержка СРО при проверках казначейства?

— Исходя из своего опыта, не вижу такой поддержки. Связано это с тем, что направленные в СРО запросы на разъяснения не имеют четких ответов, а если они есть — выглядят примерно так: «Позиция органов Федерального казначейства, Минфина России или суда по указанным вопросам может отличаться от позиции СРО ААС. В компетенцию Комитета не входит оценка позиции, которую могут занять представители Комиссии по контролю деятельности при проведении внешнего контроля качества».

Помощи от таких ответов мало — как и не спрашивали.

— Какие изменения на российском рынке аудиторских услуг вы наблюдали в последний год?

— Уход западных компаний запустил механизм передела аудиторского рынка. И те, кто мог, воспользовались административными ресурсами, что привело к слому системы на госзакупках. Теперь победа в конкурсе со снижением более 25% пять раз автоматически приводит к ежегодной проверке аудиторской компании. Кроме того, выиграть конкурс еще не значит выполнить работу, так как представляющие собственника проверяемой организации мифические люди могут в любое время не утвердить аудитора. Причина не будет указана, но через месяц в повторном конкурсе выиграет победитель по цене выше в два раза или просто тот, кто устраивает того самого человека.

— Что необходимо делать для решения описанной проблемы?

— Необходим международный институт, занимающийся проблемами аудита на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который рассматривал бы в досудебном порядке споры аудиторов. Или создание другой СРО. Тот же орган мог бы и (уже на судебной стадии оспаривания) предоставлять экспертов, не представляющих стороны спора. Законодательство ведь для всех стран ЕАЭС единое (те же Международные стандарты аудита либо близкое по содержанию.

В части государственных закупок аудита видится необходимым установить законодательный запрет на утверждение аудиторов собственниками аудируемых организаций, чтобы проведенный конкурс становился итогом, а не промежуточным этапом отбора аудитора.

Беседовал Сергей Панин