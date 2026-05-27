Минюст США подал в суд на Калифорнийский университет из-за антисемитизма

Министерство юстиции США подало иск против Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) из-за случаев дискриминации студентов еврейского происхождения, указано в сообщении на сайте ведомства. Власти считают, что администрация вуза не пресекала случаи физического и психологического насилия на почве антисемитизма.

Минюст утверждает, что после событий 7 октября 2023 года студенты еврейского происхождения подвергались нападениям и получали травмы, некоторых исключали из вуза из-за происхождения. Согласно тексту документа, администрация учебного заведения преднамеренно игнорировала «повсеместный антисемитизм».

В тексте иска также приводятся данные опроса студентов касаемо масштаба проблемы дискриминации по национальному признаку. Почти 60% опрошенных заявили, что начали проводить в кампусе меньше времени из-за антиизраильских настроений. Еще 41,4% респондентов думали об отчислении из UCLA по той же причине.

В феврале 2026 года ведомство подало к университету другой иск. Тогда администрацию вуза обвинили в игнорировании проблемы антисемитизма в отношении преподавателей. Утверждалось, что некоторые потерпевшие специально переходили на удаленный режим работы или увольнялись, чтобы покинуть враждебную рабочую среду.