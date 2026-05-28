Список крупнейших российских аудиторских групп по итогам 2025 года

Место по итогам 2025 года Место по итогам 2024 года Группа компаний Местоположение центрального офиса Суммарная выручка от аудита и консалтинга за 2025 год (тыс. руб.) Темпы роста выручки за год (%) Доля выручки от аудита (%)* Среднее число специалистов за год Число компаний в группе 1 1 Б1 Москва 18 775 874 2,7 38,7** 3968*** 10 2 2 «Кэпт» Москва 15 367 809 5,5 34,6** 3984*** 5 3 3 «Технологии Доверия» (TeДо) Москва 13 247 149 0,4 32,4** н.д. 5 4 4 ДРТ Москва 6 651 141 –10,7 51** 1515*** 4 5 5 Юникон Москва 4 222 531 –8,0 41,6 1179 7 6 6 Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК Москва 3 427 614 8,3 53,6 1024*** 7 7 7 РУКОН Москва 1 742 194 17,9 42,7 590 10 8 8 «Мариллион» Москва 1 268 779 10,7 56,4 317 5 9 9 «ФинЭкспертиза» Москва 1 060 561 7,1 84,7 378 5 10 11 «Пачоли» Москва 1 021 658 14,2 51,8 162 2 11 12 КСК ГРУПП Москва 775 837 1,9 33,7 232 6 12 10 «Уральский союз» Москва 770 499 –19,1 38,8 129 4 13 15 «ЭйчЭлБи Рус» Москва 682 211 4,2 49,3 190 10 14 16 «Русаудит» Москва 671 191 8,5 51,6 197 4 15 14 «АВУАР» Челябинск 452 168 –34,5 34,5** 104 11 16 18 «Интерком-Аудит» Москва 435 859 22,4 85,6 211 12 17 17 «Бетерра» Москва 427 712 10,9 43,4** 148 3 18 13 «ПРАВОВЕСТ Аудит» Москва 415 639 –39,9 52,1 177 8 19 - «АГ «Капитал» Екатеринбург 352 824 н.д. 25,2** 104 5 20 20 «Аудэкс» Казань 280 117 27,7 76,8 97 5 21 21 «Листик и Партнёры» Челябинск 248 966 32,2 87,6 123 5 22 19 «Аудиторская служба «СТЕК» Москва 242 326 5,0 24,1 45 3 23 22 «Налоги и финансовое право» Екатеринбург 182 386 — 29,6 37 2 24 26 «Аудиторские услуги» Москва 175 416 31,2 19,7 23 2 25 23 «Группа ПРАУД» Санкт-Петербург 168 227 5,2 50,9 50 5 26 25 «Аудиторская группа «2К» Москва 155 361 3,6 41 67 4 27 28 «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой» Екатеринбург 150 295 27,1 44,8 31 2 28 24 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» Москва 149 282 1,0 65,7 59 4 29 27 «Аудит-Вела» Ростов-на-Дону 135 323 4,7 22 41 3 30 29 «Эталон» Чебоксары 117 541 9,3 33,5 72*** 4 31 30 «Аудит-Оптим-К» Кемерово 100 524 –4,1 86,4 41 4 32 33 CBS group Москва 99 042 13,5 32,8 40 2 33 32 «ГРУППА БАЛАНС» Москва 92 078 4,8 53,4 75 4 34 34 «Инвест-аудит» Пермь 90 656 19,5 45,4 35 1 35 35 НВК Санкт-Петербург 89 077 20,9 17,7 63 3 36 - «ВнешЭкономАудит» Челябинск 82 782 –19,8 31 41*** 8 37 39 СРК ГРУПП Москва 78 246 44,4 89,7 19*** 2 38 36 «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» Москва 73 276 13,6 49,4 22 3 39 38 «РОСКОНСАЛТИНГ» Москва 67 513 18,7 86,1 23 2 40 37 АСБ Санкт-Петербург 66 084 14,8 20,3 30 2 41 31 «ЭРКОН» Ростов-на-Дону 62 884 –41,0 82,9 28 3 42 - «ПромСтройФинанс» Королёв (МО) 55 986 0,3 82,6 13 2 43 - «Др. Фойгт и партнёры» Москва 54 031 –2,2 54,6 7 2 44 - «Аллент-Аудит» Москва 51 977 17,5 79,7 11 2 45 - «1А Консалтинговая Группа» Москва 42 722 11,7 93,2 32 2 46 40 АКГ «Бизнесэкспертиза» Москва 42 628 24,8 99,2 10*** 2 47 41 «Авантаж Аудит» Москва 33 752 5,9 80,5 15 3 48 42 «ЮФА Консалтинг» Сургут 33 246 14,9 74,4 13 2 49 - «Ваш СоветникЪ» Краснодар 29 793 16,5 58,1 15 3 50 43 «Ассоциация «Налоги России» Екатеринбург 28 760 2,2 65,8 19*** 2 51 44 «СВЕТ-АУДИТ» Москва 24 483 5,4 45,6 4 2 52 46 «Финансовые технологии - Аудит» Екатеринбург 16 829 30,1 65,6 5*** 2 53 45 «ЮКИС» Москва 14 800 1,4 74,7 5*** 3

*В качестве выручки от аудита подразумевается сумма доходов от обязательного аудита, инициативного аудита и услуг, сопутствующих аудиту, приводимых в форме №2-аудит.

**В соответствии с методикой рэнкинга в качестве выручки от аудита компания включает в том числе доход от проведения аудита, обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации, согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную/ограниченную уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ, включая процедуры по внутригрупповым аудитам, а также доход от услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии.

***Приводится среднесписочная численность всех сотрудников.

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Методика и полная версия таблицы доступна на сайте www.raex-rr.com.