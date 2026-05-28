Список крупнейших российских аудиторских групп по итогам 2025 года

|
|Место по итогам 2025 года
|Место по итогам 2024 года
|Группа компаний
|Местоположение центрального офиса
|Суммарная выручка от аудита и консалтинга за 2025 год (тыс. руб.)
|Темпы роста выручки за год (%)
|Доля выручки от аудита (%)*
|Среднее число специалистов за год
|Число компаний в группе
|1
|1
|Б1
|Москва
|18 775 874
|2,7
|38,7**
|3968***
|10
|2
|2
|«Кэпт»
|Москва
|15 367 809
|5,5
|34,6**
|3984***
|5
|3
|3
|«Технологии Доверия» (TeДо)
|Москва
|13 247 149
|0,4
|32,4**
|н.д.
|5
|4
|4
|ДРТ
|Москва
|6 651 141
|–10,7
|51**
|1515***
|4
|5
|5
|Юникон
|Москва
|4 222 531
|–8,0
|41,6
|1179
|7
|6
|6
|Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК
|Москва
|3 427 614
|8,3
|53,6
|1024***
|7
|7
|7
|РУКОН
|Москва
|1 742 194
|17,9
|42,7
|590
|10
|8
|8
|«Мариллион»
|Москва
|1 268 779
|10,7
|56,4
|317
|5
|9
|9
|«ФинЭкспертиза»
|Москва
|1 060 561
|7,1
|84,7
|378
|5
|10
|11
|«Пачоли»
|Москва
|1 021 658
|14,2
|51,8
|162
|2
|11
|12
|КСК ГРУПП
|Москва
|775 837
|1,9
|33,7
|232
|6
|12
|10
|«Уральский союз»
|Москва
|770 499
|–19,1
|38,8
|129
|4
|13
|15
|«ЭйчЭлБи Рус»
|Москва
|682 211
|4,2
|49,3
|190
|10
|14
|16
|«Русаудит»
|Москва
|671 191
|8,5
|51,6
|197
|4
|15
|14
|«АВУАР»
|Челябинск
|452 168
|–34,5
|34,5**
|104
|11
|16
|18
|«Интерком-Аудит»
|Москва
|435 859
|22,4
|85,6
|211
|12
|17
|17
|«Бетерра»
|Москва
|427 712
|10,9
|43,4**
|148
|3
|18
|13
|«ПРАВОВЕСТ Аудит»
|Москва
|415 639
|–39,9
|52,1
|177
|8
|19
|-
|«АГ «Капитал»
|Екатеринбург
|352 824
|н.д.
|25,2**
|104
|5
|20
|20
|«Аудэкс»
|Казань
|280 117
|27,7
|76,8
|97
|5
|21
|21
|«Листик и Партнёры»
|Челябинск
|248 966
|32,2
|87,6
|123
|5
|22
|19
|«Аудиторская служба «СТЕК»
|Москва
|242 326
|5,0
|24,1
|45
|3
|23
|22
|«Налоги и финансовое право»
|Екатеринбург
|182 386
|—
|29,6
|37
|2
|24
|26
|«Аудиторские услуги»
|Москва
|175 416
|31,2
|19,7
|23
|2
|25
|23
|«Группа ПРАУД»
|Санкт-Петербург
|168 227
|5,2
|50,9
|50
|5
|26
|25
|«Аудиторская группа «2К»
|Москва
|155 361
|3,6
|41
|67
|4
|27
|28
|«Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой»
|Екатеринбург
|150 295
|27,1
|44,8
|31
|2
|28
|24
|«ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»
|Москва
|149 282
|1,0
|65,7
|59
|4
|29
|27
|«Аудит-Вела»
|Ростов-на-Дону
|135 323
|4,7
|22
|41
|3
|30
|29
|«Эталон»
|Чебоксары
|117 541
|9,3
|33,5
|72***
|4
|31
|30
|«Аудит-Оптим-К»
|Кемерово
|100 524
|–4,1
|86,4
|41
|4
|32
|33
|CBS group
|Москва
|99 042
|13,5
|32,8
|40
|2
|33
|32
|«ГРУППА БАЛАНС»
|Москва
|92 078
|4,8
|53,4
|75
|4
|34
|34
|«Инвест-аудит»
|Пермь
|90 656
|19,5
|45,4
|35
|1
|35
|35
|НВК
|Санкт-Петербург
|89 077
|20,9
|17,7
|63
|3
|36
|-
|«ВнешЭкономАудит»
|Челябинск
|82 782
|–19,8
|31
|41***
|8
|37
|39
|СРК ГРУПП
|Москва
|78 246
|44,4
|89,7
|19***
|2
|38
|36
|«ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ»
|Москва
|73 276
|13,6
|49,4
|22
|3
|39
|38
|«РОСКОНСАЛТИНГ»
|Москва
|67 513
|18,7
|86,1
|23
|2
|40
|37
|АСБ
|Санкт-Петербург
|66 084
|14,8
|20,3
|30
|2
|41
|31
|«ЭРКОН»
|Ростов-на-Дону
|62 884
|–41,0
|82,9
|28
|3
|42
|-
|«ПромСтройФинанс»
|Королёв (МО)
|55 986
|0,3
|82,6
|13
|2
|43
|-
|«Др. Фойгт и партнёры»
|Москва
|54 031
|–2,2
|54,6
|7
|2
|44
|-
|«Аллент-Аудит»
|Москва
|51 977
|17,5
|79,7
|11
|2
|45
|-
|«1А Консалтинговая Группа»
|Москва
|42 722
|11,7
|93,2
|32
|2
|46
|40
|АКГ «Бизнесэкспертиза»
|Москва
|42 628
|24,8
|99,2
|10***
|2
|47
|41
|«Авантаж Аудит»
|Москва
|33 752
|5,9
|80,5
|15
|3
|48
|42
|«ЮФА Консалтинг»
|Сургут
|33 246
|14,9
|74,4
|13
|2
|49
|-
|«Ваш СоветникЪ»
|Краснодар
|29 793
|16,5
|58,1
|15
|3
|50
|43
|«Ассоциация «Налоги России»
|Екатеринбург
|28 760
|2,2
|65,8
|19***
|2
|51
|44
|«СВЕТ-АУДИТ»
|Москва
|24 483
|5,4
|45,6
|4
|2
|52
|46
|«Финансовые технологии - Аудит»
|Екатеринбург
|16 829
|30,1
|65,6
|5***
|2
|53
|45
|«ЮКИС»
|Москва
|14 800
|1,4
|74,7
|5***
|3