Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Список крупнейших российских аудиторских групп по итогам 2025 года

Место по итогам 2025 года Место по итогам 2024 года Группа компаний Местоположение центрального офиса Суммарная выручка от аудита и консалтинга за 2025 год (тыс. руб.) Темпы роста выручки за год (%) Доля выручки от аудита (%)* Среднее число специалистов за год Число компаний в группе
1 1 Б1 Москва 18 775 874 2,7 38,7** 3968*** 10
2 2 «Кэпт» Москва 15 367 809 5,5 34,6** 3984*** 5
3 3 «Технологии Доверия» (TeДо) Москва 13 247 149 0,4 32,4** н.д. 5
4 4 ДРТ Москва 6 651 141 –10,7 51** 1515*** 4
5 5 Юникон Москва 4 222 531 –8,0 41,6 1179 7
6 6 Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК Москва 3 427 614 8,3 53,6 1024*** 7
7 7 РУКОН Москва 1 742 194 17,9 42,7 590 10
8 8 «Мариллион» Москва 1 268 779 10,7 56,4 317 5
9 9 «ФинЭкспертиза» Москва 1 060 561 7,1 84,7 378 5
10 11 «Пачоли» Москва 1 021 658 14,2 51,8 162 2
11 12 КСК ГРУПП Москва 775 837 1,9 33,7 232 6
12 10 «Уральский союз» Москва 770 499 –19,1 38,8 129 4
13 15 «ЭйчЭлБи Рус» Москва 682 211 4,2 49,3 190 10
14 16 «Русаудит» Москва 671 191 8,5 51,6 197 4
15 14 «АВУАР» Челябинск 452 168 –34,5 34,5** 104 11
16 18 «Интерком-Аудит» Москва 435 859 22,4 85,6 211 12
17 17 «Бетерра» Москва 427 712 10,9 43,4** 148 3
18 13 «ПРАВОВЕСТ Аудит» Москва 415 639 –39,9 52,1 177 8
19 - «АГ «Капитал» Екатеринбург 352 824 н.д. 25,2** 104 5
20 20 «Аудэкс» Казань 280 117 27,7 76,8 97 5
21 21 «Листик и Партнёры» Челябинск 248 966 32,2 87,6 123 5
22 19 «Аудиторская служба «СТЕК» Москва 242 326 5,0 24,1 45 3
23 22 «Налоги и финансовое право» Екатеринбург 182 386 29,6 37 2
24 26 «Аудиторские услуги» Москва 175 416 31,2 19,7 23 2
25 23 «Группа ПРАУД» Санкт-Петербург 168 227 5,2 50,9 50 5
26 25 «Аудиторская группа «2К» Москва 155 361 3,6 41 67 4
27 28 «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой» Екатеринбург 150 295 27,1 44,8 31 2
28 24 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» Москва 149 282 1,0 65,7 59 4
29 27 «Аудит-Вела» Ростов-на-Дону 135 323 4,7 22 41 3
30 29 «Эталон» Чебоксары 117 541 9,3 33,5 72*** 4
31 30 «Аудит-Оптим-К» Кемерово 100 524 –4,1 86,4 41 4
32 33 CBS group Москва 99 042 13,5 32,8 40 2
33 32 «ГРУППА БАЛАНС» Москва 92 078 4,8 53,4 75 4
34 34 «Инвест-аудит» Пермь 90 656 19,5 45,4 35 1
35 35 НВК Санкт-Петербург 89 077 20,9 17,7 63 3
36 - «ВнешЭкономАудит» Челябинск 82 782 –19,8 31 41*** 8
37 39 СРК ГРУПП Москва 78 246 44,4 89,7 19*** 2
38 36 «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» Москва 73 276 13,6 49,4 22 3
39 38 «РОСКОНСАЛТИНГ» Москва 67 513 18,7 86,1 23 2
40 37 АСБ Санкт-Петербург 66 084 14,8 20,3 30 2
41 31 «ЭРКОН» Ростов-на-Дону 62 884 –41,0 82,9 28 3
42 - «ПромСтройФинанс» Королёв (МО) 55 986 0,3 82,6 13 2
43 - «Др. Фойгт и партнёры» Москва 54 031 –2,2 54,6 7 2
44 - «Аллент-Аудит» Москва 51 977 17,5 79,7 11 2
45 - «1А Консалтинговая Группа» Москва 42 722 11,7 93,2 32 2
46 40 АКГ «Бизнесэкспертиза» Москва 42 628 24,8 99,2 10*** 2
47 41 «Авантаж Аудит» Москва 33 752 5,9 80,5 15 3
48 42 «ЮФА Консалтинг» Сургут 33 246 14,9 74,4 13 2
49 - «Ваш СоветникЪ» Краснодар 29 793 16,5 58,1 15 3
50 43 «Ассоциация «Налоги России» Екатеринбург 28 760 2,2 65,8 19*** 2
51 44 «СВЕТ-АУДИТ» Москва 24 483 5,4 45,6 4 2
52 46 «Финансовые технологии - Аудит» Екатеринбург 16 829 30,1 65,6 5*** 2
53 45 «ЮКИС» Москва 14 800 1,4 74,7 5*** 3

*В качестве выручки от аудита подразумевается сумма доходов от обязательного аудита, инициативного аудита и услуг, сопутствующих аудиту, приводимых в форме №2-аудит.

**В соответствии с методикой рэнкинга в качестве выручки от аудита компания включает в том числе доход от проведения аудита, обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации, согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную/ограниченную уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ, включая процедуры по внутригрупповым аудитам, а также доход от услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии.

***Приводится среднесписочная численность всех сотрудников.

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Методика и полная версия таблицы доступна на сайте www.raex-rr.com.

Новости компаний Все