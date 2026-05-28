«Миссия Б1 — способствовать развитию бизнеса клиентов»

Эксперты отмечают, что российский бизнес адаптировался к постоянным экономическим изменениям и сейчас переходит от стратегии выживания к поиску точек роста. О том, как компания Б1 помогает клиентам повышать эффективность бизнеса, управлять рисками и сохранять гибкость в условиях продолжающейся неопределенности, рассказал управляющий партнер Группы компаний Б1 Марчелло Гелашвили.

Управляющий партнер Группы компаний Б1 Марчелло Гелашвили

— В последние годы российский бизнес вынужден постоянно адаптироваться к внешним изменениям. Как трансформируется компания Б1 в ответ на эту новую реальность?

— Последние несколько лет стали для бизнеса периодом масштабной адаптации. Компании проходили через перестройку логистических цепочек, изменение структуры поставщиков и рынков, трансформацию бизнес-моделей, необходимость оперативно реагировать на санкционные ограничения и серьезные изменения макроэкономической среды.

Сегодня можно говорить о том, что большинство компаний уже адаптировались к новой реальности. Поэтому фокус постепенно смещается от антикризисного реагирования к повышению устойчивости и производительности бизнеса через последовательные практические изменения вместо масштабных трансформаций.

Для Б1 это означает дальнейшее развитие комплексной модели сопровождения клиентов — на стыке аудита, консалтинга, налоговой, юридической и технологической экспертизы. Мы видим устойчивый запрос на решения, которые помогают компаниям одновременно повышать эффективность, управлять рисками и сохранять гибкость в условиях продолжающейся неопределенности.

— Насколько политические и экономические процессы отразились на клиентах Б1 и на рынке профессиональных услуг в целом?

— В настоящее время бизнес фокусируется на росте производительности через поступательные изменения. За последние несколько лет компании прошли через период выживания, тем не менее большинству успешно удалось приспособиться к новой реальности. Кроме того, турбулентная среда научила команды быстро реагировать на любые изменения.

Безусловно, замедление экономической активности в этом году не могло не сказаться на рынке профессиональных услуг. В приоритете текущих запросов — сокращение затрат и оптимизация процессов через цифровизацию, рост производительности труда, повышение эффективности основных бизнес-процессов или всей организации в целом. По-прежнему остается актуальным сохранение кадрового резерва и обучение персонала. При этом образовательные программы часто направлены не только на формирование экспертных знаний, но и на развитие эмоционального интеллекта. Наконец, компании продолжают изучать новые точки роста, в том числе через выход на зарубежные рынки, например СНГ, Китай, Индия, Ближний Восток.

— Многие компании также делают ставку на внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Где, на ваш взгляд, ИИ уже перестал быть экспериментом и начал приносить реальную экономическую эффективность?

— Целые отрасли уже успешно перешли от экспериментов (пилотирования) к внедрению и масштабированию решений с использованием ИИ. Передовыми в этом плане считаются технологические и телекоммуникационные компании, банки и другие предприятия финансового сектора, а также ритейлеры, включая компании электронной коммерции. В таких компаниях ИИ, в том числе генеративный, стал частью бизнес-процессов и фактором существенного роста эффективности.

Про применение ИИ в отраслях тяжелой промышленности говорят значительно реже, а зря. Например, в апреле этого года мы провели исследование зрелости ИИ в горно-металлургическом комплексе (ГМК) России. Результат: ИИ в ГМК — это не декларации, а работающие решения с измеримым эффектом. Хотя там ИИ сложнее внедрять, а уровень цифровизации, цена ошибки и доступность технологий сдерживают развитие, у компаний-лидеров уже десятки примеров использования искусственного интеллекта в промышленной эксплуатации. Они фокусируются на эффекте и окупаемости, однако пока не отмечают запроса на сквозное внедрение ИИ от геологии до отгрузки. Российским горно-металлургическим компаниям ИИ уже приносит деньги благодаря компьютерному зрению и машинному обучению. Кстати, в мировой практике окупаемость подобных решений обычно составляет 6–18 месяцев. Причем в Китае использование ИИ уже не выбор компании, а условие сохранения лицензии и получения господдержки.

— Можно ли сказать, что российский рынок сейчас все активнее разворачивается в сторону регионов и новых международных направлений?

— Мы действительно видим активное развитие бизнеса за пределами традиционных деловых центров. Это связано как с развитием промышленности и инфраструктурных проектов в регионах России, так и с изменением международной экономической географии.

Для многих компаний актуальными становятся вопросы присутствия в новых юрисдикциях, развития партнерств с азиатскими странами, прежде всего с Китаем, Индией и государствами Ближнего Востока. Соответственно, растет спрос на сопровождение трансграничных проектов, международного структурирования, внешнеэкономической деятельности и локализации бизнес-процессов.

Важным преимуществом Б1 остается сочетание глубокой отраслевой экспертизы, широкой региональной представленности и понимания международной специфики. Это позволяет сопровождать клиентов как в крупнейших деловых центрах, так и в регионах, где сегодня формируются новые точки экономического роста. Офисы нашей компании есть в 11 городах России: от Владивостока до Санкт-Петербурга, и это дает нам возможность обслуживать клиентов, в какой бы точке страны они не находились. А сеть стратегических партнеров за рубежом (в ОАЭ, Турции, Узбекистане, Казахстане) позволяет представлять интересы наших клиентов на ключевых зарубежных рынках.

— На рынке профессиональных услуг усиливается конкуренция не только за клиентов, но и за компетенции. Как Б1 удается сохранять качество услуг?

— За каждым успешно реализованным компанией Б1 проектом в первую очередь стоят люди. Как показало наше недавнее исследование рынка труда и аутсорсинга, компании научились повышать эффективность не за счет дополнительного найма, а через обучение и развитие компетенций действующих специалистов. 58% организаций прибегают к дополнительному образованию, смещая фокус в сторону удержания высококвалифицированных специалистов, и Б1 не исключение. Наши эксперты регулярно проходят повышение квалификации как внутри компании, так и через внешних партнеров. Для нас важно всегда держать руку на пульсе, быть в курсе последних трендов, чтобы отвечать стремительно меняющимся запросам клиентов.

— В Б1 работает более 4 тыс. специалистов. Как именно меняется подход к развитию сотрудников и какие навыки становятся критически важными для консультантов и аудиторов?

— В нашей компании разработана собственная модель компетенций, на основе которой ежегодно проводится оценка персонала. Развитие сотрудников в Б1 формируется по трем ключевым блокам: личное развитие навыков и компетенций, эффективная работа в команде в разных ролях и экспертное взаимодействие с клиентом. При этом учитывается соблюдение всех необходимых стандартов и процедур, управление ресурсами и внедрение инноваций, проактивность, вовлеченность, открытость и конструктивность, профессиональные навыки и социальные компетенции. Оценка по проектам и оценка методом 360 позволяет оперативно обмениваться с коллегами обратной связью, находить зоны роста сотрудников и повышать их компетенции, чтобы уверенно отвечать на любые запросы клиентов.

Конечно, изменение технологического ландшафта задает новые тренды: мы с повышенным вниманием относимся к совершенствованию аналитических способностей, цифрового лидерства, а также стратегического и критического мышления сотрудников, что в совокупности дает команде высокий уровень адаптивности в условиях турбулентности.

Для нас особенно важно укреплять имидж профессий аудитора и консультанта среди выпускников учебных заведений профильных направлений, чтобы привлекать в отрасль и нашу компанию самых талантливых молодых специалистов. Мы активно работаем над тем, чтобы студенты лучше узнавали о специфике и преимуществах нашей сферы, рассказывая о широком спектре навыков и глубокой экспертизе, которые необходимы для успешной карьеры и самореализации. И это приносит значительные результаты: по итогам 2025 года компания Б1 вошла в десятку самых привлекательных работодателей для студентов ведущих факультетов, востребованных на рынке труда.

— Крупный консалтинговый бизнес все чаще воспринимается не только как коммерческая структура, но и как социальный институт. Как вы формулируете общественную миссию Б1?

— Миссия Б1 — способствовать развитию бизнеса клиентов, раскрытию потенциала сотрудников и положительным изменениям в обществе. С опорой на эту миссию мы выстроили ключевые ценности нашей компании. Работа в Б1 предполагает множество возможностей профессионального и личностного роста, культуру доверия, уважения, эффективного и честного диалога. Взаимодействие с клиентами основано на высоком уровне компетентности, построении доверительных долгосрочных отношений и использовании инновационных подходов для реализации проектов любой сложности.

Также мы ежедневно трудимся ради улучшения деловой среды нашей страны. Например, с 2013 года проводим программу и конкурс «Деловые женщины», направленные на поддержку женского предпринимательства и расширение карьерных возможностей среди женщин.

Кроме того, в Б1 есть Благотворительный комитет: мы заботимся об экологии, снижая уровень потребления электроэнергии, практикуем раздельный сбор отходов, даем одежде вторую жизнь, регулярно участвуем в посадке деревьев в городах присутствия нашей компании и реализуем другие социально важные проекты.

Подготовила Кира Васильева