Как мы считали

В 31-м выпуске рэнкингов представлены два основных списка: крупнейшие аудиторские группы и крупнейшие аудиторские организации.

В списке аудиторских организаций каждый участник — это одно юридическое лицо. Критерий ранжирования: суммарная выручка компании по форме №2-аудит. В списке аудиторских групп каждый участник — это группа аффилированных лиц (признаки зависимости отражены в методике рэнкингов). Критерий ранжирования в рэнкинге групп: суммарная выручка компаний, входящих в группу, за минусом выручки от услуг, не относящихся к аудиту или консалтингу. Основные условия включения в рэнкинги: предоставление формы №2-аудит для подтверждения выручки, численности сотрудников и аудиторов — у аудиторских организаций — и предоставление формы №2 бухгалтерской отчетности (или налоговой декларации) для подтверждения выручки консалтинговых компаний, входящих в группу (если такая информация не доступна в ресурсах СПАРК и «Ресурс БФО»).

В некоторых случаях (см. примечание к таблицам), согласно информации участников рэнкингов, выручка от аудита включала в себя доходы от обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации (годовой, сокращенной, промежуточной, консолидированной, групповой форм), согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную (ограниченную) уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ, включая процедуры по внутригрупповым аудитам.

Подробные принципы рэнкингов доступны на сайте RAEX. Действующая методика была принята в 2016 году при участии крупнейших аудиторских компаний и общественной организации «Национальный союз аудиторов».