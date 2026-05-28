«Опыт как фундамент, инновации как вектор»

О трех факторах успеха аудиторско-консалтинговой компании, а также о том, как использовать искусственный интеллект в аудиторской отрасли для повышения конкурентоспособности, сможет ли ИИ когда-нибудь полностью заменить экспертов и что должно остаться неизменным в новой реальности для лидеров этого сегмента экономики, рассказал “Ъ” председатель совета директоров ФБК Сергей Шапигузов.

Председатель совета директоров ФБК Сергей Шапигузов

— ФБК уже много лет удерживает лидерские позиции в нашем и других отраслевых рейтингах. Рынок аудиторско-консалтинговых услуг в целом характеризуется высокой концентрацией и стабильным составом участников, однако меняется ландшафт ведения бизнеса. Что, по вашему мнению, сегодня является главным фактором успеха для аудиторско-консалтинговой группы компаний?

— Я бы выделил три ключевых фактора.

Первый — высококвалифицированная команда. Мы создаем условия для ее развития как по вертикали, так и по горизонтали, через ротацию между практиками и участие в кросс-функциональных проектах. Параллельно привлекаем сильных специалистов извне, чтобы дополнять внутреннюю экспертизу новыми компетенциями и поддерживать высокий стандарт качества услуг.

Второй фактор — сильный национальный бренд: его история неразрывно связана с развитием отечественной экономики. Именно он работает на нас, формируя долгосрочное доверие клиентов и партнеров, а участие наших специалистов в реализации значимых проектов подтверждает признание ФБК как надежного эксперта, который вносит вклад не только в успех заказчиков, но и в укрепление национальной деловой среды.

Третий — баланс проверенных практик и открытости новому. Мы бережем традиции, но сохраняем гибкость: внимательно изучаем появляющиеся на рынке решения, однако избегаем поспешного следования трендам, предпочитая взвешенный подход к внедрению инноваций. Новые технологии и методики осваиваем профессионально, с четким пониманием их практической ценности. Наши базовые принципы неизменны, меняется лишь среда, в которой мы их применяем. Негласный лозунг ФБК: опыт как фундамент, инновации как вектор.

— Как вы определяете «лидерство» в аудиторско-консалтинговой отрасли сегодня — это масштаб, экспертиза, репутация, профессионализм или что-то иное?

— Лидерство, на мой взгляд, представляет собой сочетание всех перечисленных факторов. Но именно масштаб выступает мультипликатором лидерства: измеряется он не столько финансовыми показателями, сколько глубиной экспертизы, качеством методологий и потенциалом команды. Здесь работает прямая зависимость: чем крупнее и диверсифицированнее компания, тем более сложные, многопрофильные и стратегически значимые проекты она способна реализовывать. Компания должна обладать достаточным потенциалом, чтобы брать на себя подобные задачи, сохраняя при этом высочайший стандарт качества на каждом этапе. Признание со стороны профессионального сообщества, которое есть у ФБК,— закономерный результат многолетней работы такой команды и синергии масштаба с экспертизой.

— Что, по вашему мнению, будет определять конкурентное преимущество аудиторско-консалтинговых компаний в ближайшей перспективе?

— Я вижу значительный потенциал в области искусственного интеллекта. В России это направление активно развивается: появляются новые модели, растет качество инструментов — мы отслеживаем эту динамику. Для нас важно не просто использовать внешние решения, а опираться на собственную систему, интегрированную с внутренними данными ФБК и обеспечивающую уникальный уровень экспертизы.

При этом возможности ИИ определяются не столько технологиями, сколько данными. У ФБК за 35 лет накоплен огромный массив обезличенной отраслевой аналитики, методологических наработок. Интеграция этих знаний с современными инструментами анализа данных позволяет нам усиливать то, что мы уже делаем: предиктивную аналитику, оценку рисков, сценарное моделирование. Технологии не заменяют нашу экспертизу — они ускоряют обработку данных, повышают точность прогнозов и позволяют масштабировать персонализированные решения для клиентов.

Еще один важный аспект — кибербезопасность и суверенитет данных. При работе с чувствительной информацией наших клиентов использование внешних облачных сервисов несет риски. Поэтому мы делаем ставку на развитие внутренних, защищенных решений, которые соответствуют требованиям регуляторов и стандартам информационной безопасности.

В итоге конкурентное преимущество будет определяться не наличием «модного» ИИ-инструмента, а способностью интегрировать технологии в экспертизу. Именно на этом балансе мы и строим свою технологическую стратегию.

— Где сегодня проходит граница между возможностями ИИ и необходимостью профессионального суждения?

— Важно понимать: ИИ никогда не заменит профессиональное суждение. Он может быть «вторым пилотом» — ускорить рутинные операции (проверка и анализ документов, сверка данных), но финальные выводы, стратегические рекомендации и ответственность за них останутся за экспертом. Это наше ключевое преимущество. В обучении сотрудников мы делаем акцент на том, что технологии — инструмент, а ответственность за вывод и рекомендацию всегда несет эксперт.

— Как изменился портфель услуг ФБК за последние два-три года?

— У нас широкая, сбалансированная линейка услуг — более 120. За многолетнюю работу мы научились адаптироваться к рыночной конъюнктуре: какие-то сегменты выходят на первый план, другие временно отходят на второй, но общий портфель остается стабильным.

Несмотря на различия задач клиентов, мы выстраиваем свою работу строго адресно: в аудиторских проверках обеспечиваем максимальную точность, независимость и соблюдение профессиональных стандартов; компаниям, переживающим спад, помогаем наладить систему внутреннего контроля, оптимизировать операционные процессы и сохранить финансовую устойчивость; тем, кто демонстрирует рост, создаем условия для безопасного масштабирования, структурирования сделок и реализации стратегических инициатив.

Наша ключевая особенность на протяжении практически всей истории — способность предоставлять мультидисциплинарные решения, когда задачи клиента решаются не единичными консультациями, а комплексом услуг. Такой подход особенно востребован в ситуациях высокой неопределенности, когда бизнесу нужно не просто выполнять текущие операционные функции, а выстраивать адаптивную бизнес-модель, способную быстро реагировать на внешние вызовы.

— Как меняются запросы клиентов с течением времени?

Они закономерно усложняются вместе с экономической средой и регулированием. Ожидания клиентов растут, и, чтобы сохранять репутацию авторитетного эксперта, мы должны развиваться опережающими темпами — не просто догонять изменения, а предвосхищать их.

При этом внешняя экспертиза ценна именно тем, что дает взгляд со стороны: внутри бизнеса процессы обычно выглядят логичными и прозрачными, однако операционная вовлеченность и фокус на текущих целях иногда не позволяют увидеть системные взаимосвязи или отложенные угрозы. Опираясь на накопленный за более чем 35 лет кросс-отраслевой опыт, мы не просто реагируем на запросы, а помогаем диагностировать ситуацию, выявляя неочевидные уязвимости и предлагая решения, о которых клиент еще не задумывался.

— В прошлом году ФБК отметила 35-летие. Что, по вашему мнению, должно остаться неизменным в новой реальности для компании-лидера?

— Стремление оставаться лидером. Соответствовать запросам рынка, сохраняя профессиональные принципы, которые нас сформировали. И, конечно, команда — именно люди делают компанию сильной.

— Если команда — основа силы компании, то как вы оцениваете роль корпоративной культуры ФБК в поддержании лидерства? Можно ли вырастить культуру, ориентированную на лидерство, или она формируется естественным путем?

— Корпоративная культура имеет решающее значение. Да, ее можно вырастить — практика это подтверждает. Но важно понимать: культуру нельзя просто «посадить и забыть». Нужно постоянно ухаживать: развивать, корректировать, вкладывать в нее ресурсы. Только так культура становится живым механизмом, который поддерживает лидерство изнутри.

И если говорить откровенно, за 35 лет я убедился: технологии и рынки меняются, но главное остается неизменным — люди. Пока в ФБК есть команда, объединенная общими ценностями и стремлением к качеству, я уверен, мы не просто сохраним лидерство, но и достойно встретим новые вызовы. Наша миссия — помогать бизнесу и государству становиться сильнее и увереннее в завтрашнем дне — актуальна, как и три с половиной десятилетия назад.

Подготовила Кира Васильева