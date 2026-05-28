«Кто первым увидит налоговые риски: ФНС или аудитор?»

Маргарита Подладчикова, основатель компании «Правовест Аудит», о том, как в 2026 году цифровой налоговый контроль привел к непрерывному анализу данных бизнеса и почему предпринимателям важно в течение всего отчетного года следить за порядком в учете и выявлять ошибки до того, как они станут частью налогового риск-профиля и ЭКГ-рейтинга организации.

Фото: Предоставлено «Правовест Аудит» Основатель компании «Правовест Аудит» Маргарита Подладчикова

В 2026 году налоговый контроль перестал быть инструментом эпизодических проверок. Он вышел за рамки привычных отчетных периодов и превратился в систему непрерывного цифрового сбора и анализа данных. Публичные рейтинги компании базируются в том числе на данных ФНС по бухгалтерской и налоговой отчетности — это влияет на выбор контрагентов, тендеры, финансирование и репутацию предприятия. Мы видим, что налоговая служба больше не ждет годовую отчетность налогоплательщика. В цифровой контур моментально поступает информация из онлайн-касс, банков, ЭДО, маркетплейсов, Росреестра и других источников — более чем из 89 каналов данных. Каждая транзакция попадает в систему за считаные минуты, а затем эту информацию анализирует искусственный интеллект: 24/7 сопоставляет показатели, в том числе со среднеотраслевыми значениями, выявляет разрывы НДС, аномалии по выплатам, займам, агентским схемам и т. п.

На основе данных ФНС создает цифрового двойника каждой компании — автоматически обновляемый риск-профиль. Сложность заключается в том, что для собственников и топ-менеджмента цифровой профиль прозрачен лишь отчасти.

Ошибки копятся, риски растут

Бизнес работает непрерывно, и любая операция оставляет цифровой след. ФНС сразу получает данные в обработку, поэтому ошибки не исчезают — они накапливаются и усиливают друг друга. Все сигналы переходят в риск-профиль компании, и именно его состояние становится поводом для контрольных мероприятий. С 2026 года ИФНС вправе инициировать выездные налоговые проверки по завершенным налоговым периодам текущего года, не дожидаясь его окончания, в том числе и экстерриториально, то есть любая инспекция может инициировать проверку. Эффективность такой системы контроля мы видим по динамике доначислений: в 2025 году они выросли на 63% по России (466 млрд руб.), опережая официальную инфляцию в 11 раз.

В 2026 году эта тенденция сохраняется. По данным ФНС за первый квартал (форма №2-НК, май 2026 года), по России средний размер доначислений на одну проверку организации составил 124 млн руб., что на 57% выше аналогичного периода прошлого года. В Москве показатель достиг 177 млн руб. (+54%), в Московской области — 58 млн руб. (+32%).

Отправная точка для таких результатов — ошибки, именно они и запускают цепочку последствий: доначисления, штрафы и пени. Такая негативная финансовая нагрузка может приводить к блокировкам счетов компании, ухудшению условий ее финансирования и пересмотру отношений с контрагентами из-за снижения ЭКГ-рейтинга. В отдельных случаях это заканчивается потерей ликвидности и банкротством бизнеса, а также субсидиарной ответственностью руководителей и собственников: в 2025 году средний размер взысканий составил 97 млн руб. с горизонтом ответственности до десяти лет. Поэтому в эру цифрового контроля бизнесу важно оперативно выявлять и устранять ошибки и налоговые риски до того, как их зафиксирует ФНС, а доначисления станут ответственностью руководства и угрозой устойчивости компании.

Почему важен не классический аудит, а аудит с налогами?

На практике «Правовест Аудит» выявляет ошибки у 98% проверенных компаний. Но критично не само их наличие, а момент обнаружения: чем позже бизнес замечает проблему, тем выше вероятность, что она уже стала частью риск-профиля в ФНС. Многие компании после обязательного аудита уверены, что с налогами все в порядке. Но классический аудит — это только независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчётности для её достоверности (307-ФЗ). Налоговые риски и финансовая устойчивость в его фокус не входят. Поэтому основания для претензий ФНС и ответственность руководства за ошибки в налогах — остаются.

Аудит налогов: адекватный ответ новой реальности 2026 года

Опасно проверять часть, когда ФНС анализирует все цифровые следы, налоги и отчетность практически в режиме реального времени. При этом по нашей статистике средние суммы налоговых рисков на один аудит составляют 54 млн руб.— выявлены и исправлены вовремя. Поэтому клиенты все чаще выбирают комплексный аудит с налогами в несколько этапов, который помогает не только находить и устранять налоговые риски, но и эффективно использовать законные финансовые резервы. Например, аудиторы видят, что финансовые службы не всегда пользуются налоговыми преференциями, опасаясь вопросов налоговой инспекции. Аудит может дать документальную опору для их обоснованного использования без страха. Так вышло в случае с компанией, реализующей детскую одежду с НДС 10%, которая накапливала входной НДС — 20%, 22%, чтобы не нарушать безопасную долю вычетов. По итогам аудита с налогами, заручившись нашей поддержкой, бизнес возместил из бюджета 40 млн руб. НДС.

Отдельная зона риска — отсутствие документов, подтверждающих обоснованность расходов или вычетов. Восстанавливать их, когда ИФНС приходит с проверкой, уже поздно. Важна своевременность. Наши клиенты, узнав от аудиторов об отсутствии документов, обосновывающих рекламные расходы и выплаты премий сотрудникам, восстановили их и сохранили 38,25 млн и 174 млн руб. налога на прибыль, а также избежали возможного штрафа в 20% и начисления пени. На практике такой аудит с налогами: корректирует учет в текущем периоде; снижает вероятность претензий; заранее формирует доказательную базу по потенциальным запросам налоговых органов; возвращает деньги в бизнес: выявляет переплаты, законные налоговые резервы, вычеты и механизмы оптимизации учета; разделяет ответственность за налоговые риски с аудиторами: дает налоговую страховку до 50 млн руб. и защиту в случае претензий ФНС.

На раннем этапе ошибки можно устранить без существенных налоговых доначислений, штрафов в размере 20–40% и пеней. Аудит с налогами сохраняет бизнесу в 100 раз больше средств, чем стоят ошибки, выявленные ФНС.

Подводя итог, стоит отметить, что в 2026 году налоговый контроль окончательно стал системой непрерывного цифрового анализа данных: теперь компании находятся под «прицелом» фискальных органов постоянно, а не эпизодически. В цифровой реальности одна и та же ошибка может по-разному повлиять на бизнес: выявленная внутри — остается управляемой; зафиксированная ФНС — переходит в налоговый риск-профиль со всеми последствиями. И ключевой вопрос, на который в 2026 году придется ответить бизнесу,— кто первым увидит налоговые риски и быстрее найдет ошибки: ФНС или аудитор?