Аудит вытягивает рынок
Рэнкинг российских аудиторских компаний выявил продолжающееся падение на аудиторском рынке
Ежегодный, 31-й по счету рэнкинг крупнейших российских аудиторских компаний, составленный рейтинговым агентством RAEX, показывает, что при крохотном номинальном росте этот сектор B2B-услуг на самом деле продолжает сокращаться четвертый год кряду. Рынок тянет вниз дорогой консалтинг, а от еще большего падения его спасают классические аудиторские услуги.
Фото: Getty Images
Суммарный доход участников нынешнего рэнкинга крупнейших российских аудиторских организаций за 2025 год номинально вырос на 1,2% — до 39,095 млрд руб. (расчеты общей выручки аудиторских компаний приводятся по статистической форме №2-аудит). Однако годовая инфляция в 5,59% (Росстат) превращает этот рост в падение, которое длится уже четвертый год подряд (2024 год: номинальный рост в 4,2% при инфляции в 9,2%; 2023 год: номинальное падение на 10% при инфляции 7,4%; 2022 год: номинальное падение на 3,6% при инфляции 11,9%). Пессимизма добавляет еще и то, что, судя по проведенному RAEX опросу участников рэнкинга, негативная тенденция вряд ли будет переломлена и в нынешнем году. По данным 55 компаний (из 94), их суммарная выручка за первые два месяца 2026 года оказалась на 1,5% ниже полученной за аналогичный период 2025 года (снижение с 690,5 млн до 679,9 млн руб.).
Совет не просят
Доходы аудиторских организаций в 2025-м, как и ранее, тянет вниз сектор консалтинга: за год совокупная выручка от консультаций у участников снизилась на 20,4% (в прошлом в рэнкинге зафиксировано минус 11%) и составила 9,213 млрд руб. против 11,574 млрд руб. в 2024-м. Спрос на советы здорово снизился после введения массированных санкций и ограничения доступа к международным рынкам, а также уменьшения доступа к источникам долгового финансирования.
«Увеличение налоговой нагрузки (повышение налога на прибыль, НДС, введение новой шкалы НДФЛ, принятие изменений для бизнеса на УСН и повышение страховых взносов для некоторых малых и средних предприятий), сложности при ведении ВЭД (международные расчеты), высокая стоимость долгового финансирования способствовали тому, что компании стали пересматривать структуру бизнеса, инвестиционные программы, способы привлечения капитала»,— говорит Алексей Швынденков, старший партнер, консалтинг, «Мариллион».
В противоход динамике выручки от консалтинга суммарный доход участников нынешнего рэнкинга, полученный от аудита (обязательный и инициативный аудит, сопутствующие аудиту услуги), увеличился по итогам 2025 года на 10% (в 2024 году — +12%) и составил 29,9 млрд руб. против 27,1 млрд руб. в 2024-м.
Как мы считали
В 31-м выпуске рэнкингов представлены два основных списка: крупнейшие аудиторские группы и крупнейшие аудиторские организации.
В списке аудиторских организаций каждый участник — это одно юридическое лицо. Критерий ранжирования: суммарная выручка компании по форме №2-аудит. В списке аудиторских групп каждый участник — это группа аффилированных лиц (признаки зависимости отражены в методике рэнкингов). Критерий ранжирования в рэнкинге групп: суммарная выручка компаний, входящих в группу, за минусом выручки от услуг, не относящихся к аудиту или консалтингу. Основные условия включения в рэнкинги: предоставление формы №2-аудит для подтверждения выручки, численности сотрудников и аудиторов — у аудиторских организаций — и предоставление формы №2 бухгалтерской отчетности (или налоговой декларации) для подтверждения выручки консалтинговых компаний, входящих в группу (если такая информация не доступна в ресурсах СПАРК и «Ресурс БФО»).
В некоторых случаях (см. примечание к таблицам), согласно информации участников рэнкингов, выручка от аудита включала в себя доходы от обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации (годовой, сокращенной, промежуточной, консолидированной, групповой форм), согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную (ограниченную) уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ, включая процедуры по внутригрупповым аудитам.
Подробные принципы рэнкингов доступны на сайте RAEX. Действующая методика была принята в 2016 году при участии крупнейших аудиторских компаний и общественной организации «Национальный союз аудиторов».
С шансом на продолжение
Рост наблюдался по всем направлениям аудита. Основной спрос на этот вид услуг формируется компаниями, для которых они обязательны — именно обязательные проверки обеспечили участникам рэнкинга на 8,5% выручки больше (до 19,4 млрд руб.; в 2024 году рост этого направления составил 9%). Выручка от инициативного аудита увеличилась на 13,8% — до 6,7 млрд руб. (в 2024 году — +19%). До 3,8 млрд руб. (+15,1%) возросла выручка от сопутствующих аудиту услуг (в 2024 году — +18%).
«Существенное влияние на сферу аудита оказало развитие федеральных стандартов бухгалтерского учета. Практическое применение новых и обновленных ФСБУ существенно повысило требования к качеству профессиональных суждений при подготовке и аудите отчетности. Кроме того, изменения налогового законодательства усилили внимание к корректности отражения налоговых последствий в финансовой отчетности»,— делится мнением Полина Виксне, управляющий партнер, аудит, «Мариллион».
Рост в сегменте аудита имеет хорошие шансы продолжиться из-за изменений, внесенных в законодательство РФ в сфере аудиторской деятельности и бухгалтерского учета. «Начиная с 2026 года наряду с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью и аудиторскими заключениями о ней в ГИРБО в ряде случаев должны представляться промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторские отчеты о ней, а также аудиторские отчеты о годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности. Это дополнительная задача для аудиторских организаций»,— отметила Елена Старовойтова, управляющий партнер, аудит, ООО ФБК.
Кроме традиционных драйверов спроса на аудит (обязательные категории аудита, выходы на биржу, развитие финансовой грамотности, повышение доверия к финансовой отчетности), рост доходов в секторе аудита у участников рэнкинга в 2025 году был обеспечен и структурными изменениями.
В частности, произошло сокращение числа компаний, которые могут оказывать аудиторские услуги на финансовом рынке. Так, аудит бухгалтерской отчетности общественно значимых организаций на финансовом рынке (ОЗОФР) и оказание им сопутствующих аудиту услуг с начала 2024-го могут проводить лишь аудиторские организации, сведения о которых внесены Банком России в его специализированный реестр. Если компания вне этого реестра, то оказывать соответствующие услуги на финансовом рынке она не может и ее заказчику (если он из сегмента ОЗОФР) нужен новый исполнитель. В 2025 году это фактически привело к росту клиентов и/или к росту объема работ у организаций, которые включены в реестр (большая часть из них представлена в рэнкинге).
Объединяй и властвуй
Тенденции в секторе аудиторских групп (АКГ) при сравнении с сегментом аудиторских компаний выглядят тоже схоже. Общий доход участников этого списка по итогам 2025 достиг 75,091 млрд руб. (против 73,914 млрд руб.), увеличившись всего на 1% (аналогичная динамика зафиксирована в прошлогоднем рэнкинге; не забываем при этом об инфляции, показатели которой приводились выше).
На долю аудита у крупнейших АКГ пришлось 41% их выручки, или 30,787 млрд руб. (в 2024 году доля составляла 39%), темп роста за год — 6% (против 8% в 2024-м). Доля выручки от консалтинговых услуг у участников рэнкинга в 2025 году составила 59% (против 61% в 2024-м), или 44,304 млрд руб., снизившись на 2% (в 2024 году снижение на 3,4%).
Перспективы сектора консалтинга его участники связывают с оживлением спроса на сопровождение сделок с активами, повышение эффективности текущей деятельности, привлечение финансирования, расширение международных связей и логистики, цифровизацию промышленного производства и внедрение машинного обучения.
«В ближайшее время мы ожидаем волну распродаж непрофильных активов. Со снижением ключевой ставки должен активизироваться рынок M&A, а вместе с ним — спрос на комплексные услуги под сделки, финансовое моделирование и бизнес-планирование. Кроме того, по мере снижения стоимости финансирования мы ожидаем традиционный для нас рост спроса на те услуги, где у нас накоплен уникальный опыт,— в сфере строительного консалтинга и подготовки компаний к выходу на IPO и pre-IPO»,— рассказывает Елена Старовойтова.
По масштабу доходов следующим после аудита (30,787 млрд руб.) для крупнейших АКГ является сектор налогового консалтинга: суммарная выручка здесь составила по итогам 2025 года 8,255 млрд руб., а выручка от юридического консалтинга — 1,649 млрд руб. «Несмотря на общее замедление экономики и более осторожный подход бизнеса к инвестициям, спрос на налоговый и юридический консалтинг остается устойчивым. Сегодня он во многом обусловлен не столько задачами роста, сколько необходимостью адаптации компаний к быстро меняющейся регуляторной, технологической и международной среде»,— говорит Юлия Тимонина, партнер Б1, руководитель департамента налогов, права и сопровождения бизнеса.
«В части спроса на проекты налогового и юридического консалтинга заметную роль играют комплексные проекты, обеспечивающие решение для клиента "под ключ", зачастую такие проекты тесно взаимосвязаны со взаимодействием консультанта с различными органами государственной власти, включая, например, законотворческую деятельность»,— поясняет Алексей Швынденков.
На предоставлении услуг ИТ-консалтинга участники рэнкинга заработали в 2025 году 5,536 млрд руб. Спрос сохраняется в том числе в связи с переходом на отечественное ПО и обеспечение безопасности. «Клиенты активно внедряют новые ИТ-продукты, в том числе в рамках замещения зарубежных ИТ-решений, а регуляторы выдвигают дополнительные требования к аудиторам в части ИТ-систем, конфиденциальности клиентских данных и объема аудиторских процедур. В этой ситуации необходимо уделять еще больше внимания ИТ-безопасности и наращивать инструментарий для управления ИТ-рисками»,— рассказывает Михаил Хачатурян, партнер Б1, руководитель департамента аудиторских и сопутствующих услуг.
Список крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности) по итогам 2025 года
*Суммарная выручка организации по форме №2-аудит.
**В соответствии с методикой рэнкинга выручка от аудита — это сумма доходов от обязательного аудита, инициативного аудита и услуг, сопутствующих аудиту, приводимых в форме №2-аудит.
***В соответствии с методикой рэнкинга приводится доля выручки от аудита, которая включает в себя выручку от проведения аудита, обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации, согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную/ограниченную уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ, включая процедуры по внутригрупповым аудитам, выручку от оказания услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии.
****Информация участником рэнкинга не разглашается.
Источник: RAEX по данным участников рэнкинга. Методика и другие материалы рэнкинга доступны на сайте www.raex-rr.com.
Список крупнейших российских аудиторских групп по итогам 2025 года
*В качестве выручки от аудита подразумевается сумма доходов от обязательного аудита, инициативного аудита и услуг, сопутствующих аудиту, приводимых в форме №2-аудит.
**В соответствии с методикой рэнкинга в качестве выручки от аудита компания включает в том числе доход от проведения аудита, обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации, согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную/ограниченную уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ, включая процедуры по внутригрупповым аудитам, а также доход от услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии.
***Приводится среднесписочная численность всех сотрудников.
Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Методика и полная версия таблицы доступна на сайте www.raex-rr.com.
Рэнкинг крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учетных функций по итогам 2025 года
*Участники ранжированы по показателю выручки, полученной от услуг аутсорсинга учетных функций: услуги регулярного обеспечения внешнему клиенту его бизнес-процессов, связанных с бухгалтерским и налоговым учетом, расчетом заработной платы и кадровым учетом, подготовкой бухгалтерской и налоговой отчетности по национальным и международным стандартам, юридическим сопровождением бизнеса, ИТ-обслуживанием учетных функций, а также работами, сопутствующими аутсорсингу учета.
Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Методика и полная версия таблицы доступна на сайте www.raex-rr.com.
Еще 3,336 млрд руб. в 2025 году участникам рэнкинга принес финансовый консалтинг, а оценочная деятельность добавила свои 5,411 млрд руб.