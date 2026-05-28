Аудит вытягивает рынок

Ежегодный, 31-й по счету рэнкинг крупнейших российских аудиторских компаний, составленный рейтинговым агентством RAEX, показывает, что при крохотном номинальном росте этот сектор B2B-услуг на самом деле продолжает сокращаться четвертый год кряду. Рынок тянет вниз дорогой консалтинг, а от еще большего падения его спасают классические аудиторские услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Суммарный доход участников нынешнего рэнкинга крупнейших российских аудиторских организаций за 2025 год номинально вырос на 1,2% — до 39,095 млрд руб. (расчеты общей выручки аудиторских компаний приводятся по статистической форме №2-аудит). Однако годовая инфляция в 5,59% (Росстат) превращает этот рост в падение, которое длится уже четвертый год подряд (2024 год: номинальный рост в 4,2% при инфляции в 9,2%; 2023 год: номинальное падение на 10% при инфляции 7,4%; 2022 год: номинальное падение на 3,6% при инфляции 11,9%). Пессимизма добавляет еще и то, что, судя по проведенному RAEX опросу участников рэнкинга, негативная тенденция вряд ли будет переломлена и в нынешнем году. По данным 55 компаний (из 94), их суммарная выручка за первые два месяца 2026 года оказалась на 1,5% ниже полученной за аналогичный период 2025 года (снижение с 690,5 млн до 679,9 млн руб.).

Совет не просят

Доходы аудиторских организаций в 2025-м, как и ранее, тянет вниз сектор консалтинга: за год совокупная выручка от консультаций у участников снизилась на 20,4% (в прошлом в рэнкинге зафиксировано минус 11%) и составила 9,213 млрд руб. против 11,574 млрд руб. в 2024-м. Спрос на советы здорово снизился после введения массированных санкций и ограничения доступа к международным рынкам, а также уменьшения доступа к источникам долгового финансирования.

«Увеличение налоговой нагрузки (повышение налога на прибыль, НДС, введение новой шкалы НДФЛ, принятие изменений для бизнеса на УСН и повышение страховых взносов для некоторых малых и средних предприятий), сложности при ведении ВЭД (международные расчеты), высокая стоимость долгового финансирования способствовали тому, что компании стали пересматривать структуру бизнеса, инвестиционные программы, способы привлечения капитала»,— говорит Алексей Швынденков, старший партнер, консалтинг, «Мариллион».

В противоход динамике выручки от консалтинга суммарный доход участников нынешнего рэнкинга, полученный от аудита (обязательный и инициативный аудит, сопутствующие аудиту услуги), увеличился по итогам 2025 года на 10% (в 2024 году — +12%) и составил 29,9 млрд руб. против 27,1 млрд руб. в 2024-м.

Как мы считали В 31-м выпуске рэнкингов представлены два основных списка: крупнейшие аудиторские группы и крупнейшие аудиторские организации. В списке аудиторских организаций каждый участник — это одно юридическое лицо. Критерий ранжирования: суммарная выручка компании по форме №2-аудит. В списке аудиторских групп каждый участник — это группа аффилированных лиц (признаки зависимости отражены в методике рэнкингов). Критерий ранжирования в рэнкинге групп: суммарная выручка компаний, входящих в группу, за минусом выручки от услуг, не относящихся к аудиту или консалтингу. Основные условия включения в рэнкинги: предоставление формы №2-аудит для подтверждения выручки, численности сотрудников и аудиторов — у аудиторских организаций — и предоставление формы №2 бухгалтерской отчетности (или налоговой декларации) для подтверждения выручки консалтинговых компаний, входящих в группу (если такая информация не доступна в ресурсах СПАРК и «Ресурс БФО»). В некоторых случаях (см. примечание к таблицам), согласно информации участников рэнкингов, выручка от аудита включала в себя доходы от обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации (годовой, сокращенной, промежуточной, консолидированной, групповой форм), согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную (ограниченную) уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ, включая процедуры по внутригрупповым аудитам. Подробные принципы рэнкингов доступны на сайте RAEX. Действующая методика была принята в 2016 году при участии крупнейших аудиторских компаний и общественной организации «Национальный союз аудиторов».

С шансом на продолжение

Рост наблюдался по всем направлениям аудита. Основной спрос на этот вид услуг формируется компаниями, для которых они обязательны — именно обязательные проверки обеспечили участникам рэнкинга на 8,5% выручки больше (до 19,4 млрд руб.; в 2024 году рост этого направления составил 9%). Выручка от инициативного аудита увеличилась на 13,8% — до 6,7 млрд руб. (в 2024 году — +19%). До 3,8 млрд руб. (+15,1%) возросла выручка от сопутствующих аудиту услуг (в 2024 году — +18%).

«Существенное влияние на сферу аудита оказало развитие федеральных стандартов бухгалтерского учета. Практическое применение новых и обновленных ФСБУ существенно повысило требования к качеству профессиональных суждений при подготовке и аудите отчетности. Кроме того, изменения налогового законодательства усилили внимание к корректности отражения налоговых последствий в финансовой отчетности»,— делится мнением Полина Виксне, управляющий партнер, аудит, «Мариллион».

Рост в сегменте аудита имеет хорошие шансы продолжиться из-за изменений, внесенных в законодательство РФ в сфере аудиторской деятельности и бухгалтерского учета. «Начиная с 2026 года наряду с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью и аудиторскими заключениями о ней в ГИРБО в ряде случаев должны представляться промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторские отчеты о ней, а также аудиторские отчеты о годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности. Это дополнительная задача для аудиторских организаций»,— отметила Елена Старовойтова, управляющий партнер, аудит, ООО ФБК.

Кроме традиционных драйверов спроса на аудит (обязательные категории аудита, выходы на биржу, развитие финансовой грамотности, повышение доверия к финансовой отчетности), рост доходов в секторе аудита у участников рэнкинга в 2025 году был обеспечен и структурными изменениями.

В частности, произошло сокращение числа компаний, которые могут оказывать аудиторские услуги на финансовом рынке. Так, аудит бухгалтерской отчетности общественно значимых организаций на финансовом рынке (ОЗОФР) и оказание им сопутствующих аудиту услуг с начала 2024-го могут проводить лишь аудиторские организации, сведения о которых внесены Банком России в его специализированный реестр. Если компания вне этого реестра, то оказывать соответствующие услуги на финансовом рынке она не может и ее заказчику (если он из сегмента ОЗОФР) нужен новый исполнитель. В 2025 году это фактически привело к росту клиентов и/или к росту объема работ у организаций, которые включены в реестр (большая часть из них представлена в рэнкинге).

Объединяй и властвуй

Тенденции в секторе аудиторских групп (АКГ) при сравнении с сегментом аудиторских компаний выглядят тоже схоже. Общий доход участников этого списка по итогам 2025 достиг 75,091 млрд руб. (против 73,914 млрд руб.), увеличившись всего на 1% (аналогичная динамика зафиксирована в прошлогоднем рэнкинге; не забываем при этом об инфляции, показатели которой приводились выше).

На долю аудита у крупнейших АКГ пришлось 41% их выручки, или 30,787 млрд руб. (в 2024 году доля составляла 39%), темп роста за год — 6% (против 8% в 2024-м). Доля выручки от консалтинговых услуг у участников рэнкинга в 2025 году составила 59% (против 61% в 2024-м), или 44,304 млрд руб., снизившись на 2% (в 2024 году снижение на 3,4%).

Перспективы сектора консалтинга его участники связывают с оживлением спроса на сопровождение сделок с активами, повышение эффективности текущей деятельности, привлечение финансирования, расширение международных связей и логистики, цифровизацию промышленного производства и внедрение машинного обучения.

«В ближайшее время мы ожидаем волну распродаж непрофильных активов. Со снижением ключевой ставки должен активизироваться рынок M&A, а вместе с ним — спрос на комплексные услуги под сделки, финансовое моделирование и бизнес-планирование. Кроме того, по мере снижения стоимости финансирования мы ожидаем традиционный для нас рост спроса на те услуги, где у нас накоплен уникальный опыт,— в сфере строительного консалтинга и подготовки компаний к выходу на IPO и pre-IPO»,— рассказывает Елена Старовойтова.

По масштабу доходов следующим после аудита (30,787 млрд руб.) для крупнейших АКГ является сектор налогового консалтинга: суммарная выручка здесь составила по итогам 2025 года 8,255 млрд руб., а выручка от юридического консалтинга — 1,649 млрд руб. «Несмотря на общее замедление экономики и более осторожный подход бизнеса к инвестициям, спрос на налоговый и юридический консалтинг остается устойчивым. Сегодня он во многом обусловлен не столько задачами роста, сколько необходимостью адаптации компаний к быстро меняющейся регуляторной, технологической и международной среде»,— говорит Юлия Тимонина, партнер Б1, руководитель департамента налогов, права и сопровождения бизнеса.

«В части спроса на проекты налогового и юридического консалтинга заметную роль играют комплексные проекты, обеспечивающие решение для клиента "под ключ", зачастую такие проекты тесно взаимосвязаны со взаимодействием консультанта с различными органами государственной власти, включая, например, законотворческую деятельность»,— поясняет Алексей Швынденков.

На предоставлении услуг ИТ-консалтинга участники рэнкинга заработали в 2025 году 5,536 млрд руб. Спрос сохраняется в том числе в связи с переходом на отечественное ПО и обеспечение безопасности. «Клиенты активно внедряют новые ИТ-продукты, в том числе в рамках замещения зарубежных ИТ-решений, а регуляторы выдвигают дополнительные требования к аудиторам в части ИТ-систем, конфиденциальности клиентских данных и объема аудиторских процедур. В этой ситуации необходимо уделять еще больше внимания ИТ-безопасности и наращивать инструментарий для управления ИТ-рисками»,— рассказывает Михаил Хачатурян, партнер Б1, руководитель департамента аудиторских и сопутствующих услуг.

Список крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности) по итогам 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место по итогам 2025 года Аудиторская организация Местоположение центрального офиса Выручка за 2025 год (тыс. руб.)* Темпы роста выручки за год (%) Доля выручки от аудита (%)** Число сотрудников за 2024 год (в среднем за год, форма №2-аудит) 1 «Кэпт» Москва 8 404 427 –8,9 63,4*** 2764 2 «Б1 - Аудит» Москва 7 305 112 11,6 99,5*** 2060 3 «Технологии Доверия – Аудит» Москва 4 636 166 –2,2 92,5*** **** 4 ДРТ Москва 4 583 583 –16,4 73,9*** **** 5 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) Москва 2 174 115 16,1 84,3 589 6 Юникон Москва 2 041 970 2,5 86,1 797 7 «ФинЭкспертиза» Москва 954 691 12,4 93,8 457 8 «Пачоли» Москва 641 369 27,2 82,5 130 9 «Русаудит» Москва 605 996 5,0 57,2 212 10 «Мариллион Аудит» Москва 486 472 9,9 97 149 11 «Бетерра» Москва 406 773 6,5 44,2*** 176 12 РУКОН ГФ (Группа Финансы) Москва 403 136 –10,5 98,4 236 13 «Интерком-Аудит» Москва 352 939 44,6 98 208 14 «Консалтингаудит «Уральский союз» Москва 340 084 284,7 87,8 21 15 «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» Санкт-Петербург 321 779 –22,8 69,7 133 16 РУКОН АФК (АФК-Аудит) Москва 279 223 6,5 50,2 290 17 «АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Москва 211 423 –7,2 61,8 47 18 «ПРАВОВЕСТ Аудит» Москва 209 015 –6,5 83,7 78 19 «Аудит-НТ» Санкт-Петербург 204 199 1,1 53,9 93 20 «АКК «Аудэкс» Москва 197 934 37,9 100 76 21 «КСК АУДИТ» Казань 183 018 63,5 100 115 22 «АФ «МАРИЛЛИОН» Екатеринбург 180 622 2,9 97 58 23 «Мэйнстей» Москва 151 927 14,7 86,7 70 24 «Международный консультативно-правовой центр» Москва 135 933 20,5 94,7 104 25 «АКГ Бетроен» Москва 130 044 –4,6 25 40 26 «АГ «Капитал» Москва 125 179 –9,0 44,4 65 27 «Аудиторская группа «2К» Москва 112 333 7,2 47,3 58 28 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» Москва 112 064 –12,2 87,6 59 29 «АК «АЖИО» Москва 109 627 –5,6 39,9 37 30 «НЭО Аудит» Москва 103 586 25,4 19,4 26 31 «Аудит-Оптим-К» Кемерово 93 393 2,0 93 43 32 «Универс-Аудит» Челябинск 89 358 22,5 92,6 42 33 «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» Ростов-на-Дону 89 208 13,5 95,9 41 34 ИНТЭК-Аудит (РУКОН ИНТЭК) Москва 87 632 81,2 98,3 20 35 «АКФ «МИАН» Москва 84 752 9,1 78,1 52 36 «Аналитика» Санкт-Петербург 81 732 9,1 98,3 25 37 «АК «Бизнес Навигатор» Санкт-Петербург 79 650 61,2 96,9 32 38 «Аудит Комплекс» Москва 78 216 16,7 100 38 39 «АФ «АВУАР» Москва 77 112 –12,8 100*** 48 40 «Скоуп» Москва 76 131 13,2 93,6 13 41 «ИнформАудит» Пермь 75 248 31,0 61,7 21 42 «СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЁРОВ» Москва 74 378 45,6 94,4 19 43 «Екатеринбургский Аудит-Центр» Москва 73 405 49,0 100 39 44 «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой» Санкт-Петербург 68 011 30,2 99 28 45 «Балтийский аудит» Санкт-Петербург 67 597 98,4 98,8 31 46 «ЮКОН» Москва 66 807 40,5 24,7 18 47 «РБ» Екатеринбург 65 171 25,1 93 22 48 «Аудит-Эскорт» Москва 63 065 3,3 99,6 22 49 «Аудиторская служба «СТЕК» Санкт-Петербург 62 938 23,9 92,6 28 50 «Что делать Аудит» Москва 59 364 14,9 94,6 30 51 «ПромСтройАудит Консалт» Москва 59 021 25,0 96,9 35 52 «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» Москва 57 550 –2,6 73,6 26 53 «Агентство «Налоги и финансовое право» Екатеринбург 56 955 45,6 94,9 15 54 «ЭРКОН» Москва 52 138 –37,2 95,5 35 55 «ЮСТИКОМ» Санкт-Петербург 50 285 –18,2 42,6 18 56 «Аллент-Аудит» Москва 49 905 –5,3 83 11 57 «ДОНАУДИТ» Москва 49 730 63,8 98,8 40 58 «Аудиторы Северной Столицы» Москва 49 160 40,2 99,1 33 59 «РНК Аудит» Екатеринбург 47 992 47,2 97,7 76 60 «АК «Развитие» Москва 46 400 115,7 66,5 27 61 «АКФ «ПромСтройФинанс» Москва 46 238 17,9 100 13 62 «Технологии Инвестиции Строительство» Санкт-Петербург 46 143 25,4 29,3 28 63 «АК «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» Чебоксары 45 142 11,1 76,9 34 64 CBS group Москва 44 824 1,3 72,5 15 65 «Финансовый и налоговый аудит» Санкт-Петербург 44 056 20,3 94,1 23 66 «Аудиторские услуги» Санкт-Петербург 43 238 64,4 79,9 23 67 «АКГ «Бизнесэкспертиза» Москва 42 628 25,2 99,2 10 68 «Др. Фойгт и партнёры» Москва 40 012 –4,4 73,7 10 69 «АК «Эталон» Санкт-Петербург 39 326 7,9 100 32 70 «АБФ «ЛИТ-АУДИТ» Москва 35 573 86,2 86,9 9 71 «ЮРКОМ» Ярославль 35 334 –7,7 31,7 14 72 «НВК» Казань 34 654 4,1 45,4 23 73 «АудитОнлайн» Москва 34 554 3,7 80,9 4 74 «РОСКОНСАЛТИНГ» Ростов-на-Дону 34 267 3,3 90,2 33 75 «ФБК Поволжье» Москва 32 606 2,0 92,1 24 76 «Аудиторская фирма «Аудит-Вела» Краснодар 30 013 12,0 99,1 14 77 «ЮФА Консалтинг» Москва 27 151 16,0 91,1 16 78 «АФ «АСБ» Сургут 26 744 28,1 50,2 21 79 «АФ «ВнешЭкономАудит» Москва 25 885 21,3 99,2 16 80 «Градиент-Альфа-АУДИТ» Санкт-Петербург 25 267 5,4 63,3 11 81 «АКК «Бизнес-информ» Киров 22 687 8,9 79,6 10 82 «Авантаж Аудит» Москва 21 004 17,8 90 28 83 «Аудит Плаза» Москва 19 891 42,9 100 10 84 «Метаудит» Казань 18 917 16,1 100 13 85 «АФ «Фабер Лекс» Санкт-Петербург 18 894 –24,2 67,2 19 86 «Средне-Волжское экспертное бюро» (СВЭБ) Екатеринбург 17 942 7,3 95,8 14 87 «АГ «Ваш СоветникЪ» Москва 17 322 68,9 100 13 88 «СВЕТ-АУДИТ» Москва 14 685 –0,8 76,1 6 89 «АудитОптим» Саратов 14 494 4829,8 94,8 11 90 «Поволжская аудиторская компания» Москва 13 354 2,1 90,4 20 91 «ГроссАудит» Москва 11 872 –3,9 69,7 14 92 «Центр консалтинга и аудита «Стратегические Решения» Москва 11 332 3,4 91,4 6 93 «ЮКИС-АУДИТ» Екатеринбург 11 060 0 100 4 94 «Финансовые технологии - Аудит» Санкт-Петербург 11 042 33 100 3 Открыть в новом окне *Суммарная выручка организации по форме №2-аудит. **В соответствии с методикой рэнкинга выручка от аудита — это сумма доходов от обязательного аудита, инициативного аудита и услуг, сопутствующих аудиту, приводимых в форме №2-аудит. ***В соответствии с методикой рэнкинга приводится доля выручки от аудита, которая включает в себя выручку от проведения аудита, обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации, согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную/ограниченную уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ, включая процедуры по внутригрупповым аудитам, выручку от оказания услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии. ****Информация участником рэнкинга не разглашается. Источник: RAEX по данным участников рэнкинга. Методика и другие материалы рэнкинга доступны на сайте www.raex-rr.com.

Список крупнейших российских аудиторских групп по итогам 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место по итогам 2025 года Место по итогам 2024 года Группа компаний Местоположение центрального офиса Суммарная выручка от аудита и консалтинга за 2025 год (тыс. руб.) Темпы роста выручки за год (%) Доля выручки от аудита (%)* Среднее число специалистов за год Число компаний в группе 1 1 Б1 Москва 18 775 874 2,7 38,7** 3968*** 10 2 2 «Кэпт» Москва 15 367 809 5,5 34,6** 3984*** 5 3 3 «Технологии Доверия» (TeДо) Москва 13 247 149 0,4 32,4** н.д. 5 4 4 ДРТ Москва 6 651 141 –10,7 51** 1515*** 4 5 5 Юникон Москва 4 222 531 –8,0 41,6 1179 7 6 6 Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК Москва 3 427 614 8,3 53,6 1024*** 7 7 7 РУКОН Москва 1 742 194 17,9 42,7 590 10 8 8 «Мариллион» Москва 1 268 779 10,7 56,4 317 5 9 9 «ФинЭкспертиза» Москва 1 060 561 7,1 84,7 378 5 10 11 «Пачоли» Москва 1 021 658 14,2 51,8 162 2 11 12 КСК ГРУПП Москва 775 837 1,9 33,7 232 6 12 10 «Уральский союз» Москва 770 499 –19,1 38,8 129 4 13 15 «ЭйчЭлБи Рус» Москва 682 211 4,2 49,3 190 10 14 16 «Русаудит» Москва 671 191 8,5 51,6 197 4 15 14 «АВУАР» Челябинск 452 168 –34,5 34,5** 104 11 16 18 «Интерком-Аудит» Москва 435 859 22,4 85,6 211 12 17 17 «Бетерра» Москва 427 712 10,9 43,4** 148 3 18 13 «ПРАВОВЕСТ Аудит» Москва 415 639 –39,9 52,1 177 8 19 - «АГ «Капитал» Екатеринбург 352 824 н.д. 25,2** 104 5 20 20 «Аудэкс» Казань 280 117 27,7 76,8 97 5 21 21 «Листик и Партнёры» Челябинск 248 966 32,2 87,6 123 5 22 19 «Аудиторская служба «СТЕК» Москва 242 326 5,0 24,1 45 3 23 22 «Налоги и финансовое право» Екатеринбург 182 386 — 29,6 37 2 24 26 «Аудиторские услуги» Москва 175 416 31,2 19,7 23 2 25 23 «Группа ПРАУД» Санкт-Петербург 168 227 5,2 50,9 50 5 26 25 «Аудиторская группа «2К» Москва 155 361 3,6 41 67 4 27 28 «Аудиторско-консалтинговое партнёрство Маминой» Екатеринбург 150 295 27,1 44,8 31 2 28 24 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» Москва 149 282 1,0 65,7 59 4 29 27 «Аудит-Вела» Ростов-на-Дону 135 323 4,7 22 41 3 30 29 «Эталон» Чебоксары 117 541 9,3 33,5 72*** 4 31 30 «Аудит-Оптим-К» Кемерово 100 524 –4,1 86,4 41 4 32 33 CBS group Москва 99 042 13,5 32,8 40 2 33 32 «ГРУППА БАЛАНС» Москва 92 078 4,8 53,4 75 4 34 34 «Инвест-аудит» Пермь 90 656 19,5 45,4 35 1 35 35 НВК Санкт-Петербург 89 077 20,9 17,7 63 3 36 - «ВнешЭкономАудит» Челябинск 82 782 –19,8 31 41*** 8 37 39 СРК ГРУПП Москва 78 246 44,4 89,7 19*** 2 38 36 «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» Москва 73 276 13,6 49,4 22 3 39 38 «РОСКОНСАЛТИНГ» Москва 67 513 18,7 86,1 23 2 40 37 АСБ Санкт-Петербург 66 084 14,8 20,3 30 2 41 31 «ЭРКОН» Ростов-на-Дону 62 884 –41,0 82,9 28 3 42 - «ПромСтройФинанс» Королёв (МО) 55 986 0,3 82,6 13 2 43 - «Др. Фойгт и партнёры» Москва 54 031 –2,2 54,6 7 2 44 - «Аллент-Аудит» Москва 51 977 17,5 79,7 11 2 45 - «1А Консалтинговая Группа» Москва 42 722 11,7 93,2 32 2 46 40 АКГ «Бизнесэкспертиза» Москва 42 628 24,8 99,2 10*** 2 47 41 «Авантаж Аудит» Москва 33 752 5,9 80,5 15 3 48 42 «ЮФА Консалтинг» Сургут 33 246 14,9 74,4 13 2 49 - «Ваш СоветникЪ» Краснодар 29 793 16,5 58,1 15 3 50 43 «Ассоциация «Налоги России» Екатеринбург 28 760 2,2 65,8 19*** 2 51 44 «СВЕТ-АУДИТ» Москва 24 483 5,4 45,6 4 2 52 46 «Финансовые технологии - Аудит» Екатеринбург 16 829 30,1 65,6 5*** 2 53 45 «ЮКИС» Москва 14 800 1,4 74,7 5*** 3 Открыть в новом окне *В качестве выручки от аудита подразумевается сумма доходов от обязательного аудита, инициативного аудита и услуг, сопутствующих аудиту, приводимых в форме №2-аудит. **В соответствии с методикой рэнкинга в качестве выручки от аудита компания включает в том числе доход от проведения аудита, обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации, согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную/ограниченную уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ, включая процедуры по внутригрупповым аудитам, а также доход от услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии. ***Приводится среднесписочная численность всех сотрудников. Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Методика и полная версия таблицы доступна на сайте www.raex-rr.com.

Рэнкинг крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учетных функций по итогам 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место по итогам 2025 года Группа компаний / компания Местоположение центрального офиса Выручка от услуг аутсорсинга учетных функций за 2025 год (тыс. руб.)* Темпы роста (%) Число специалистов в области аутсорсинга учетных функций (чел.) Тип участника рэнкинга Число компаний в группе 1 «Мое Дело» Москва 2 266 386 25,1 494 Группа 3 2 «ИАС Аутсорсинг» Москва 1 929 685 40,9 71* Группа 2 3 1C-WiseAdvice Москва 1 575 545 6,2 463 Группа 7 4 СберРешения Москва 1 565 859 8,7 395 Группа 2 5 UCMS Group Москва 1 235 502 15,7 310 Группа 4 6 «Северсталь - Центр Единого Сервиса» Ярославль 1 229 748 11,8 995 Компания 1 7 Bellerage Москва 1 204 840 13 215 Группа 8 8 Unicon Outsourcing Москва 782 881 –15,2 275 Группа 2 9 «Юнистафф Пейрол Компани» Москва 743 289 1,3 219 Группа 4 10 «БРИДЖ ГРУПП» Москва 653 586 17,2 186 Группа 3 11 SCHNEIDER GROUP Москва 542 217 –18,9 132 Группа 4 12 «ИАС Диджитал» Москва 503 181 49,1 11 Группа 4 13 «Мариллион» Москва 380 867 16,7 98 Группа 5 14 «ГЛАВБУХ АССИСТЕНТ» Москва 354 099 28,5 78 Компания 1 15 «ПЕРВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ» Пермь 309 024 18,4 96 Группа 3 16 «АБУ бухгалтерские услуги» Москва 305 149 –17,1 31 Группа 2 17 «Консу» Санкт-Петербург 278 805 –5,0 102 Группа 2 18 «Центр Обслуживания Эксперт» Тольятти 278 542 9,8 170 Компания 1 19 «Яшин и партнеры» Москва 239 393 11,6 105 Группа 3 20 «Бетерра» Москва 237 057 5,3 73 Группа 2 21 «Аудиторская группа «Капитал» Екатеринбург 225 281 н.д. 68 Группа 2 22 «Альфа Интерим Менеджмент» Москва 221 945 22,3 15 Компания 1 23 Acsour Санкт-Петербург 219 768 2,6 87 Компания 1 24 «Априори» Москва 202 580 6,6 39 Группа 2 25 «АВУАР» Челябинск 201 544 –43,0 85 Группа 3 26 Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК Москва 196 639 4,9 76 Группа 2 27 «Созидание и Развитие» Москва 179 378 7,6 50 Группа 3 28 ADE Professional Solutions Москва 171 466 10,6 45 Группа 3 29 Emerging Markets Group Санкт-Петербург 165 853 6,0 26 Группа 3 30 «Премьер-Партнер» Москва 160 861 23,1 46 Группа 4 31 «НОРД АУТСОРСИНГ» Москва 157 926 –9,6 51 Группа 3 32 «АЛЬТХАУС Консалтинг» Москва 151 085 –3,8 44 Группа 5 33 «1С:БО ФОРУС» Иркутск 150 314 22,3 55 Компания 1 34 «1С:Бухобслуживание.Региональный центр» Санкт-Петербург 148 005 46,3 50 Компания 1 35 «СБК «ПРОФИТ» Рязань 127 823 24,5 49 Группа 2 36 «МЦОБ. Онлайн-сервисы» Курск 126 879 8,6 56 Компания 1 37 «Родина и Партнеры» Раменское (МО) 122 249 45,0 27 Группа 2 38 «Счетовод» Екатеринбург 118 830 23,7 33 Группа 3 39 «АСБ Консалтинг Групп» Москва 112 826 –17,1 33 Группа 2 40 Учет и Консалтинг Ростов-на-Дону 105 310 2,8 29 Компания 1 41 «Международная юридическая компания «ЭКСПЕРТ» Симферополь 101 478 –7,3 48 Компания 1 42 «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Москва 94 388 7,3 52 Группа 3 43 «Эфикс-Груп» Москва 87 470 11,4 38 Компания 1 44 «Бухгалтерский центр «БИЗНЕС-ГАРАНТ» Самара 87 209 2,7 33 Компания 1 45 «1+1» Барнаул 82 981 34,0 20 Группа 2 46 «ЮРКОМ» Москва 81 740 19,1 39 Группа 2 47 «БАЛИОТ» Москва 80 837 30,4 18 Группа 2 48 «Контакт» Тюмень 79 481 28,9 24 Группа 2 49 «Авангард Бюро» Москва 79 313 96,6 9 Группа 3 50 «Налоговая Консультация» Казань 76 812 10,0 32 Компания 1 51 «Правовые и Бухгалтерские Услуги» Москва 75 864 9,7 16 Компания 1 52 CBS group Москва 66 524 22,3 29 Группа 2 53 «КАБ-ЮСТ» Москва 66 373 5,9 18 Компания 1 54 «АК «АЖИО» Москва 65 847 –16,8 13 Компания 1 55 «Аутсорсинговые Решения» Москва 60 961 30,8 20 Компания 1 56 «Аудиторские услуги» Москва 60 342 –43,8 21 Группа 2 57 «Блиц Консультант» Чебоксары 59 858 –9,3 20 Группа 2 58 «ИНФИНАНС» Санкт-Петербург 58 635 4,1 35 Группа 2 59 DV Consulting Москва 56 434 20,2 11 Компания 1 60 «Тонкий и партнеры» Москва 55 142 37,9 7 Группа 2 61 АСБ Санкт-Петербург 50 624 16,0 36 Группа 2 62 «Русаудит» Москва 47 373 22,6 20 Группа 3 63 «КУБ2Б» Казань 45 081 10,9 9 Компания 1 64 «Совершенный Учет» Пенза 42 033 — 5 Компания 1 65 «Объединенная Консалтинговая Группа» Санкт-Петербург 38 520 12,0 15 Группа 3 66 НВК Санкт-Петербург 36 506 25,0 63 Группа 3 67 «Аудэкс» Казань 33 160 –2,5 13 Компания 1 68 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» Москва 31 380 52,7 16 Группа 3 69 «Технологии Инвестиции Строительство» Санкт-Петербург 30 517 22,1 7 Компания 1 70 «Консультационная группа «ТИМ» Санкт-Петербург 30 195 –0,3 13 Компания 1 71 Legal Bridge Москва 23 512 16,7 12 Группа 2 72 «Компания «ГРОССБУХ» Волгоград 23 204 44,7 11 Компания 1 73 «ВнешЭкономАудит» Челябинск 22 764 –66,9 10 Группа 8 74 «Саппорт Про» Москва 22 033 1,9 6 Компания 1 75 «ЮСТИКОМ» Москва 16 882 16,2 н.д. Компания 1 76 «Консалтинговая фирма «Эталон» Чебоксары 14 716 12,5 3 Компания 1 77 «ПРАУД баланс» Санкт-Петербург 14 640 –13,8 6 Компания 1 78 «Листик и Партнеры» Челябинск 9139 23,4 7 Группа 5 79 «Аллент-Аудит» Москва 8496 0,1 н.д. Компания 1 80 «Эм энд Пи Менеджмент» Москва 8244 39,8 21 Группа 2 81 «ПБК Главный бухгалтер» Москва 7819 –39,3 3 Компания 1 82 СРК ГРУПП Москва 5020 0,4 3 Группа 2 83 «АК «Бизнес Навигатор» Москва 4380 9,7 4 Компания 1 84 «Датастата СНГ» Королев (МО) 1400 –49,2 5 Компания 1 85 «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» Москва 1133 14,3 2 Группа 3 86 «Ваш СоветникЪ» Краснодар 885 — 2 Компания 1 Открыть в новом окне *Участники ранжированы по показателю выручки, полученной от услуг аутсорсинга учетных функций: услуги регулярного обеспечения внешнему клиенту его бизнес-процессов, связанных с бухгалтерским и налоговым учетом, расчетом заработной платы и кадровым учетом, подготовкой бухгалтерской и налоговой отчетности по национальным и международным стандартам, юридическим сопровождением бизнеса, ИТ-обслуживанием учетных функций, а также работами, сопутствующими аутсорсингу учета. Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Методика и полная версия таблицы доступна на сайте www.raex-rr.com.

Еще 3,336 млрд руб. в 2025 году участникам рэнкинга принес финансовый консалтинг, а оценочная деятельность добавила свои 5,411 млрд руб.

Вартан Ханферян