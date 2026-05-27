МИД РФ: цифровые технологии используются в военно-политических целях

Угрозы из информационного пространства обостряются и становятся все более масштабными, а информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), став помощниками людей, одновременно являются инструментом злоумышленников и противоборствующих государственных акторов. Об этом 27 мая заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов на круглом столе в рамках Международного форума по безопасности, организованного Совбезом РФ.

«Общее состояние международной информационной безопасности деградирует. За последний год мы стали свидетелями того, как передовые информационно-коммуникационные технологии использовались в конфликтах для решения военных, военно-политических задач»,— констатировал он, добавив, что право применения соответствующих наступательных потенциалов закрепляется странами и в их доктринальных документах.

Еще одной беспокоящей тенденцией Александр Алимов назвал милитаризацию частного сектора. «Мы видим, как крупнейшие разработчики цифровых технологий, прежде всего в сфере искусственного интеллекта, продукцией которых беззаботно пользуются во всем мире, выступают в роли подрядчиков военных ведомств и спецслужб, помогают вести разведку, планирование операций, цели наведения»,— перечислил он. По словам замминистра, эти компании, действующие в интересах страны своей регистрации, одновременно предлагают свои услуги другим государствам, обещая им решения в сфере информационной безопасности, но на деле подвергая их опасности.

Ранее «Ъ» сообщал, что США и Китай могут договориться о мерах по ограничению распространению искусственного интеллекта.

В первом Международном форуме по безопасности, который проходит под эгидой Совета безопасности РФ 26–29 мая в Московской области на площадках «Лайв Арена» и Центрального парка «Патриот», принимают участие более 140 иностранных делегаций из более чем 120 стран. В рамках форума организованы: 14-я ежегодная международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности; 6 многосторонних встреч (БРИКС, СНГ, Россия—АСЕАН, Россия—Центральная Азия, Россия — страны Сахеля, брифинг для стран Африки); 21 мероприятие в формате круглых столов, конференций, дискуссионных панелей и стратегических сессий; 25 выставочных экспозиций.

Елена Черненко