Аккредитация личного автомобиля на ПМЭФ-2026 подорожала до 351 тыс. рублей
Стоимость аккредитации личного автомобиля с правом парковки на площадке Петербургского международного экономического форума в 2026 году составила 351 тыс. рублей, сообщает РИА Новости. Транзитный проезд через площадку форума с правом удаленной парковки обойдется дешевле — в 259 тыс. рублей.
ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня. Организаторы ожидают участия делегаций из Саудовской Аравии, Азербайджана, ОАЭ и других стран.