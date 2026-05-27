Аккредитация личного автомобиля на ПМЭФ-2026 подорожала до 351 тыс. рублей

Стоимость аккредитации личного автомобиля с правом парковки на площадке Петербургского международного экономического форума в 2026 году составила 351 тыс. рублей, сообщает РИА Новости. Транзитный проезд через площадку форума с правом удаленной парковки обойдется дешевле — в 259 тыс. рублей.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Самый бюджетный вариант — транзитный проезд

ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня. Организаторы ожидают участия делегаций из Саудовской Аравии, Азербайджана, ОАЭ и других стран.

Кирилл Конторщиков

