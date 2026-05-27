Лантратова попросила МВД отпустить в родной город беременную фигурантку дела о краже

Беременная фигурантка уголовного дела о краже в Москве из-за подписки о невыезде не может уехать на роды в Нижний Новгород. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова попросила МВД рассмотреть возможность отпустить девушку рожать в родной город.

Речь идет о 28-летней Евгении, находящейся на девятом месяце беременности. Девушку обвиняют в краже 11 тыс. руб. Сама она рассказала, что по ошибке взяла на работе банковскую карту коллеги — карта была неименная и по дизайну похожая на ее личную карту. Деньги были потрачены в аптеке и продуктовом магазине. Когда путаница прояснилась, она возместила ущерб, и коллега попросила прекратить дело. Однако следователь отказывается это делать.

Telegram-канал «Осторожно, новости», отмечает, что ходатайство Евгении с просьбой временно отозвать подписку о невыезде следователь отказался удовлетворить уже четыре раза. Следственные действия должны были завершиться 15 мая, но их продлили — и теперь их срок совпадает с предполагаемой датой родов. Евгения и ее коллега направляли жалобы в прокуратуру и СКР, но там нарушений не нашли. «Все это выглядит как издевательство надо мной и малышом. Большая часть беременности прошла в стрессе... Даже если рожать придется в Москве, то как я буду с двухнедельным ребенком ездить на следственные действия?» — сказала девушка в видеообращении.

По словам омбудсмена, важно учитывать состояние будущей мамы, а также право ребенка «появиться на свет в спокойной обстановке, рядом с близкими». «Обращаюсь к руководству Следственного департамента МВД России с просьбой обратить внимание на эту ситуацию. Рассмотреть возможные меры с учетом принципов гуманизма... Надеюсь на законное, взвешенное и человечное решение»,— написала госпожа Лантратова.