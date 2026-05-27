Жители Челябинской области могут накопить на квартиру за пять лет

В 2026 году жителям Челябинской области в среднем требуется 5,1 года, чтобы накопить на квартиру, откладывая всю зарплату. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Мир квартир».

В среднем жилье в регионе на данный момент стоит 4,9 млн руб., а жалованье составляет 80,8 тыс. руб. Если не тратить зарплату, купить квартиру удастся через 5,1 года. По скорости накопления Южный Урал занимает 23-е место среди субъектов страны.

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ (жилье можно приобрести за 2,9 года), Мурманская (2,9 года) и Магаданская (3,4 года) области. Последние места в списке заняли Республика Дагестан (13 лет), Севастополь (12,6 года) и Республика Ингушетия (11,1 года). Средний показатель по России в этом году находится на уровне 4,9 года.

Виталина Ярховска