В Казахстане разбился самолет Ан-2

В Казахстане потерпел крушение самолет Ан-2. Погиб один из пилотов, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта республики.

По данным ведомства, ЧП произошло в районе села Железинка Павлодарской области. Самолет эксплуатировала ОЮЛ «Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации» (ЭЛИСА). Во время авиационно-химических работ воздушное судно, предварительно, задело линии электропередачи, уточнили в Минтрансе Казахстана.

На борту Ан-2 находились два члена экипажа, одного из них удалось достать из-под обломков живым. Пилот находится в сознании. Выяснением обстоятельств аварии займется департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте казахстанского Минтранса.