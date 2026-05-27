В Рязанской области задержан подозреваемый в передаче сведений о военных объектах

Сотрудники ФСБ задержали в Рязанской области россиянина 1985 года рождения. Его подозревают в передаче украинской разведке информации об объектах Минобороны России, инфраструктуре транспорта, оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и тепло-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

По данным ФСБ, мужчина связался с представителем украинской разведки через Telegram. С 2025 года он собирал и передавал ему сведения о военных объектах, а также о военнослужащих-участниках СВО на Украине.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (госизмена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации).