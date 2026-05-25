Концерн «Калашников» представит новый беспилотник «СКАТ 220»

Концерн «Калашников» впервые представит новый высокоскоростной БПЛА «СКАТ 220» на Международном форуме по безопасности под эгидой Совбеза РФ. Презентация пройдет 26-29 мая в комплексе «Лайв Арена» в Московской области.

Новый БПЛА создан на основе БПЛА «СКАТ 350 М». Разработка отличается от предшественника меньшим размахом крыльев (2,2 м) и меньшим весом (12 кг). Дрон может развивать скорость до 160 км/ч.

Летательный аппарат снабжен электрическим двигателем, обеспечивающим продолжительность полета более 150 минут. БПЛА стартует с катапульты и адаптирован к парашютной посадке.

БПЛА будет применяться для мониторинга объектов топливно-энергетической инфраструктуры (ТЭК), транспортных узлов и ЛЭП, в сельском хозяйстве, природоохране и других сферах.

Напомним, ученица академии «Калашников» в Ижевске разработала перчатку тактильной связи с БПЛА. Устройство передает информацию оператору для реагирования на крен или изменение тангажа.