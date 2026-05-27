В Ленинградской области задержан подозреваемый в оправдании терроризма

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ленинградской области 1977 года рождения по подозрению в оправдании терроризма и экстремизма в интернете. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ по Санкт-Петербургу и области, передает ТАСС.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Его заключили под стражу. Проводятся дальнейшие следственные действия.

По данным спецслужбы, мужчина, будучи участником Telegram-чатов антироссийской направленности, писал комментарии с оправданием совершенных в России терактов и призывами к насилию по национальному признаку.