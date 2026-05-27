Наркопотребление в Ленинградской области пошло на спад

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области сообщил о сокращении употребления наркотических веществ по итогам первого квартала 2026 года. Число госпитализаций пациентов с наркозависимостью уменьшилось на 12%, а количество лиц с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями» — на 4%. Наркологическая служба региона располагает 313 койками в двух диспансерах и двумя реабилитационными отделениями на 61 место. Обеспеченность амбулаторными специалистами выросла на 6,3%. В регионе также развивается система социальной реабилитации через НКО.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Амбулаторную помощь оказывают 22 районных кабинета, в системе работают 46 врачей-психиатров-наркологов. В 2025 году конкурсный отбор на предоставление услуг социальной реабилитации прошли реабилитационный центр «Ручей», центр социально-психологической поддержки «Берег надежды» и организация «Святоград».

Кирилл Конторщиков