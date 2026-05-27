На участке трассы А-310 в Челябинской области введут реверсивное движение

В Челябинской области для капитального ремонта участка федеральной трассы А-310 на отрезке дороги введут реверсивное движение на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба федерального казенного учреждения «Уралуправтодор» в Челябинске.

Ограничения на трассе Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан будут действовать на участке длиной 600 м между 57-м км и 58-м км (Еманжелинский округ). Реверсивное движение запустят 28 мая и прекратят 28 июля. Регулировать его будут светофоры.

Виталина Ярховска