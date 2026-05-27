Суд ужесточил приговор экс-главе ЖСК, похитившему средства пайщиков в Омске

Омский областной суд ужесточил наказание бывшему руководителю жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Уют» Сергею Скрипцу по делу о хищении средств пайщиков. Ему увеличили срок с 4,5 года до семи лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

По материалам ведомства, Сергей Скрипец являлся одновременно председателем и главным бухгалтером ЖСК «Уют», а также фактическим руководителем двух подрядных организаций. В материалах дела указывается, что обвиняемый похитил денежные средства граждан и юрлиц, которые заключали паевые соглашения о приобретении квартир в двух строящихся жилых домах. Ущерб составил около 21,5 млн руб.

В феврале 2026 года Центральный райсуд признал главу ЖСК виновным в 11 эпизодах мошенничества (ст. 159 УК РФ) и приговорил к 4,5 года лишения свободы и штрафу в размере 300 тыс. руб.

