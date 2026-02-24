В Омске экс-председателя ЖСК «Уют» осудили за мошенничество на 21,5 млн рублей

Центральный райсуд Омска вынес приговор в отношении бывшего председателя правления ЖСК «Уют». Его признали виновным в мошенничестве (ч. 3, ч. 4. ст. 159 УК РФ) и назначили 4,5 года колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела, являясь председателем ЖСК, а также фактическим руководителем двух подрядных организаций, заключал с гражданами и предприятиями паевые соглашения на приобретение квартир в двух строящихся многоквартирных домах в Омске. При этом полученные деньги, автомобили и имущественные права в качестве оплаты за паи злоумышленник в кассу или на счет возглавляемого ЖСК не внес.

С января 2015-го по февраль 2021 года он таким образом похитил около 21,5 млн руб. у 19 человек. Поскольку осужденный не явился в суд, его объявили в розыск.

Александра Стрелкова