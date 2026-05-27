Шохин рассказал о влиянии укрепления рубля на доходы федбюджета

Рост курса национальной валюты по отношению к доллару даже на один рубль обходится российскому бюджету в 100 млрд руб. ежемесячно, заявил в интервью «РИА Новости» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По этой причине необходимо обеспечить предсказуемость курса валют, считает он.

Кроме того, из-за ограниченности торгов валютный курс в России нельзя назвать рыночным в полной мере, сказал глава РСПП. Спрос на валюту он оценил как пониженный из-за ограничений импорта и слабой инвестиционной активности. «А рубль укрепляется. Поэтому многие коллеги предлагают установить валютный коридор и держать его пусть не совсем рыночным способом, но чтобы предсказуемость была»,— пояснил Александр Шохин.

Ранее курс рубля достиг максимума с 2023 года, укрепившись почти на 2% относительно мировых валют. 20 мая внебиржевой курс доллара опустился ниже 70 руб. По данным Bloomberg, с начала 2026 года рубль укрепился по отношению к доллару на 18,4%. Reuters связывал укрепление российской валюты с визитом президента России Владимира Путина в Китай и решением США продлить разрешение на импорт российской нефти.