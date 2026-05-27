CBS: в Миссисипи разбился учебный самолет ВМС США

На востоке штата Миссисипи днем 26 мая потерпел крушение учебный самолет военно-морских сил (ВМС) США. Как сообщает CBS News со ссылкой на официальных лиц, оба пилота катапультировались еще до падения воздушного судна.

По данным Военно-морского авиационного учебного командования США, крушение произошло около 12:30 по местному времени в округе Ноксуби. Пилотов сразу доставили в местную больницу для обследования. Их жизни ничего не угрожает. Также при крушении удалось избежать жертв и повреждений на земле. На месте ЧП работают местные власти и военнослужащие США. Причина аварии пока неизвестна.

Упавший самолет — T-45C Goshawk — базировался в 1-м учебном авиационном крыле в Меридиане, Миссисипи. Двухместное воздушное судно предназначалось для обучения пилотов ВМС и Корпуса морской пехоты.