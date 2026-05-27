Суд закрыл от СМИ процесс по изъятию активов у бизнесменов Бикова и Боброва

Ленинский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать третий по счету иск Генпрокуратуры РФ в отношении уральских бизнесменов, членов их семей и других лиц об изъятии активов. Как передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда, слушание закрыли от прессы по ходатайству прокуроров.

Напомним, ответчиками по делу, как и в прошлых исках, проходят Артем Биков, Алексей Бобров, экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков и Татьяна Черных. Кроме того, в списках заявлены дети бизнесменов.

«Истец просит изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем (земельные участки, автомобили, недвижимость, денежные средства на банковских счетах)»,— сообщали в пресс-службе судов Свердловской области.

Генпрокуратура подала третий иск об изъятии в доход государства активов Артема Бикова, Алексея Боброва, Татьяны Черных (а также членов их семей) и прочих, кто стоял за приватизацией «Облкоммунэнерго». В ходе рассмотрения прошлых исков сообщалось, что на базе компании и благодаря личным связям среди чиновников областного уровня ответчики создали энергетическую корпорацию «Корпорация СТС», которая долгое время осуществляла монополию на рынке.

Прошлое изъятие активов в доход РФ прошло в два этапа: в октябре 2025 года изъяли свердловские компании, включая «Облкоммунэнерго», в ноябре — часть организации на территории «тюменской матрешки».

Алексей Бобров и Татьяна Черных также являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанного с дочерней структурой «Облкоммунэнерго» ОТСК.

