В МИД России назвали условия для обсуждения вывода войск страны из Приднестровья

Вопрос вывода российских войск из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) не может быть решен без прогресса в урегулировании конфликта в регионе. Об этом «РИА Новости» заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По словам дипломата, до завершения конфликта в ПМР еще далеко. «Российские военные выполняют в Приднестровье две функции — миротворчество и охрана складов боеприпасов, существующих там еще с советских времен»,— напомнил господин Полищук.

Так Алексей Полищук прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая во время визита в Кишинев говорила, что переговоры по Украине должны включать вопрос вывода российских войск из Приднестровья.

Приднестровье — самопровозглашенное территориальное образование, расположенное в юго-восточной части Европы. Сейчас статус ПМР не урегулирован и республика не признана международным сообществом, считаясь частью Молдавии. Переговоры по этому поводу ведутся еще с 1993 года.