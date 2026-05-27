Студенты челябинского вуза МИДиС работают и отдыхают в отелях у моря

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студенты гостиничного дела МИДиС проходят практику в 5 звездочных отелях России

Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС Студенты гостиничного дела МИДиС проходят практику в 5 звездочных отелях России

Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС

Работа студентов в Турции от туроператора Coral Travel

Студенты Международного института дизайна и сервиса (Челябинск) уже четвертый год улетают в Турцию на полгода. Они работают в разных регионах как Черного, так и Эгейского моря, узнают культуру другой страны, купаются в море, загорают, за счет работодателя ездят на экскурсии и развлекательные программы.

Живут ребята в ложманах, которые по уровню комфорта можно сравнить с отелями 3 звезды. В номере живут 2-3 человека, у всех в комнате кондиционеры, душ, туалет, кухня на первом этаже, а также бассейн. Так что после тяжелого рабочего дня можно с комфортом отдохнуть.

Такой формат стал возможен благодаря партнерству МИДиС с крупным туроператором Coral Travel. Мы приводим работодателя к студентам: помогаем встретиться с заинтересованными, пройти собеседования, разобраться в договоре и условиях. Дальше — дело за самими ребятами: пройти отбор, подписать контракт и на полгода уехать, дополнительно изучая иностранный язык.

Практика в международных отелях Radisson, Hyatt и Marriott

А будущие лингвисты, управляющие отелями и ресторанами каждый год проходят практику в пятизвездочных международных гостиницах: Radisson, Hyatt, Mariott, Grand Karat и др. Студенты могут выбрать удобный им город — Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Адлер. Они узнают профессию изнутри, каждый день общаются с высококлассными специалистами, тренируют английский и китайский, а также отдыхают. Поэтому солнце, моря, пляж или культурная программа столиц всегда открыты для них.

Карьерные перспективы и трудоустройство в гостеприимстве и туризме

В течение летней практики ребята могут попробовать себя на разных позициях. И зачастую уже на 3-4 курсе получают оффер. Сфера гостеприимства и туризма уже ждет их на хорошую зарплату. Они уже знают, как устроен отель изнутри, какие задачи решает туроператор, как общаться с гостями и коллегами на нескольких языках и что для них самих в этой профессии понастоящему важно. Именно за такими ребятами бизнес приходит в вузы — и именно таких специалистов мы в МИДиС помогаем вырастить.

ЧОУВО МИДиС