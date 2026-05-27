Зампред законодательного собрания Челябинской области переходит в Госдуму РФ

Заместитель председателя законодательного собрания Челябинской области Василий Швецов будет представлять регион в Государственной думе РФ. Он занял место Яны Лантратовой, ставшей уполномоченным по правам человека. Об этом сообщает челябинское региональное отделение партии «Справедливая Россия».

Решение о назначении Василия Швецова принял президиум Центрального совета партии.

Политическую карьеру Василий Швецов начал в 2005 году, став депутатом городской думы Челябинска. В 2011-м был избран в Госдуму РФ по спискам партии «Справедливая Россия», где проработал девять лет. За это время он стал инициатором и участником разработки 40 федеральных законопроектов. В 2020 году Василий Швецов стал депутатом челябинского заксобрания и возглавил фракцию «Справедливая Россия». В 2025-м он был избран повторно и приступил к обязанностям заместителя председателя.

Ольга Воробьева