Объект инфраструктуры поврежден в Воронежской области после атаки БПЛА

В ночь на 22 мая над двумя городскими округами и двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены семь беспилотников. Пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области накануне в 19:00. Сирены тревоги в связи с угрозой непосредственного удара последовательно прозвучали в Лискинском районе, Нововоронеже и Воронеже. В областном центре они сработали около 3:45. Отмена сигнала о непосредственной угрозе поступила сегодня в 5:23. Однако режим опасности атаки БПЛА сейчас сохраняется на всей территории региона.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в результате ударов дронов ВСУ по Белгородской области пострадали три мирных жителя. В районе хутора Жданов Яковлевского округа беспилотник атаковал «Газель», ранены двое мужчин. Еще один мужчина получил ранения после атаки дрона на грузовик в городе Шебекино.

