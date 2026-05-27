Два человека пострадали в Таганроге после ракетной атаки

В городе Таганроге с утра была отражена ракетная атака. Пострадали две женщины, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Пострадавшие госпитализированы, одна — в тяжелом состоянии. «Врачи делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья»,— уточнил губернатор.

Также в результате падения обломков ракеты загорелись машины на улице Циолковского. Пожар локализован, заявила глава города Светлана Камбулова.

Минобороны России информацию об атаке пока не комментировало.