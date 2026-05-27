Александр Гуцан договорился с китайской полицией

Генпрокурор России Александр Гуцан и министр общественной безопасности (МОБ) КНР Ван Сяохун 27 мая в ходе встречи в Пекине подписали соглашение, которое предусматривает сотрудничество в борьбе с наиболее опасными видами преступлений, в том числе с терроризмом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокурор России Александр Гуцан и министр общественной безопасности КНР Ван Сяохун

Фото: Николай Сергеев Генпрокурор России Александр Гуцан и министр общественной безопасности КНР Ван Сяохун

Фото: Николай Сергеев

Визит господина Гуцана в Пекин можно назвать продолжением недавних переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. На этот раз встреча прошла в доме приемов МОБ — самого влиятельного правоохранительного органа страны. МОБ КНР выполняет функции главного органа полицейской власти, отвечая за поддержание общественного порядка, национальную безопасность, в части, не отнесенной к компетенции Министерства государственной безопасности КНР (МГБ), расследование преступлений и защиту законных прав граждан.

Глава российского надзорного ведомства обратил внимание на общность вызовов, с которыми сталкиваются Россия и Китай в условиях глобализации. Среди них он особо отметил транснациональный характер преступности, связанной с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, коррупцией, а также отмыванием преступных доходов.

«Наибольшую угрозу сегодня представляет киберпреступность,— заявил генпрокурор России.— Ее тотальное распространение не только причиняет огромный экономический ущерб, но и дестабилизирует социальную и политическую обстановку». Ответом на нее Александр Гуцан назвал разработанную по инициативе российской стороны при участии китайских коллег Конвенцию ООН против киберпреступности.

«Вместе с тем уже сейчас очевидна необходимость расширения перечня преступлений, охваченных конвенцией, для обеспечения суверенного цифрового пространства»,— сказал господин Гуцан. «Мы готовы обмениваться с вами информацией по всем направлениям»,— сказал Ван Сяохун.

Документ, который с генералом полиции Сяохуном подписал генпрокурор Гуцан, предусматривает содействие в борьбе с наиболее опасными видами преступлений, в том числе с терроризмом и экстремизмом, рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, касающихся нарушения их прав, а также других приоритетных для двух ведомств направлений.

Николай Сергеев, Пекин