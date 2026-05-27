С начала сезона зафиксировано 9,9 тыс. укусов клещей в Свердловской области

В Свердловской области с начала сезона зафиксировано 9,9 тыс. случаев присасывания клещей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Это на 33% меньше среднего многолетнего показателя и на 33% ниже данных аналогичного периода 2025 года.

В медицинские учреждения области с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 30 человек, на клещевой боррелиоз — 54 человека. Всего в лабораториях исследовано 6995 особей клещей. В ходе исследований возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,4% проб, лайм-боррелиоз — в 45%, моноцитарный эрлихиоз — в 3,4%, гранулоцитарный анаплазмоз — в 0,7% проб.

Акарицидные обработки проведены на 9436,62 га из запланированных 11,6 тыс. га. Вакцинация от клещевого вирусного энцефалита проведена 67602 лицам, ревакцинация — 169288 лицам.

По данным федерального Роспотребнадзора, в Свердловской области зарегистрировано наибольшее число укусов клещей с начала сезона в России. Всего к медикам к началу недели из-за присасываний обратились 129 тыс. россиян.

Ирина Пичурина