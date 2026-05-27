Во Владивостоке инспекторы ДПС обвиняются в коррупции при эвакуации автомобилей

Трое бывших инспекторов ДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку стали обвиняемыми по уголовному делу о коррупционных схемах при эвакуации автомобилей на штрафстоянки.

По версии следствия, с января 2019 по октябрь 2023 года инспекторы ДПС получали взятки от водителей эвакуаторов и владельцев штрафстоянок за то, что «обеспечивали направление автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения, на заранее определенные специализированные стоянки». Общая сумма полученного незаконного вознаграждения оценивается в более 900 тыс. руб.

Трем бывшим инспекторам ДПС и восьмерым местным жителям, в зависимости от роли и степени участия, вменяется получение взятки (п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), дача взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) и посредничество во взяточничестве (п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), указано в сообщении прокуратуры Приморья.

В рамках обеспечительных мер наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 6 млн руб.

Уголовное дело будет рассматривать Фрунзенский райсуд Владивостока. В настоящее время там слушаются материалы аналогичного дела в отношении еще пяти бывших сотрудников полиции.

Алексей Чернышев, Владивосток