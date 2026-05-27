Bloomberg: Германия и Канада готовятся подписать соглашение о поставках СПГ

Германия и Канада готовятся подписать соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, Германия планирует закупать у Канады до 1 млн т СПГ в год. Газ должен поступать с проекта Ksi Lisims LNG, который планируется построить в Канаде вблизи границы с Аляской. Планируемая мощность составляет 12 млн т СПГ в год. Проект одобрен, хотя пока не получил инвестиционного решения о строительстве.

Покупателем канадского газа в Германии должна стать немецкая компания SEFE. Это бывшее подразделение «Газпрома», национализированное правительством после начала боевых действий на Украине.